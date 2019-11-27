"Трансконтейнер". История и показатели компании

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2019 года состоялся аукцион по продаже 50% плюс двух акций ведущего российского оператора контейнерных интермодальных перевозок "Трансконтейнер". Аукцион выиграла ГК "Дело". Доля выкуплена за 60,3 млрд рублей.

История компании

В марте 2003 года в рамках реформы железнодорожной отрасли при Министерстве путей сообщения (МПС) было создано государственное учреждение "Трансконтейнер". Оно объединило основную часть государственных активов в области контейнерных перевозок.

1 октября 2003 года, в соответствии с постановлением правительства РФ об образовании ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), "Трансконтейнер" вместе с остальными активами МПС РФ перешел в ведение новой компании как филиал.

В декабре 2005 года совет директоров РЖД утвердил план создания на основе госучреждения "Трансконтейнер" самостоятельной компании с перспективой дальнейшей приватизации. 4 марта 2006 года она была зарегистрирована как ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер". С 2015 года - ПАО. В состав "Трансконтейнера" были переданы 47 железнодорожных терминалов в России и ряд других активов.

Основной задачей компании стала организация межконтинентальных контейнерных перевозок. Уже в январе 2008 года компания начала отправку грузов от японских портов Иокогама, Нагоя и Кобэ, доставила первые поезда с комплектующими из Чехии и Словакии для калужского завода корпорации Volkswagen. 24 января 2008 года в Гамбург с опережением графика почти на 20 часов прибыл демонстрационный контейнерный поезд из Пекина, в состав которого входили 49 фитинговых платформ для перевозки 98 двадцатифутовых контейнеров.

В июне 2008 года компания зарегистрировала в Словакии дочернее предприятие для управления собственным терминалом на украинско-словацкой границе.

12 ноября 2010 года "Трансконтейнер" выпустил акции на Лондонской фондовой бирже. Всего по итогам первичного размещения 36% акций "Трансконтейнер" был оценен в $1,32 млрд.

В 2011 году "Трансконтейнер" купил 67% акций казахстанского оператора железнодорожных терминалов "Кедентранссервис".

В 2013 году "Трансконтейнер" стал одним из участников проекта РЖД и Восточной стивидорной компании (ВСК) - "Транссиб за 7 суток" по отправке ускоренных контейнерных поездов. Его главной целью было составить конкуренцию морским перевозкам через Индийский океан.

В 2014 году РЖД передали свой пакет акций "Трансконтейнера" дочернему АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК).

В 2014-2018 годах "Трансконтейнер" запустил ряд новых регулярных контейнерных маршрутов, в том числе Санкт-Петербург - Хабаровск, Москва - Благовещенск и международное направление Китай - Россия через Монголию.

Показатели

ПАО "Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор, который обслуживает более 300 тыс. маршрутов в России и за рубежом. На его долю приходится около 47% железнодорожных контейнерных перевозок в стране. Компания располагает 27819 фитинговыми железнодорожными платформами, 74118 крупнотоннажными контейнерами, более 600 единицами автомобильной и погрузочной техники. В составе "Трансконтейнера" 41 терминал в России, 19 терминалов в Казахстане и 1 - в Словакии. Он имеет дочерние компании в Австрии, КНР, Монголии, Словакии и Южной Корее, совместные предприятия в Казахстане, КНР и Финляндии.

Выручка "Трансконтейнера" по итогам 2018 года составила 75 млрд 944 млн рублей (на 16,5% больше, чем годом ранее).

Чистая прибыль - 8 млрд 900 млн рублей (рост на 64%).

Собственники, руководство

ОТЛК принадлежит 50% акций компании. Банк ВТБ владеет 24,84%, ООО "Енисей капитал" (бенефициары - Роман Абрамович и Александр Абрамов) - 24,73%. Остальные акции находятся в собственности миноритариев.

Генеральный директор "Трансконтейнера" с 2018 года - Вячеслав Сараев. Председатель совета директоров - Андрей Старков.

Аукцион

В 2016 году в правительстве РФ и РЖД анонсировали возможное включение "Трансконтейнера" в план приватизации. В апреле 2019 года стало известно, что правительство РФ направило РЖД директиву о продаже оставшихся 50% и двух акций контейнерного перевозчика. Их было решено продать с открытого аукциона, нижняя граница цены пакета была установлена на уровне 36 млрд 159 млн рублей. Участниками аукциона стали Первая грузовая компания, "Дело-центр" (входит в группу компаний "Дело") и "Енисей капитал".

Официальный сайт - https://trcont.com/