Биография Михаила Меня

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 ноября 2019 года вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что пост генерального директора "Российского экологического оператора" займет Михаил Мень. Во главе компании он сменит Дениса Буцаева, полномочия которого были прекращены распоряжением правительства РФ 23 ноября 2019 года.

Михаил Александрович Мень родился 12 ноября 1960 года в поселке Семхоз Загорского (ныне Сергиево-Посадского) района Московской области. Отец - протоирей Русской православной церкви, автор книг по истории христианства, основам христианского вероучения Александр Мень (род. в 1935 году, убит в 1990 году), мать - Наталья Григоренко, ныне староста храма Космы и Дамиана в Шубине (Москва).

В 1978-1980 годах учился в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина) по специальности "промышленная теплоэнергетика".

В 1987 году окончил Московский государственный университет культуры по специальности "режиссура". Позднее - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ; РАНХиГС) по специальности "юриспруденция".

Доктор философских наук. В 2013 году в РАНХиГС защитил диссертацию на тему "Лидерство как организационный феномен: взаимосвязь социальных и личностных аспектов: социально-философский анализ".

В детстве сыграл главную роль в художественном фильме "Денискины рассказы" (1970 год; реж. Владимир Храмов, сценарий Виктора Драгунского).

В 1980 году работал звукорежиссером в Московском академическом театре сатиры.

С 1980 года по 1982 год проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР (подразделения Дальвоенморстроя Тихоокеанского флота во Владивостоке и Советской Гавани).

В 1983-1991 годах работал в учреждениях культуры Москвы и Московской области: звукорежиссер в Московском государственном театре им. Моссовета (1983-1985) и во Дворце культуры Московского института инженеров транспорта (1985-1987), директор Дома культуры при тресте "Мособлстрой" №20 (1987-1988) в городе Пушкино, главный режиссер Филевского парка культуры и отдыха (1988-1990) и режиссер Люблинского парка культуры и отдыха (1990-1991) в Москве. Также в середине 1980-х годов был одним из создателей, бас-гитаристом и вокалистом рок-групп "Мост" и "Морской патруль".

В 1991-1993 годах - руководитель Фонда протоиерея Александра Меня. В это же время занимался изданием собрания сочинений своего отца.

С 1993 года по 1995 год - депутат Московской областной думы. Входил в комитет по законодательству, вопросам власти и местного самоуправления. 12 декабря 1993 года был избран депутатом Московской областной думы от Сергиево-Посадского района.

В 1995-1999 годах - депутат Государственной думы РФ второго созыва, заместитель председателя Комитета по культуре, член депутатской фракции "Яблоко". 17 декабря 1995 года избран по Дмитровскому одномандатному округу №104, выдвигался от "Общественного объединения "Яблоко", занял первое место, набрав 18,24% голосов избирателей.

В 1996-1998 годах возглавлял общероссийское общественное движение "Всероссийский христианский союз" (организация не прошла необходимую перерегистрацию в 1998 году).

В 2000-2002 годах - вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Московской области. По итогам голосования 19 декабря 1999 года вместе с кандидатом на пост губернатора Борисом Громовым набрал 20,91% голосов избирателей (первое место с результатом 27,52% заняли кандидаты от КПРФ Геннадий Селезнев и Владимир Кашин). Во втором туре голосования 9 января 2000 года победу одержали Борис Громов и Михаил Мень (48,09%), Геннадий Селезнев и Владимир Кашин набрали 46,39% голосов. 2 февраля 2000 года Михаил Мень официально приступил к обязанностям вице-губернатора. 1 ноября 2002 года объявил о досрочном сложении полномочий и 6 ноября оставил должность.

В марте 2000 года вышел из "Общественного объединения "Яблоко".

С ноября 2002 года по ноябрь 2005 года - заместитель мэра Москвы Юрия Лужкова в правительстве Москвы, курировал вопросы межрегионального сотрудничества и спорта. Одновременно в 2003-2005 годах - председатель комиссии по правам человека при мэре Москвы и комиссии по вопросам помилования на территории Москвы.

В 2005-2013 годах - губернатор Ивановской области. Сменил на этом посту Владимира Тихонова. 18 ноября кандидатура Михаила Меня была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение Законодательного собрания Ивановской области. 22 ноября 2005 года заксобрание региона единогласно наделило его полномочиями губернатора, 23 декабря он официально вступил в должность. 22 октября 2010 года вновь был утвержден губернатором Ивановской областной думой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. Занимал пост главы региона до 16 октября 2013 года. Одновременно, с 27 декабря 2005 года по 16 октября 2013 года, являлся председателем правительства области. Ушел в отставку досрочно, по собственному желанию.

С 2005 года член Всероссийской политической партии "Единая Россия". С декабря 2017 года - член президиума генерального совета "Единой России".

С 1 ноября 2013 года по 18 мая 2018 года - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в правительстве Дмитрия Медведева.

20 июня 2018 года Совет Федерации РФ одобрил назначение Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты РФ по представлению президента страны.

Являлся председателем попечительского совета Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (2014-2017).

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 11 млн 862 тыс. рублей, супруги - 48 млн 864 тыс. рублей.

Награжден орденом Почета (2011). Отмечен знаком отличия "За безупречную службу" XXV лет (2018).

Имеет награды Русской православной церкви - ордена преподобного Сергия Радонежского II (2007) и III (2001) степени.

Автор ряда книг и публикаций, в том числе "Земля. Проблемы землепользования и инвестиционный процесс в Подмосковье" (2002), "Лидерство как социальный и личностный феномен" (2011).

Выпустил несколько дисков с собственными песнями: "Мой старый друг" (2003), "Песни нашей Победы!" (2005) и "Made in Mosсow" (2005; совместно с музыкантами группы Deep Purple).

Женат вторым браком, три дочери и три сына.

Увлечения - музыка и спорт.