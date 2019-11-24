Хронология крупных авиакатастроф 2019 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 ноября 2019 года в Гоме на востоке Демократической Республики Конго потерпел крушение самолет типа Dornier частной авиакомпании Busy Bee. Не менее 23 человек погибли.

ТАСС подготовил хронологию авиационных катастроф 2019 года, в которых погибли 10 и более человек. С начала года зафиксировано восемь таких ЧП (без учета авиапроисшествия 24 ноября).

14 января грузовой самолет Boeing 707, следовавший из Бишкека (Киргизия) в аэропорт Пайям (город Кередж в 40 км от Тегерана, Иран), потерпел крушение при посадке. На борту было 16 человек, один из них выжил.

9 марта пассажирский самолет Douglas DC-3 (регистрационный номер HK-2494) колумбийской авиакомпании Laser, следовавший внутренним рейсом из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в город Вильявисенсьо, потерпел крушение близ населенного пункта Сан-Мартин в центральном колумбийском департаменте Мета. Пилот сообщил диспетчерам о неполадках с двигателем и попытался осуществить аварийную посадку, которая закончилась неудачно. На борту находились 14 человек - 11 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

10 марта пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 (регистрационный номер ET-AVJ) эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс ET 302 из Аддис-Абебы в Найроби (Кения), потерпел крушение спустя шесть минут после вылета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли граждане 35 государств, в том числетрое россиян - Сергей Вяликов, Екатерина и Александр Поляковы. По предварительным данным, к катастрофе привело включение вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности"), которая пыталась выровнять нос лайнера. С 13 марта эксплуатация самолетов Boeing 737 Max приостановлена во всем мире.

5 мая в Мексике потерпел крушение пассажирский самолет Bombardier Challenger 601. Самолет, на борту которого находились 13 человек (три члена экипажа и десять пассажиров, которые возвращались в город Монтерей из Лас-Вегаса, США), разбился в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила на севере страны. По предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

5 мая в Шереметьево аварийно приземлился и загорелся пассажирский самолет Superjet 100 (регистрационный номер RA-89098) авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту авиалайнера находились 78 человек - пять членов экипажа и 73 пассажира. В результате ЧП погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа). 2 октября Следственный комитет РФ сообщил о предъявлении обвинения командиру воздушного судна Денису Евдокимову по уголовному делу о катастрофе в Шереметьево. Адвокат пилота рассказала ТАСС, что ее подзащитному вменяется "нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления". Санкция ч. 3 ст. 263 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

3 июня военно-транспортный самолет Ан-32 (бортовой номер K2752) ВВС Индии, следовавший из города Джорхата, потерпел крушение 16 км к северу от населенного пункта Липо (штат Аруначал-Прадеш). Место катастрофы удалось обнаружить 11 июня, обломки самолета находились на склоне горы на высоте около 3,5 тыс. м. Жертвами крушения стали 13 человек - пять членов экипажа и восемь пассажиров.

30 июня в муниципальном аэропорту Эддисон (город Даллас, штат Техас, США) при взлете потерпел крушение легкий пассажирский самолет Beechcraft B300 King Air (регистрационный номер N534FF) компании EE Operations. Воздушное судно, следовавшее в Сент-Питерсберг (штат Флорида) при разбеге по взлетно-посадочной полосе врезалось в ангар и сгорело. На борту находились десять человек, все они погибли.

30 июля легкий самолет Beechcraft B300 King Air (регистрационный номер FL-766) вооруженных сил Пакистана упал во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны. В результате катастрофы возник пожар, который охватил несколько зданий. Жертвами стали не менее 17 человек - все пятеро находившихся на борту членов экипажа и по меньшей мере 12 человек на земле.