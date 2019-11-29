Как менялись даты празднования Нового года в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 ноября 2019 года в Госдуму РФ был внесен законопроект о поправках в Трудовой кодекс, согласно которым предлагается сделать нерабочим днем 31 декабря.

История изменений дат новогодних праздников в России - в материале ТАСС.

Новогодние праздники в царской России

В России традиция празднования Нового года 1 января появилась в 1700 году, согласно указу Петра I. Император повелел отмечать праздник семь дней. Дома и улицы украшали хвойными деревьями и ветками, жгли костры, устраивали фейерверки, давали ружейные салюты и пр. После смерти Петра традиция семидневных гуляний по случаю наступления нового года прервалась. Праздник вернулся уже в эпоху царствования Екатерины II, но при этом оставался сугубо светским. Церковь продолжала отмечать наступление года по юлианскому календарю - 1 сентября.

2 июня 1897 года был принят закон "О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности", которым в России были установлены праздничные нерабочие дни, обязательные для всех работодателей. Выходным днем стал и 1 января. В этот день отмечались два праздника - светский Новый год, который объявлялся Высочайшим повелением государя, и религиозный - Обрезание Господне. Кроме того, праздничными нерабочими днями официально стали 25 и 26 декабря - Рождество Христово.

После установления советской власти

В 1918 году в Советской России был введен в действие григорианский календарь, поле чего разница между старым и новым стилем составила 13 суток. 1 января - Новый год - продолжало оставаться нерабочим праздничным днем, а православное Рождество, которое после календарной реформы стали отмечать 7 января, было исключено из списка праздничных выходных. В 1929 г. в рамках борьбы с религиозными предрассудками празднование Рождества было запрещено, а 1 января перестало быть выходным днем. Постановление Совнаркома СССР "О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю" от 24 сентября 1929 года предписывало "в день нового года и в дни всех религиозных праздников работу производить на общих основаниях". 1 января оставалось рабочим днем до 1947 года.

Возвращение выходных дней

23 декабря 1947 года указом президиума Верховного совета СССР 1 января вновь получило статус праздничного и нерабочего дня. Однако если он совпадал с выходным, то не переносился на ближайший рабочий день.

Спустя 43 года - 27 декабря 1990 года - Верховный совет РСФСР "в связи с обращением Патриарха Московского и всея Руси Алексия и уважая религиозные чувства верующих" постановил считать Рождество 7 января праздничным нерабочим днем. Статус праздника был закреплен законом РСФСР от 25 сентября 1992 года. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР".

Новогодние каникулы в РФ

25 сентября 1992 года были приняты поправки в Кодекс законов о труде РСФСР, согласно которым нерабочим днем наряду с 1 и 7 января стало 2 января. Эти праздники были сохранены и в Трудовом кодексе РФ, принятом 30 декабря 2001 года (вступил в силу 1 февраля 2002 года).

29 декабря 2004 года в статью 112 Трудового кодекса были внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1 по 5 января включительно, 6 января было рабочим днем, а Рождество - выходным. Однако фактически 6 января также было нерабочим, так как на него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие с новогодними праздниками.

С 2013 года официальные новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января, в соответствии с изменениями в Трудовой кодекс РФ от 23 апреля 2012 года. Совпадающие с этими праздниками выходные дни решением правительства РФ могут быть перенесены на другие даты. В этом случае, как правило, их присоединяют к майским праздничным дням.

Инициативы об изменении праздничных дат

Предложения об изменении новогодних праздников за счет включения в них 31 декабря поступают в Госдуму регулярно и широко обсуждаются в СМИ. Очередной виток дискуссии вызвало распоряжение губернатора Томской области Сергея Жвачкина о переносе рабочего дня со вторника 31 декабря на субботу, 28 декабря. Решение, которое, по его словам, было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику", коснулась только работников обладминистрации. Однако губернатор предложил присоединиться к инициативе и главам местных исполнительных органов.

Идею томского губернатора в ноябре 2019 года поддержали ряд депутатов и сенаторов. Так, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила и другим регионам подумать над тем, чтобы сделать 31 декабря выходным. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский также поддержали инициативу сделать 31 декабря нерабочим, при условии что это не повлечет увеличения общего количества выходных дней в году. Но окончательное решение должно быть принято нижней палатой парламента.

28 ноября 2019 года группа депутатов от ЛДПР - Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Елена Строкова и Алексей Диденко, а также член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о поправках в ч. 5 ст. 112 Трудового кодекса. Проект предусматривает возможность переноса одного из выходных дней года на другую дату по решению правительства. Таким образом авторы инициативы предполагают сделать 31 декабря нерабочим днем. По их мнению, это позволит работникам и работодателям соблюсти баланс интересов и "более рационально" использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, изменить уже утвержденный в России рабочий календарь невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней на следующий год заблаговременно. Однако каждый работодатель имеет право самостоятельно дать своим работникам выходной день 31 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг возможность изменения уже утвержденного трудового календаря.