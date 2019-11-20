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Закрытие кинотеатра "Соловей"

История киноцентра "Соловей" на Красной Пресне

Предполагается, что киноцентр закроется в конце 2019 года, а на его месте возведут комплекс зданий
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 ноября 2019 года на сайте столичного киноцентра "Соловей" было опубликовано письмо, в котором его создатель Юрий Соловей и директор по репертуару Владимир Медведев поблагодарили своих зрителей и сообщили о предстоящем закрытии кинотеатра. Предполагается, что оно произойдет в конце 2019 года. На месте "Соловья" планируется возведение комплекса зданий. 

История киноцентра

Киноцентр "Соловей" расположен на Дружинниковской улице, дом 15, на месте бывших Пресненских бань купца Петра Бирюкова. В 1903 году на углу Прудовой улицы и Большой Пресненской (ныне - Дружинниковская и Красная Пресня) по распоряжению Бирюкова было построено одноэтажное здание в стиле модерн, вход которого украшало мозаичное панно "Лебеди" работы художника Михаила Врубеля. В советские годы здание разрушилось, панно Врубеля было утеряно. При расширении улицы Красная Пресня накануне XXII Летних Олимпийских игр 1980 года здание бывших бань было снесено.

В 1959 году при Союзе работников кинематографии СССР было создано Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства (ВБПСК; с 1987 года - Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр"). Оно занималось изданием печатной продукции, организацией встреч зрителей с режиссерами и актерами и так далее. В начале 1970-х годов для ВБПСК было решено построить здание киноцентра, проект которого был разработан архитекторами Владимиром Гинзбургом и Юлием Филлером. Однако строительство затянулась. В 1980-х годах было принято решение объединить будущий киноцентр с соседним зданием венгерского торгового представительства, построенного в начале десятилетия. 

Возведение центра на Дружинниковской улице началось в 1987 году. Строительство продолжалось два года, здание было выполнено в стиле советского модернизма, с облицовкой фасада из натурального камня. Киноцентр открылся 31 марта 1989 года показом в Большом зале (ныне - зале №1) фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор".

В киноцентре располагался Государственный центральный музей кино, а также кино- и выставочные залы, в которых показывали классические фильмы мирового кино и проходили лекции по истории киноискусства. После распада СССР в 1991 году музей стал самостоятельной некоммерческой организацией и заработал параллельно с основным кинотеатром. В том же году французский режиссер Жан-Люк Годар подарил Музею кино одну из первых в стране систему объемного звука DOLBY-stereo.

В 1990-х годах в киноцентре открылся ночной клуб "Арлекино", в 2000-х годах - клубы "Инфинити" и "Бархат", казино и рестораны. В 2005 году киноцентр окончательно перешел в частные руки, Союз кинематографистов вышел из числа его собственников. В том же году Музей кино был выселен из здания на Красной Пресне. Временные помещения ему предоставили "Мосфильм" и Центральный Дом кино, в 2017 году он разместился на территории ВДНХ.

В 2011 году киноцентр получил современное название "Соловей".

Работа киноцентра

Центр "Соловей" занимает 6 тыс. кв. м из 28, остальные площади снимают арендаторы. Он является одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы и не входит ни в одну киносеть. В нем работают 24 зала, в которых ежедневно показывается более 50 фильмов (в ноябре 2012 года был зафиксирован рекорд - 62 киноленты). Общая вместимость кинотеатра - около 2 тыс. мест.

Репертуар составляется с учетом предпочтений зрителей - фильмы не снимают с проката, пока они пользуются спросом. На счету киноцентра более 195 рекордов по продолжительности проката кинофильмов. Самым длительным - в течение 74 месяцев - был показ фильма "Великая красота" итальянского режиссера Паоло Соррентино. Ежегодно выручка киноцентра составляет около 400 млн рублей. За все время его посетили более 15 млн человек.

Кинозалы оснащены современной аппаратурой, в том числе для показа фильмов в формате 3D. Также здесь проходят фестивали, среди которых Международный благотворительный фестиваль - "Лучезарный ангел".

Согласно сайту киноцентра, его основателем является Юрий Соловей, директором по репертуару - Владимир Медведев. Зданием владеет АО "Киноцентр".

Конфликт в связи со сносом здания

В октябре 2018 года АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство на месте кинотеатра комплекса с культурно-досуговым центром общей площадью более 83 тыс. кв. м. Из них около 35 тыс. кв. м, как планируется, займут гостиницы и апартаменты.

Возможный снос "Соловья" вызвал широкий общественный резонанс, москвичи начали сбор подписей против строительства комплекса. 1 декабря 2018 года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра. Министр культуры РФ Владимир Мединский также высказался против закрытия центра, однако добавил, что этот вопрос находится в компетенции московских властей. 19 ноября 2019 года стало известно, что режиссер и глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков обратился к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой выкупить и сохранить здание киноцентра.

Теги
РоссияЗакрытие кинотеатра "Соловей"
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