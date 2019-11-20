Хронология задержаний агентов украинских спецслужб в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 ноября 2019 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании в городе Аксай Ростовской области российского военнослужащего за шпионаж в пользу Украины. По данным ФСБ, военнослужащий Южного военного округа, "выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России".

Всего с 2014 года в СМИ была опубликована информация о 19 случаях (включая 20 ноября 2019 года) задержания в России сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов - украинских и российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.

18 марта 2014 года близ поселка Октябрьский Белгородского района Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Артема Цацкина и гражданина Швеции Тома Свенссона, которые занимались фотосъемкой военной техники. Как выяснилось в ходе проверки, Цацкин был бывшим сотрудником Харьковской областной администрации и имел контакты со Службой безопасности Украины (СБУ). 20 марта Цацкин и Свенссон были высланы на территорию Украины, им был запрещен въезд в Россию.

В августе 2014 года на Киевском вокзале Москвы сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, бывшего директора полтавского оборонного завода "Знамя" Юрия Солошенко. По данным российской контрразведки, Солошенко, действуя в интересах украинского Минобороны, пытался получить различные комплектующие и техническую документацию зенитно-ракетных комплексов С-300. 14 октября 2015 года Мосгорсуд признал Солошенко виновным в шпионаже по статье 276 Уголовного кодекса (УК) РФ и приговорил его к шести годам лишения свободы. 14 июня 2016 года он был помилован указом президента РФ Владимира Путина и затем вместе с Геннадием Афанасьевым (член запрещенной в РФ группировки "Правый сектор", осужден в 2014 году по делу о терактах в Крыму) обменян на двух украинских журналистов, обвинявшихся украинской стороной в "сепаратизме": Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

9 декабря 2014 года в Брянской области был задержан гражданин РФ Виктор Шур, который собирал сведения о режимном объекте Минобороны России. Как выяснилось в ходе расследования, Шур занимался шпионажем по заданию Государственной пограничной службы Украины. Задержанный признал себя виновным и 8 октября 2015 года был приговорен по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

17 декабря 2014 года ФСБ РФ задержала гражданина Украины Дениса Данченко. Он сознался, что планировал незаконно приобрести в России и вывезти на Украину оборудование для зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук-М1". Поскольку Данченко был разоблачен до того, как смог нанести ущерб безопасности России, он был лишь выдворен на Украину без права возвращения в РФ.

12 ноября 2015 года в Брянской области при попытке пересечения границы был задержан гражданин Украины Иван Сердюк. При допросе в ФСБ он сознался, что был завербован СБУ и получил оперативный псевдоним "Хохол". Сердюку поручили сдаться российским пограничникам, войти к ним в доверие и передать ложную информацию в интересах украинских спецслужб. В итоге агента СБУ 28 ноября выдворили на Украину.

31 марта 2016 года ФСБ сообщила о задержании сотрудника департамента контрразведки центрального аппарата СБУ подполковника Юрия Иванченко. По данным ФСБ, он планировал стать "двойным агентом", выйдя на контакт с российскими спецслужбами и предложив им якобы секретную информацию. Впоследствии Иванченко был выдворен на Украину. В СБУ заявили, что Иванченко выехал в Россию без согласования с руководством.

18 июля 2016 года ФСБ задержала на территории РФ гражданина Украины Артема Шестакова, который работал переводчиком специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине. По данным российских спецслужб, летом 2015 года Шестаков был завербован СБУ, после чего вел сбор информации на территории провозглашенной Луганской народной республики. После задержания Шестаков был выслан на Украину, поскольку он своей шпионской деятельностью не нанес ущерба безопасности России.

7 августа 2016 года в районе Армянска (Республика Крым) российские спецслужбы обнаружили группу украинских диверсантов, которая попыталась прорваться с боем на территорию Украины. В результате погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны РФ. В тот же день по делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины - Андрей Захтей и Евгений Панов. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ ("Подготовка диверсий организованной группой"). Захтей заключил досудебное соглашение со следствием, Панов своей вины не признал. 16 февраля 2018 года Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в 220 тыс. рублей. 13 июля 2018 года Евгений Панов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в отношении него вступил в силу 25 октября 2018 года по вердикту Верховного суда России. 7 сентября 2019 года Евгений Панов был возвращен на Украину в ходе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом по формуле "35 на 35". Андрей Захтей, не включенный в списки на обмен, написал президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании.

