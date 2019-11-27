История международного арбитражного спора "Газпрома" и "Нафтогаза Украины"

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2019 года Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину. В суде сообщили, что решения по еще двум жалобам между сторонами будут приняты в 2020 году.

Предыстория арбитражного спора

Действующий в настоящее время договоры о поставках и транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" были подписаны 19 января 2009 года по итогам переговоров премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. В соответствии с договоренностями, за основу цены для Украины бралась базовая "европейская" цена (на тот момент - $450 за 1 тыс. куб. м) со скидкой в 20%. Однако впоследствии российская сторона устанавливала различные скидки: например, в 2010 году - 20% под гарантии в счет оплаты пребывания Черноморского флота в Севастополе, а в конце 2013 года - дополнительный скидочный коэффициент. В первом квартале 2014 года цена составляла $268,5 за 1 тыс. куб. м.

По соглашениям, газ поставляется со стандартным в международной практике условием "бери или плати": за недобор топлива, по соглашению, Украина должна была выплачивать штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом. Украина также должна была с 2010 года покупать не менее 52 млрд куб. м российского газа в год. Ставка на транзит через украинскую территорию была установлена на уровне $1,7 за 1 тыс. куб. м на 100 км. Однако в соглашении была оговорена специальная формула роста транзитной ставки, в итоге к 2013 году она достигла $3,4.

Действие соглашений о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу истекают 1 января 2020 года.

Конфликт 2014 года и отмена скидок

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, что привело к значительному ухудшению российско-украинских отношений. Новые власти стали задерживать перечисление "Газпрому" платы за поставки газа. Кроме того, после воссоединения Крыма с Россией был денонсирован договор о базировании Черноморского флота. Из-за этого с 3 апреля 2014 года все скидки на газ для Украины были отменены - цена выросла до базовой европейской ($485 на тот момент). Новые украинские власти не признали отмену скидок и заявили, что "справедливой" является цена, установленная на уровне первого квартала 2014 года - $268,5 за 1 тыс. куб. м.

Несмотря на неуплату, Россия продолжала поставки газа Украине. К 16 июня 2014 года, когда Россия ввела предоплату за новые поставки, задолженность за 12 млрд куб. м, по российскому расчету, достигла $4 млрд 458 млн.

Подача иска

16 июня 2014 года в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма российской стороной был подан иск в связи с ненадлежащим исполнением "Нафтогазом Украины" контракта 2009 года. В тот же день украинская компания направила встречный иск в Стокгольмский арбитраж с требованием от "Газпрома" $6 млрд, которые, по мнению украинской стороны, были ей переплачены с 2010 года из-за несправедливо высоких тарифов.

29 июля 2014 года оба эти иска были объединены в одно дело.

В конце 2014 года задолженность "Нафтогаза" была урегулирована (украинская сторона заплатила "Газпрому" $4,6 млрд). Однако разбирательство в Стокгольмском арбитраже продолжилось, в нем появились новые требования. В октябре 2014 года "Нафтогаз" захотел пересмотра самого контракта 2009 года, заявив, что переплачивал за газ с мая 2011 года. Также украинская компания заявила, что "Газпром" в 2009-2014 годах якобы поставлял меньше газа на транзит через Украину, чем планировалось контрактом.

В мае 2015 года "Газпром" потребовал через Стокгольмский арбитраж от "Нафтогаза Украины" выплаты штрафа за недобор газа с 2012 года.

С ноября 2015 года Киев перестал закупать российский газ, заменив его реверсными поставками топлива из Европы.

К 2017 году общая сумма требований "Газпрома" к "Нафтогазу" составляла $37 млрд (также называлась цифра 47,1 млрд рублей), а "Нафтогаза" к "Газпрому" - $27 млрд.

Вердикты

Слушания по спору были завершены 11 октября 2017 года.

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж огласил первое решение: по вопросу о поставках газа на Украину. "Нафтогаз" был обязан выплатить "Газпрому" $2 млрд 19 млн вместо затребованных $37 млрд. Также арбитраж снизил обязательные годовые закупки по принципу "бери или плати" с 52 до 4 млрд куб. м в год. Суд отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ - снижена была лишь цена за топливо, полученное украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м).

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по вопросу о транзите через Украину, потребовав от "Газпрома" выплатить $4 млрд 673 млн, сохранив при этом тарифы на транзит.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку был произведен зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. В российской компании заявили о несогласии с этим решением.

В марте 2018 года "Газпром" обжаловал оба решения арбитража, а в мае 2018 года подал ходатайство о полной отмене решения по транзитному контракту. В "Газпроме" заявили, что значительная часть этого решения в обход регламента арбитража была написана не рассматривавшим дело арбитром, а посторонним лицом.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. В "Нафтогазе" заявили, что продолжат добиваться ареста активов "Газпрома".

Новые иски "Газпрома и "Нафтогаза"

20 апреля 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием об изменении или расторжении контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа через территорию Украины "с целью восстановления баланса контрактных обязательств и устранения возникшей асимметрии ответственности сторон".

6 июля 2018 года "Нафтогаз" сообщил, что подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года. Компания оценила свои требования в $11,58 млрд без учета процентов.

6 сентября 2018 года Стокгольмский арбитраж объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" в одно производство. Слушания по новым искам назначены на апрель - май 2021 года.

В начале ноября 2019 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что в новых исковых требованиях против "Газпрома" "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму $12,248 млрд. Основную часть из этой суммы составило требование обязать "Газпром" выплатить $11,8 млрд в качестве компенсации "Нафтогазу" за отказ пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года.