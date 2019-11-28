Стратегический бомбардировщик Ту-160. Конструкция, характеристики, модернизация

Ту-160 ("изделие 70", по кодификации НАТО - Blackjack, "блэкджек"; неофициальное российское название - "Белый лебедь") - советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире.

Что известно об этом типе боевых самолетов - в материале ТАСС.

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 ноября 2019 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил журналистам о выкатке из цеха на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова первого модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.

История проекта

В 1967 году в СССР началась разработка нового "многорежимного стратегического межконтинентального ударного комплекса". Новый самолет планировался как ответ на опытный стратегический сверхзвуковой бомбардировщик North American XB-70 Valkyrie, совершившего первый полет в 1964 году, а после прекращения его испытаний - на программу Advanced Manned Strategic Aircraft (AMSA), в рамках которой впоследствии был создан бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Необходимость создания нового самолета объяснялась также тем, что на вооружении стратегической авиации в конце 1960-х годов находились лишь устаревшие дозвуковые бомбардировщики - Ту-95 и М-4. В 1972 году в конкурсе победило опытно-конструкторское бюро (ОКБ) Московского машиностроительного завода "Опыт" (ныне - ПАО "Туполев" в составе "Объединенной авиастроительной корпорации", ОАК). Проект туполевцев, который поддерживал министр обороны СССР Дмитрий Устинов, обошел проекты конкурентов - Т-4МС ОКБ Павла Сухого и М-18 ОКБ Владимира Мясищева.

В июне 1974 года вышло постановление Совета Министров СССР, которым ОКБ ММЗ "Опыт" поручалась разработка бомбардировщика Ту-160. В декабре 1975 года правительство и военные окончательно сформулировали необходимые требования и важнейшие летно-технические характеристики самолета.

Главным конструктором Ту-160 был Валентин Близнюк. Одной из основных задач стало снижение веса самолета. Для этого в конструкции широко применялись титановые и алюминиевые сплавы. Одновременно с проектированием самолета в КБ Куйбышевского моторного завода (ныне ПАО "Кузнецов", Самара) под руководством Николая Кузнецова шла разработка двигателей НК-32 для нового бомбардировщика, а в КБ "Радуга" (ныне АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Березняка", Дубна Московской обл.) - крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Х-55.

Строительство опытного экземпляра велось на ММЗ "Опыт" в 1977-1980 годах. После наземных испытаний, 18 декабря 1981 года, Ту-160 совершил первый полет. Машину пилотировал экипаж под управлением летчика-испытателя Бориса Веремея. В 1985 году в ходе испытаний на Ту-160 была впервые превышена скорость звука.

Серийные экземпляры с 1984 года выпускались на Казанском авиационном производственном объединении (КАПО, ныне - Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, КАЗ). В 1986 году началось производство двигателей НК-32 и была принята на вооружение ракета Х-55. Первоначально планировалось построить 100 таких ракетоносцев.

По данным из открытых источников, всего изготовлено 37 самолетов Ту-160, в т. ч.:

- 3 прототипа (из них два летных и один планер для испытаний);

- 5 самолетов опытной серии (один из них разбился, два позднее были переданы ВВС);

- 28 самолетов т. н. "войсковой" серии. Один из них использовался для наземных испытаний, еще один был переделан в вариант Ту-160СК для запуска космических носителей.

- Один самолет ("Петр Дейнекин") был достроен в 2018 году из советского задела и в 2019 году проходил испытания. О передаче его ВКС РФ не сообщалось.

Кроме того, на КАЗ остались два задела разной степени готовности.

Первые 19 экземпляров бомбардировщика с 1987 года передавались в 184-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк (г. Прилуки Черниговской обл. Украинской ССР).

В результате после распада СССР у РФ не оказалось ни одного новейшего стратегического бомбардировщика. В 1992-1994 годах на КАПО было построено шесть самолетов, переданных 1096-му гвардейскому тяжелому бомбардировочному авиаполку (г. Энгельс Саратовской обл.). В середине 1990-х годов он был расформирован, Ту-160 вошли в состав 121-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка.

В 1999-2000 годах Россия получила от Украины 11 стратегических бомбардировщиков (8 Ту-160 и 3 Ту-95МС), а также около 600 ракет воздушного базирования в счет украинских долгов за российский газ. Стороны оценили сделку в $285 млн. Оставшиеся в Прилуках 10 самолетов были утилизированы по настоянию США, еще один был передан в музей в Полтаве.

В итоге, согласно официальным данным, в ноябре 2019 года ВКС России располагают 16 бомбардировщиками Ту-160.

18 самолетов получили собственные имена в честь военных летчиков ("Валерий Чкалов", "Михаил Громов" и др.), авиаконструкторов ("Игорь Сикорский", "Андрей Туполев", "Валентин Близнюк" и др.), инженеров ("Виталий Копылов"), военачальников ("Александр Голованов", "Владимир Судец" и др.), спортсмена ("Иван Ярыгин") и героя древнерусского былинного эпоса ("Илья Муромец"). Указом президента РФ Владимира Путина самолет в модернизированном варианте был официально принят на вооружение ВВС России 30 декабря 2005 года.

Экспертные оценки стоимости Ту-160 колеблются в диапазоне от $250 до 600 млн (в 1993 году СМИ называли число 6 млрд руб., что соответствовало примерно $600 млн). Один час полета ракетоносца (без боевого применения) обходится, по официальным данным на 2008 год, в 580 тыс. руб. (около $23,3 тыс.). Для сравнения: стоимость американского бомбардировщика B-1B, близкого к Ту-160 по летно-техническим характеристикам, составляет $317 млн, час полета обходится в $57,8 тыс.

