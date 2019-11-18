История проекта моста через реку Лена в районе Якутска

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 ноября 2019 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через реку Лена в районе Якутска.

ТАСС рассказывает об этом проекте.

Современная транспортная ситуация в Якутске

В настоящее время Якутск и остальная часть Якутии, расположенная на левому берегу реки Лена, не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. Всего в этой части региона проживает 600 тыс. человек или более 60% населения республики. Перевозки грузов и пассажиров к проходящей рядом с Якутском, но на правом берегу Лены, автодороге "Колыма" (Р-504) и станции Нижний Бестях Амуро-Якутской железной дороги осуществляются летом на паромах, зимой - по льду. В среднем 152 дня в году в Якутск можно добраться только авиационным транспортом. При этом даже в летний период судоходство по Лене не гарантировано из-за периодического обмеления реки.

Этот фактор существенно ограничивает возможности и повышает стоимость доставки грузов. В 2019 году объем завоза в Якутию водным транспортом составил 1 млн 245 тыс. т различных грузов. Общая стоимость транспортировки - 30 млрд руб. По оценкам, наличие наземной связи через Лену позволит ежегодно экономить на северном завозе не менее 4 млрд руб.

История

Вопрос о строительстве моста через Лену в районе Якутска стал впервые обсуждаться на государственному уровне в начале 1980-х годов, когда в правительстве СССР утверждался проект Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. Планировалось, что ее сдадут в эксплуатацию в 1995 году вместе с совмещенным автомобильно-железнодорожным мостом через Лену. В 1986 году было представлено технико-экономическое обоснование проекта с тремя вариантами строительства, в качестве приоритетного рассматривался мост в створе Лены в районе села Табага в 15 км от Якутска, выше по течению.

Однако после распада СССР строительство железной дороги замедлилось. Оно было завершено лишь в 2018 году, ее конечная станция расположилась рядом с поселком городского типа Нижний Бестях на правом берегу Лены напротив Якутска.

Вопрос о мосте через Лену был отложен из-за высокой стоимости проекта, сложных геологических и гидрологических условий: вечной мерзлоты, высокой сейсмичности (до 7 баллов) и опасностей ледовых заторов на реке.

В ноябре 2006 года замминистра транспорта РФ Александр Мишарин сообщал, что по итогам межведомственного совещания в Якутске было решено строить автомобильно-железнодорожный мост в Табагинском створе. Предполагалось, что стоимость объекта составит 15,4 млрд руб. Сдать мост в эксплуатацию планировалось в 2012 году. Компанией "Трансмост" был создан проект моста, который в 2008 году получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Однако средств на строительство тогда не нашлось.

15 ноября 2011 года при укладке "золотого звена" Амуро-Якутской железной дороги на станции Нижний Бестях президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что эту магистраль "обязательно нужно соединить с Якутском, пройти через Лену". На тот момент рассматривалось и альтернативное предложение - строительство железнодорожного тоннеля под рекой.

В феврале 2013 года в ходе Красноярского экономического форума Федеральное дорожное агентство и Республика Саха - Якутия подписали соглашение о намерениях по проектированию автомобильного моста через Лену в Якутске. От железнодорожной составляющей было решено отказаться, поскольку магистраль от Нижнего Бестяха в перспективе планируется продлевать на восток в сторону Магадана и вокзал в Якутске все равно был бы тупиковым.

2 апреля 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения по данному проекту. Его победителем в марте 2014 года стал консорциум ООО "Транспортные Концессии (Саха)", участниками которого являлись Банк ВТБ, АО "УСК "Мост", ПАО "Бамстроймеханизация", АО "Институт "Стройпроект". Однако в том же месяце произошло воссоединение Крыма с Россией и приоритетным для выделения финансирования стал мост через Керченский пролив.

В апреле 2019 года в ходе Международного арктического форума в Санкт-Петербурге глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что решение о включении проекта моста через Лену в план развития магистральной инфраструктуры примут до конца 2019 года.

17 июня 2019 года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло на рассмотрение в правительство РФ Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В нее был включен и мост через реку Лена.

Характеристики

В настоящее время рассматривается два проекта моста. Вариант, разработанный российской группой компанией "ВИС" - предусматривает вантовую конструкцию, а вариант китайской PowerChina International Group - стальную неразрезную.

Стоимость моста в районе Якутска оценивается в 70-80 млрд руб. Считается, что проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза, до 6 млн т в год.