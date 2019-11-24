Биография президента СПбГУ и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 ноября 2019 года умерла президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывший ректор вуза Людмила Вербицкая. Об этом ТАСС сообщили в университете.

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась 17 июня 1936 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Ее отец, Алексей Александрович Бубнов, был секретарем Ленинградского горисполкома, в августе 1949 года он был арестован в рамках так называемого Ленинградского дела и в октябре 1950 года расстрелян (реабилитирован посмертно в мае 1954 года). Следом за отцом в 1950 году была также арестована мать, которая отбывала заключение в Тайшетском лагере НКВД (Иркутская область).

Людмила Вербицкая, как дочь "врага народа", была отправлена в трудовую воспитательную колонию для несовершеннолетних во Львов (Украинская ССР, ныне - Украина). Ее младшая сестра Наташа осталась в Ленинграде с бабушкой. При содействии заместителя начальника колонии Вербицкая получила возможность посещать обычную львовскую среднюю школу №21 (училась в ней с восьмого по 10-й классы). После реабилитации отца ей и матери разрешили вернуться в Ленинград.

Образование, ученые степени

В 1953 году Людмила Вербицкая поступила на русское отделение филологического факультета Львовского университета (ныне - Львовский национальный университет им. Ивана Франко). В 1954 году перевелась в Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова (ЛГУ; с 1991 года - СПбГУ). В 1958 году с отличием окончила филологический факультет ЛГУ по специальности "русский язык и литература".

Доктор филологических наук. В 1965 году в ЛГУ защитила кандидатскую диссертацию на тему "Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами", в 1977 году там же - докторскую диссертацию на тему "Современное русское литературное произношение: теоретические проблемы и экспериментальные данные".

В 1992 году избрана членом-корреспондентом, в 1995 году - академиком Российской академии образования (РАО). Являлась членом Отделения профессионального образования РАО.

Преподавательская, научная, административная деятельность

После защиты диплома осталась в ЛГУ на кафедре фонетики филологического факультета. Работала лаборантом, аспирантом, младшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом.

В 1979-1984 годах занимала должность профессора кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филологического факультета ЛГУ. В 1984 году стала проректором по учебной работе университета, затем была первым проректором ЛГУ.

С 1985 года заведовала кафедрой общего языкознания филологического факультета СПбГУ.

В мае 1993 года Людмила Вербицкая была назначена и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного университета (после кончины Станислава Меркурьева, возглавлявшего вуз с 1986 года).

С апреля 1994 года по февраль 2008 года - ректор СПбГУ. Стала первой в истории университета женщиной-ректором. Дважды переизбиралась - в 1999 и 2004 годах. По инициативе Вербицкой в СПбГУ открылись два новых факультета - международных отношений и медицинский. 18 февраля 2008 года по собственному желанию ушла в отставку. С февраля 2008 года по ноябрь 2019 года - президент СПбГУ.

В 1999-2019 годах занимала пост президента Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), в 2003-2019 годах - президента Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

В 2007 году избиралась депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга по списку партии "Единая Россия", однако от мандата отказалась.

С 2013 по 2018 годы - президент Российской академии образования. Была избрана главой академии 28 октября 2013 года (за нее проголосовали 186 членов РАО из 209 присутствующих на общем собрании), 11 ноября того же года утверждена правительством РФ в этой должности. Сменила на посту главы РАО Николая Никандрова (возглавлял академию с 1997 года). Под руководством Вербицкой была проведена реформа академии и принята программа развития РАО на 2017-2020 годы. После избрания в октябре 2018 года нового президента РАО Юрия Зинченко (был предложен в преемники Людмилой Вербицкой) стала почетным президентом академии.

Являлась заместителем председателя российского координационного комитета Форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" (2000-2019 годы), председателем попечительского совета фонда "Русский мир" (2007-2019 годы), членом Совета при президенте РФ по русскому языку (2014-2019 годы), одним из учредителей и заместителем председателя Общества русской словесности (2016-2019 годы), сопредседателем Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга.

Была избрана в руководящие органы Конференции ректоров европейских стран, Международной ассоциации ректоров университетов, Ассоциации балтийских университетов, Евразийской ассоциации университетов. На протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин, в 1997-2019 годах входила в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Награды, почетные звания

Была лауреатом премий президента РФ (2001) и правительства РФ (2007) в области образования, премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации (2018). Являлась полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (2000, 2004, 2006, 2016). Была награждена орденами Дружбы (1996), Почета (2011), медалью Столыпина П. А. I степени (2018), отмечена почетной грамотой президента РФ (2014).

Удостоена иностранных наград: кавалер французского ордена Почетного Легиона (2004), командор ордена Академических пальм (Франция, 1998), кавалер ордена Заслуг перед Республикой Польша (1999), украинского ордена княгини Ольги III степени (2003).

Имела медаль Л. С. Выготского Минобрнауки РФ (2017), орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени Русской православной церкви (2003) и другие награды.

Была почетным работником высшего образования России (1997), почетным гражданином Санкт-Петербурга (2006).

Являлась почетным профессором СПбГУ (2011), а также почетным доктором ряда российских и зарубежных университетов (Италии, США, Японии, Словакии, Китая и др.).

В 2000 году Международный астрономический союз присвоил малой планете ее имя - 7451 Verbitskaya.

Публикации

Людмила Вербицкая - автор и соавтор более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Среди них - "Русская орфоэпия" (1976), "Давайте говорить правильно" (2002), "Русская литературная произносительная норма нового столетия" (2010), "Современная русская орфоэпия и орфофония" (2011), "Практическая фонетика русского языка для иностранных учащихся" (2012), "Русский язык в России и за ее пределами" (2014), "Русский язык от Ломоносова до наших дней" (2015), "Каким становится наш язык" (2017), "Государственный язык России: нормы права и нормы языка (2018) и др. Написала книгу "Мой Петербург" (2006).

Семья

Была замужем за Всеволодом Александровичем Вербицким (умер в 1998 году). Супруг был ученым-изобретателем, возглавлял лабораторию в Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульянова (Ленина). В браке родились две дочери - Елена и Виктория, обе по образованию филологи.