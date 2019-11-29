Автомобильный мост между Россией и Китаем. История проекта и ход строительства

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 ноября 2019 года министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов принял у строителей российскую часть первого автомобильного моста, построенного между Россией и Китаем через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск (Амурская обл.) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян).

Благовещенск - единственный в России административный центр, расположенный непосредственно на государственной границе. Напротив него через реку Амур находится китайский город Хэйхэ. Численность населения Благовещенска составляет 226 тыс. человек, Хэйхэ - 1,7 млн.

Как проходит строительство моста - в материале ТАСС.

История проекта

Возможность строительства первого автомобильного моста между СССР и Китаем обсуждалась еще в 1960-х годах. Однако эта идея не была поддержана советским партийным руководством. Так, первый секретарь Амурского обкома КПСС Степан Авраменко считал, что мост между двумя государствами будет "угрожать безопасности страны".

В 1988 году Амурский облисполком направил руководству Хэйхэ и провинции Хэйлунцзян предложение о совместном строительстве мостового перехода через пограничную реку Амур. Стороны договорились об обращении к правительству двух стран с просьбой одобрить проект моста. Однако из-за сложного экономического положения в СССР в период перестройки эта идея так и не была реализована. В 1990-х годах руководство Амурской области выдвинуло новое предложение: построить из России в Китай через Амур канатную дорогу для развития туризма и понтонный мост для доставки тяжелых грузов. Тогда же был создан чековый инвестиционный фонд "Амур - Зея", на акции которого обменивались ваучеры. Однако идея так и не была реализована.

26 июня 1995 года в Москве председатель правительства РФ Виктор Черномырдин и премьер Госсовета КНР Ли Пэн подписали межправительственное соглашение о совместном строительстве моста через Амур. Дважды - в 1996 и 2005 годах - КНР и РФ начинали разрабатывать технико-экономического обоснования будущего моста. В начале 2000-х годов была образована компания "Мост", которая провела инженерно-строительные изыскания и разработала проекты мостового перехода и автодороги. Строительство тогда оценивалось в $140 млн. Но проект не был реализован.

В 2012 году губернатор Амурской области Олег Кожемяко (ныне - глава Приморского края) вновь поднял тему строительства моста и канатной дороги через Амур. 22 октября 2013 года во время поездки в Китай премьер-министра РФ Дмитрия Медведева между двумя странами был подписан протокол о необходимости возведения мостового перехода. Через два года, 3 сентября 2015 года, в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин министры транспорта России м Китая Максим Соколов и Ян Чуаньтан подписали межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги между городами Благовещенск и Хэйхэм и протокол о внесении изменений в двусторонний документ о сооружении моста через Амур.

Подготовка строительства

С российской стороны учредителем проекта строительство международного моста является компания "Мост" (100% ее акций принадлежит правительству Амурской области), с китайской - Хэйлунцянская компания с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста через Амур (ее учредитель - правительство провинции Хэйлунцзян). В марте 2016 года была зарегистрирована российско-китайская компания-концессионер "Амур (Хэйлунцзян)". Концессионный договор о строительстве подписан 14 июня в Харбине.

Стоимость всех работ была оценена в 20 млрд руб., две трети этой суммы приходятся на российскую сторону. При этом бюджетные средства в строительстве моста не используются. Выбранный сторонами механизм государственно-частного партнерства предполагает, что концессионер возводит объект за свой счет, а затем возмещает затраты, взимая плату за проезд. Окупить строительство планируется за 16 лет эксплуатации моста.

Для проведения работ по возведению моста была создана совместная российско-китайская компания. Средства на строительство она взяла в кредит на 19 лет под ставку 4,9% годовых в китайском банке. При этом кредит взят в юанях, но договоры с российскими подрядчиками заключены в рублях, чтобы они не несли риски по изменению курсов национальных валют. По завершении всех работ российская часть моста станет собственностью Амурской области, китайская - собственностью провинции Хэйлунцзян.

Мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, и будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его строительство поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, даст возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь экспорта и импорта, стимулирует развитие совместных инвестиционных проектов. Власти Приамурья также уверены, что проект положительно скажется на развитии туризма.

Ход строительства

Согласно проекту, длина основного моста - около 1 тыс. 80 м, ширина - 14,5 м. Вантовая система состоит из шести пар пилонов, соединенных с пролетным строением стальными тросами (вантами). Каждый вант включает в себя 37-67 отдельных прядей (стрендов). На пролетном строении проходит двухполосная автомобильная дорога.

Строительство моста началось 24 декабря 2016 года. Каждая из сторон - российская и китайская - отвечала за постройку половины конструкции основного моста - по 540 м. Российскую часть возводила компания "Мост", за дорожную составляющую отвечало АО "Асфальт". При возведении российской части моста использовались элементы отечественного производства, исключение составляли только ванты, привезенные из Франции. Строительство велось в круглосуточном режиме, части моста возводились одновременно с обоих берегов. Ход строительства с двух сторон не совпадал из-за различий в методике и сроках выполнения работ, однако велся в едином графике. Так, 22 августа 2018 г. китайские строители возвели все опоры на своей стороне, российские строители на тот момент возводили две из пяти опор и готовили пролетное строение. Монтаж вант на российской части моста начался 26 октября 2018 года, всего были смонтированы 48 вант.

Торжественная стыковка двух частей моста состоялась 31 мая 2019 года. В церемонии с российской стороны участвовали вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов. 19 июня 2019 года завершился монтаж вант на российской стороне, спустя десять дней аналогичные работы завершили китайские строители, после чего пролетное строение опустили на постоянные опорные части и началось армирование плиты проезжей части для последующего бетонирования.

Общая протяженность мостового перехода составляет 20 км: 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории РФ. Основной мост на российской стороне начинается на острове, куда ведет еще один 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. На конкурсе по застройке предмостовой зоны с российской стороны в 2019 г. победила группа компаний "Регион". Инвестиции в предмостовую зону составят 8,5 млрд руб.

Ожидается, что принятие российской части моста на баланс Амурской области и сдача его в эксплуатацию состоятся в 2020 году. В предмостовой зоне будет создан постоянный автомобильный пункт пропуска Кани-Курган (на его организацию в 2019 году правительство РФ выделено 466 млн руб.). В январе 2019 года глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов сообщил, что до начала работы постоянного пункта пропуска на границе организуют временный. Его планируют запустить одновременно с вводом в эксплуатацию моста. Министр подчеркивал, что при строительстве временного пункта пропуска будет учтен опыт строительства аналогичного пункта на полуострове Крым.

Плановые показатели

После ввода в эксплуатацию в 2020 году по мосту, согласно техническому заданию, ежедневно смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн т (или почти 300 тыс. автомобилей).

В 2017 г. первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко сообщала журналистам, что стоимость проезда по мосту через Амур составит для физических лиц около 2 тыс. руб., для юридических - примерно 10 тыс. руб.

Проект транспортно-логистического комплекса

В рамках Российского инвестиционного форуме (Сочи, 14-15 февраля 2019 года) делегация Амурской области представила инвестпроект по строительству транспортно-логистического комплекса в зоне трансграничного автомобильного моста через реку Амур стоимостью более 1,8 млрд руб. Проект разработан с учетом того, что после открытия моста ожидается рост грузооборота между двумя странами. Комплекс планируется возвести в Благовещенске. Проект, в частности, предусматривает строительство складских помещений с погрузочно-разгрузочными площадками и прирельсовыми платформами, железнодорожного терминала с подъездными путями, контейнерного терминала, стоянок и центра логистики. Комплекс разместится на территории площадью 51,3 га, период реализации проекта - 2 года, срок окупаемости - около 7 лет. Предполагается, что объем обработки контейнеров и автотранспорта составит 4 млн т грузов.