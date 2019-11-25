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История утилизационного сбора на автомобили в России

25 ноября правительство опубликовало постановление об индексации утильсбора с 1 января 2020 года
Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 ноября 2019 года правительство РФ опубликовало постановление об индексации утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Согласно документу, ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. Сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров повысится на 112,4%, а ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн возрастет на 18,6%. При этом для физических лиц размер ставки останется прежним. ТАСС подготовил материал об истории утилизационного сбора в России.

Введение утилизационного сбора в РФ

Впервые аналог утилизационного сбора был введен в России в 2009 года при утверждении федеральной программы по утилизации автомобилей. Тогда владелец старой машины мог сдать на переработку свой легковой автомобиль, уплатив дилеру стандартный сбор в 3 тыс. рублей. После этого владелец получал сертификат на скидку в 50 тыс. рублей при покупке нового авто (если оно было произведено в России). Программа действовала в 2010-2011 годах, в измененной форме возобновлена в 2014 году.

4 апреля 2012 года в Тольятти (Самарская область) в ходе посещения "Автоваза" премьер-министр РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам автопрома. На нем он поддержал идею представителя международной природозащитной организации Greenpeace Ивана Бокова о необходимости введения ответственности производителя при утилизации отходов. При этом уточнялось, что таким образом Россия сможет защитить себя от резкого роста объема ввоза в страну подержанных иномарок, не отвечающих современным экологическим требованиям. Предполагалось, что наплыв таких иномарок последует в связи с присоединением страны к Всемирной торговой организации (ВТО), одним из условий для которого было снижение ввозных пошлин. На заседании в Тольятти Владимир Путин поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину РФ отработать механизм по введению утилизационного сбора.

Соответствующие поправки в закон "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 года и Бюджетный кодекс РФ были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 3 августа 2012 года. 30 августа того же года правительство утвердило правила взимания и ставки сбора.

Принцип работы, ставки

Первоначально утилизационный сбор уплачивали только импортеры легковых и грузовых автомобилей, произведенных за рубежом - юридические и физические лица. Производители России и стран Таможенного союза (Казахстана и Белоруссии) от утилизационного сбора были освобождены, если те брали на себя обязательства по безопасной переработке своих старых автомобилей.

Базовый размер ставки для легкового автомобиля был установлен в 20 тыс. рублей, грузового - 150 тыс. рублей и с тех пор не менялся. Финальный размер сбора рассчитывается исходя из возраста транспортного средства и объема двигателя. Например, для нового легкового автомобиля с двигателем объемом 2,5 литра в 2012 году размер ставки с учетом коэффициентов составлял 51,2 тыс. рублей, а для подержанного (старше 3 лет) - 322,4 тыс. рублей.

В ноябре 2012 года стало известно, что Евросоюз планирует обратиться в ВТО с иском к России из-за утилизационного сбора, считая его дискриминационным по отношению к собственным производителям. Соответствующий иск был подан 9 июля 2013 года, впоследствии к нему присоединились Бразилия, Китай, Индия, Норвегия, Республика Корея, США, Турция, Украина и Япония. До настоящего времени иск не рассмотрен.

Из-за иска в ВТО в закон об утилизационном сборе были внесены поправки, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным 21 октября 2013 года. Они распространили требование об уплате пошлин и на автосборочные предприятия, расположенные в России и других странах Таможенного союза. Одновременно с этим для российских предприятий были введены субсидии, сопоставимые с размером сбора.

26 декабря 2013 года правительство РФ приняло новое постановление о размере утилизационного сбора, которое учитывало новые правила, однако ставка в них в целом осталась прежней и не индексировалась по всем пунктам до 2016 года.

29 декабря 2015 года новыми поправками в закон "Об отходах производства и потребления" утилизационный сбор был введен также на прицепы (с базовой ставкой 150 тыс. рублей).

В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

В действующей до 2020 года редакции утилизационный сбор с учетом коэффициентов для нового легкового автомобиля с объемом двигателя 2,5 литра составляет 126 тыс. рублей, для подержанного - 480 тыс. рублей.

От уплаты утилизационного сбора освобождены:

  • личные машины физических лиц, участвующих в программе по добровольному переселению в Россию соотечественников, а также беженцев и вынужденных переселенцев;
  • автомобили диппредставительств;
  • ретроавтомобили;
  • различные виды техники по особому перечню для ввоза в Калининградскую область, поскольку в регионе мало сервисных центров для промышленных и сельскохозяйственных машин российского производства.

Международный опыт

В некоторых странах, таких как США, где из-за высокого уровня автомобилизации уже к 1960-м годам сформировалась развитая инфраструктура по утилизации машин. Переработке подлежит порядка 70-90% массы старых автомобилей, и эта сфера является выгодным бизнесом. В Соединенных Штатах предприятия по утилизации машин возвращают в оборот около 14 млн тонн стали, большие объемы ртути, нефтепродуктов и других материалов. В США автовладельцы и автопроизводители расходов по переработке машин не несут.

Однако в европейских и некоторых других странах, где автомобилизация была меньше, чем в США, и где не сложилось налаженной системы переработки старых машин, требовались дополнительные инвестиции для развития подобной деятельности. Кроме того, под давлением экологов власти европейских стран решили повысить уровень переработки до 95%.

Еще в 1978 году в Норвегии был введен специальный залог на переработку машин. Он составляет около €300, его платит первый владелец автомобиля, а при сдаче на утилизацию он возвращается последнему владельцу.

В 2000 году утилизационный сбор на автомобили был введен в ЕС. Он уплачивается первым владельцем машины при покупке, его размер зависит от страны, составляет порядка €100. С 2005 года похожий сбор был введен в Японии (составляет $70-$180).

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