Корабли ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе. Характеристики и вооружение

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 ноября 2019 года, по данным источника ТАСС, в Черном море в нейтральных водах состоится передача украинских военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе. По сообщению погрануправления ФСБ России по Республике Крым, с 17 ноября, в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне. ТАСС подготовил материал об этих кораблях.

"Бердянск" и "Никополь"

"Бердянск" и "Никополь" - малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 "Гюрза-М".

БК-01 "Бердянск" был заложен 25 октября 2012 года в Киеве на судостроительном заводе "Ленинская кузница" (с 2017 года - завод "Кузница на Рыбальском") под заводским номером 01024. Спущен на воду 11 ноября 2015 года. Введен в состав ВМС Украины 6 декабря 2016 года, получил бортовой номер U175. В 2018 году номер сменился на Р175 в рамках перехода на новую систему обозначения кораблей.

БК-06 "Никополь" был заложен на "Ленинской кузнице" под заводским номером 01028. С 1 июля 2018 года находился в составе ВМС Украины под бортовым номером U176. Номер с 2018 года - Р176.

Бронекатера проекта 58155 предназначены для патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника, защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам и т. д.

Проект разработан украинским предприятием "Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения" (город Николаев), является модернизацией катеров проекта 58150 (шифр "Гюрза", две единицы были построены Украиной в 2004 году для пограничной службы Узбекистана). "Гюрза-М" крупнее базовой модели.

Строительство катеров проекта 58155 ведется с 2012 года в Киеве на судостроительном заводе "Ленинская кузница". По состоянию на ноябрь 2019 года украинские ВМС располагают шестью катерами этого типа (с учетом двух экземпляров, задержанных Россией). Один катер проходит испытания, еще один - заложен.

Технические характеристики и вооружение:

полное водоизмещение - 50,7 т;

длина - 23 м;

ширина - 4,8 м;

осадка - 1 м;

максимальная скорость - 25 узлов (около 46,3 км/ч);

дальность плавания экономическим ходом - 700 морских миль (около 1 тыс. 296 км);

автономность - пять суток;

экипаж - пять человек.

Вооружение - два дистанционно управляемых морских боевых модуля "Катран-М" производства Николаевского ремонтно-механического завода (вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм", устанавливаемого на бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4). Каждый модуль включает в себя автоматическую пушку калибра 30 мм, автоматический гранатомет калибра 30 мм, пулемет калибра 7,62 мм и, по некоторым данным, две противотанковых управляемых ракеты "Барьер" с лазерной системой наведения. "Гюрза-М" оснащается оптико-электронной системой управления огнем. Кроме того, на катере может находиться комплект переносного зенитно-ракетного комплекса. Имеется система постановки дымовых помех.

Рейдовый буксир "Яны Капу"

Рейдовый буксир "Яны Капу" проекта 498 (шифр "Протей") был построен в 1974 году на Гороховецком судостроительном заводе (Владимирская область РСФСР, ныне предприятие не действует) под заводским номером 318 по заказу ВМФ СССР. Первоначально имел название "РБ-308", входил в состав Черноморского флота. После раздела флота в 1997 году отошел Украине, получил бортовой номер U947 и был переименован в "Красноперекопск" в честь города в Крыму. Базировался в Стрелецкой бухте Севастополя, использовался по назначению ВМС Украины и гражданскими портовыми службами Севастополя.

В мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, буксир был передан украинской стороне, новым пунктом базирования стала Одесса. В 2016 году украинский парламент принял постановление о переименовании города Красноперекопск в Яны Капу (с крымско-татарского - "новые ворота"). Буксир был также переименован. В 2015-2016 годах он прошел ремонт на судоверфи "Украина" в Одессе. Бортовой номер с 2018 года - А947.

Технические характеристики:

водоизмещение - 303 т;

длина - 29,3 м;

ширина - 8,3 м;

осадка - 3,09 м;

максимальная скорость - 11,4 узла (около 21,1 км/ч);

дальность плавания на полном ходу - 1 тыс. 650 морских миль (около 3 тыс. 55 км);

силовая установка - два дизеля мощностью 600 лошадиных сил каждый, 2 вала;

автономность - шесть суток;

экипаж - шесть человек.

Буксир вооружен двумя пулеметами калибра 12,7 мм, оснащен навигационной радиолокационной станцией "Донец-2".