Конструкция самолета

Аэродинамическая схема Ту-160 - интегральный низкоплан с крылом изменяемой стреловидности, трехопорным шасси, цельноповоротным стабилизатором и килем. Механизация крыла включает предкрылки, закрылки, для управления по крену применяются интерцепторы и флапероны. В мотогондолах в нижней части фюзеляжа попарно установлены четыре двухконтурных турбореативных трехвальных двигателя с общей форсажной камерой НК-32 производства Куйбышевского моторного завода. В качестве автономного энергоузла применяется вспомогательная силовая установка. Материалы планера - титан, алюминиевые термообработанные сплавы, стальные сплавы и композиционные материалы. Отсеки размещения полезной нагрузки расположены тандемом. Самолет имеет приемное устройство системы типа "шланг-конус" для дозаправки в воздухе. Кроме того, конструкторы обратили внимание на эргономику и удобство экипажа.

Ту-160 стал первым боевым самолетом в СССР, на котором был установлен туалет (вместо переносного бачка или писсуара со шлангом) и шкаф для разогревания пищи. Также в самолете имеется спальное место.

Летно-технические характеристики

- размах крыла - 55,7 м (при стреловидности 20 градусов), 35,6 м (при стреловидности 65 градусов);

- высота - 13,6 м;

- максимальная взлетная масса - 275 тыс. кг;

- максимальная скорость - около 2 тыс. км/ч (2 Маха);

- практический потолок - 15 тыс. м;

- практическая дальность - 12 тыс. 300 км, максимальная дальность - 14 тыс. 600 км;

- продолжительность полета - до 15 ч;

- экипаж - 4 человека;

- вооружение: в двух барабанных пусковых устройствах в бомбоотсеке - 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ или Х-101 (после модернизации самолета), либо 24 ракеты Х-15С. Ту-160 способны нести бомбы - 12 фугасных свободного падения ФАБ-1000 или 22 ФАБ-750, а также корректируемые КАБ-1500, бомбы объемного взрыва повышенной мощности, атомные бомбы и морские мины. Максимальная боевая нагрузка - 45 тыс. кг.

Модернизация

В 2002 году Минобороны РФ заключило с Казанским авиазаводом договор на проведение модернизации 15 экземпляров Ту-160 с продлением их ресурса до 2030 года. В ходе этих работ заменялось радиоэлектронное оборудование, авионика, двигатели, кабельное хозяйство и др., проводилась модернизация под использование новых высокоточных крылатых ракет Х-101.

27 апреля 2017 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил при посещении Казанского авиазавода, что "стопроцентной коренной модернизации" подвергнутся все 16 Ту-160, находившиеся на тот момент в боевом составе ВКС. Замминистра подчеркнул, что ресурса этих машин хватит до вступления в строй ракетоносцев Ту-160 новой постройки. 28 ноября 2019 года источник журналистов в оборонно-промышленном комплексе сообщил о завершении сборки на КАЗ и отправке на испытания первого бомбардировщика, прошедшего такую модернизацию.

Запланированное возобновление производства

В апреле 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил возобновить серийное производство Ту-160 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск машин новой постройки должен начаться в 2023 году, при этом военное ведомство планирует приобрести не менее 50 таких ракетоносцев.

25 января 2018 года Минобороны РФ и ПАО "Туполев" заключили контракт на поставку российскому военному ведомству десяти модернизированных Ту-160 новой постройки общей стоимостью 160 млрд руб. Церемония прошла на Казанском авиационном заводе в присутствии Владимира Путина. По его словам, этот заказ позволит полностью загрузить предприятие до 2027 года. Самолеты новой постройки в СМИ называют Ту-160М. В октябре 2019 года газета "Взлетная полоса" Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова сообщала об изготовлении и подготовке к отправке на КАЗ первого мотоотсека для Ту-160 новой постройки.

После наблюдения за демонстрационным полетом нового Ту-160 "Петр Дейнекин" Владимир Путин предложил создать гражданскую версию Ту-160. Впрочем, в сентябре 2019 года в ОАК сообщили, что новый российский сверхзвуковой пассажирский самолет будет создаваться с нуля.

Боевое применение

Впервые ракетоносец этого типа принял участие в боевых действиях 17 ноября 2015 года, когда самолеты Дальней авиации ВКС России были привлечены для ударов по объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. В тот день было проведено два самолетовылета Ту-160 с аэродрома Энгельс, нанесен удар 16 крылатыми ракетами Х-101 по целям в провинциях Алеппо и Идлиб. В дальнейшем самолеты Дальней авиации неоднократно использовались в сирийской кампании.

Аварии и катастрофы

За всю историю эксплуатации были потеряны два экземпляра Ту-160. Весной 1987 года второй самолет опытной серии потерпел крушение из-за разрушения двигателя, всем членам экипажа удалось успешно катапультироваться. 18 сентября 2003 года Ту-160 (бортовой номер "01 красный", собственное имя "Михаил Громов) потерпел крушение близ пос. Степное (Советский район Саратовской обл.). В ходе контрольного полета из-за отказа системы дренажа произошло "схлопывание" правого топливного бака и возник пожар правых двигателей, после чего самолет взорвался и разрушился, экипаж погиб.