3 октября 2016 года Центр общественный связей ФСБ РФ сообщил, что в Москве за шпионаж задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Роман Сущенко. В его отношении возбуждено дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. 4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, 12 сентября 2018 года по вердикту ВС России приговор окончательно вступил в силу. 7 сентября 2019 года Роман Сущенко вернулся на Украину в ходе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

9 ноября 2016 года ФСБ РФ задержала в Севастополе Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Все трое, по данным ФСБ, являлись членами диверсионно-террористической группы управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму. Задержанные были арестованы, в отношении них возбуждено дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 281 УК РФ ("Подготовка диверсий организованной группой"). 14 ноября ФСБ обнародовала видеозапись допроса Штыбликова и Бессарабова, в ходе которого те признались, что служат в Главном управлении разведки Минобороны Украины и их целью были сбор разведывательных данных и подготовка диверсий. 21 ноября 2016 года Киевский районный суд Симферополя арестовал еще двух участников диверсионной группы - Алексея Стогния и Глеба Шаблия, которые ранее служили в Военно-морских силах Украины. По информации следствия, их целью был сбор данных о Черноморском флоте РФ. 17 июля 2017 года Алексей Стогний был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. 23 октября 2017 года суд приговорил Шаблия к пяти годам заключения. Такой же срок получил 16 ноября 2017 года Дмитрий Штыбликов. 4 апреля 2019 года Севастопольский городской суд приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам лишения свободы каждого с отбыванием в колонии строгого режима.

24 ноября 2016 года в Севастополе за шпионаж в пользу Украины был задержан бывший военнослужащий Черноморского флота ВМФ России, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко. По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Пархоменко, выполняя задания главного управления разведки Минобороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота РФ, составляющие государственную тайну. Против него было возбуждено дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). 11 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Леонида Пархоменко к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также суд лишил его воинского звания.

12 августа 2017 года в Симферополе был задержан гражданин Украины Геннадий Лимешко по подозрению в подготовке диверсий в Крыму. По данным ФСБ, Лимешко является агентом Службы безопасности Украины и ранее проходил службу в добровольческом батальоне на Донбассе. 14 августа он был арестован решением суда, в отношении него возбудили дело по части 1 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовлении взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"). 10 мая 2018 года городской суд Судака (Республика Крым) приговорил Геннадия Лимешко к восьми годам колонии общего режима. Он был признан виновным в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 24 июля 2018 года Верховный суд Крыма оставил приговор в силе.

29 сентября 2017 года Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Симферополе двух российских граждан - Анны Сухоносовой и военнослужащего Черноморского флота Дмитрия Долгополова - по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, указанные лица работали на военную разведку Минобороны Украины, собирали и передавали спецслужбам сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, составляющие гостайну. В тот же день в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 28 февраля 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Долгополова к десяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене по статье 275 УК РФ. Сухоносова получила девять лет заключения в колонии общего режима. В ходе судебного разбирательства оба признали свою вину.

11 февраля 2018 года ФСБ РФ задержала в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. По данным российской спецслужбы, "указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства". Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"). 12 февраля 2018 года Константин Давыденко был арестован. Он признался, что работал в Крыму по заданию Службы безопасности Украины. 6 июня 2019 года Верховный суд Крыма приговорил его к десяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 15 октября 2019 года Верховный суд России смягчил приговор Давыденко с 10,5 до семи лет колонии.

В апреле 2018 года на территории Нижегородской области сотрудниками ФСБ по обвинению "в шпионаже и попытке контрабанды комплектующих военного назначения" был задержан гражданин Украины юрист Игорь Кияшко. Процесс по делу Кияшко рассматривался Нижегородским областным судом в закрытом режиме. В декабре 2018 года Игорь Кияшко был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

24 сентября 2018 года в Краснодарском крае сотрудники ФСБ выявили и выдворили из РФ агента СБУ, гражданина Украины Сергея Стефаненко, пытавшегося собирать информацию о военных объектах и передвижении сил Минобороны РФ в регионе.

12 ноября 2018 года стало известно о задержании в Краснодарском крае гражданина Украины Юрия Пермякова. Разоблаченный агент Службы безопасности Украины работал под псевдонимом "Вова". Он был завербован СБУ с целью получения украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России. Впоследствии Пермяков дал признательные показания и был выдворен за пределы РФ.

В ноябре 2018 года в Ростовской области был задержан 71-летний житель поселка Чертково Владимир Моргунов. По версии следствия, он передавал "сотруднику иностранной спецслужбы во время встреч на украинской стороне" информацию о обстановке в приграничном Чертковском районе и расположении российской военной техники у границы с Украиной. 9 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владимира Моргунова виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на год.