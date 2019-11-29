Хронология террористических атак в Великобритании с 2005 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 ноября 2019 года на Лондонском мосту в британской столице мужчина с ножом напал на прохожих. В результате ранения получили несколько человек. Подозреваемый в нападении застрелен полицейскими на месте, на нем был надет фальшивый пояс смертника. Инцидент классифицируется полицией как террористический акт.

Что известно о терактах последнего времени в Соединенном Королевстве - в материале ТАСС.

После подписания в 1998 году Белфастского соглашения, положившего конец конфликту в Северной Ирландии и терактам, которые до этого регулярно проводила Ирландская республиканская армия, в Великобритании произошло шесть террористических атак, приведших к человеческим жертвам, и один теракт, в результате которого никто не погиб (без учета ЧП 29 ноября 2019 года). Шесть из этих семи атак провели исламисты.

7 июля 2005 года в Лондоне террористами-смертниками была проведена серия из четырех взрывов - в 8:45 по местному времени атаке подверглись три поезда метрополитена, а в 9:47 был взорван городской автобус на площади Тависток-сквер. В результате погибли 52 человека, ранения получили более 700. Все смертники - Мухаммед Сидик Хан, Шехзад Танвир, Хасиб Хусейн и Джермейн Линдси - были гражданами Соединенного Королевства, трое из них выросли и получили образование в Великобритании. Атаки были совершены в день начала саммита "Большой восьмерки" в шотландском Глениглсе и на следующий день после объявления Лондона столицей летних Олимпийских игр 2012 года. По итогам расследования терактов никто не был осужден. В апреле 2009 года суд присяжных оправдал троих предполагаемых пособников организаторов преступления.

22 мая 2013 года в районе Вулидж на юге-востоке Лондона был убит британский военнослужащий, барабанщик Королевского стрелкового полка Ли Ригби. Убийцами были два гражданина Великобритании нигерийского происхождения, приверженцы радикального ислама Майкл Адеболаджо и Майкл Адебовале. Они сбили Ригби автомобилем, а затем добили ножами. Оба были арестованы полицией спустя 20 минут после убийства. Произошедшее было квалифицировано как теракт, 19 декабря 2013 года их приговорили к пожизненному заключению (Адебовале - с правом досрочного освобождения через 45 лет).

22 марта 2017 года в центре Лондона на Вестминстерском мосту автомобиль, управляемый террористом, сбил несколько пешеходов. Затем водитель бросил машину у здания британского парламента и попытался проникнуть внутрь, набросившись с ножами на полицейского. Нападавший был застрелен. Произошедшее было расценено как теракт. Погибли пять человек, среди нескольких десятков пострадавших были граждане 11 стран. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Позже была установлена личность преступника - Халид Масуд (род. в Великобритании; имя при рождении - Адриан Расселл Айао).

22 мая 2017 года в Манчестере (Великобритания) в результате взрыва рядом со стадионом "Манчестер-арена", где в это время выступала с концертом американская певица Ариана Гранде, погибли 22 человека, еще 75 человек получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая организация ИГ. По данным полиции, взрыв устроил 22-летний смертник Салман Абеди, за которым "стояла террористическая сеть".

3 июня 2017 года в британской столице на Лондонском мосту трое мужчин на микроавтобусе начали давить пешеходов. Затем террористы доехали до рынка Боро-маркет, вышли из автомобиля, попытались напасть с ножами на прохожих, но были застрелены полицией. В результате теракта погибли восемь человек (не включая нападавших), 47 человек были госпитализированы. Правоохранительные органы заявили, что инцидент является терактом. Его исполнителями были 27-летний подданный Великобритании пакистанского происхождения Шурам Шазад Батт, 30-летний марокканец Рашид Редван, а также 22-летний Юссеф Загба, имевший двойное гражданство Марокко и Италии. 4 июня 2017 года ответственность за атаку взяла на себя ИГ.

19 июня 2017 года на северо-востоке Лондона, в районе Финсбери-парк, около 00:20 по местному времени автофургон въехал в толпу людей, среди которых было много мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в местной мечети. В результате наезда один человек погиб, более десяти человек получили ранения. Водитель машины был схвачен прохожими и передан стражам порядка. Двум из них помощь была оказана на месте, восемь человек были госпитализированы. Мэр Лондона Садик Хан назвал происшествие "террористической атакой". По итогам расследования антитеррористического отдела Скотленд-Ярда 23 июня 2017 года обвинения в убийстве были предъявлены 47-летнему Даррену Осборну из Кардиффа. В процессе рассмотрения дела Осборн утверждал, что также намеревался убить двух наиболее видных политиков из оппозиционной Лейбористской партии: ее лидера Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана. Ненавистью к мусульманам Осборн стал одержим после просмотра по Би-би-си мини-сериала Three Girls, где рассказана история трех молодых женщин, которые при попустительстве властей подверглись сексуальной эксплуатации со стороны британцев пакистанского происхождения. 1 февраля 2018 г. Королевский суд лондонского района Вулидж признал Даррена Осборна виновным в убийстве и в покушении на убийство и приговорил преступника к пожизненному заключению.

15 сентября 2017 года в 08:20 (10:20 мск) в вагоне поезда лондонского метро на наземной станции "Парсонс-грин" произошел взрыв. По утверждению полиции, взрывное устройство сдетонировало не полностью. В результате инцидента ранения получили 30 человек, погибших не было. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. В рамках расследования теракта полиция задержала шесть человек. Одному из задержанных, жителю городка Санбери-он-Темз (юго-западный пригород Лондона) Ахмеду Хассану, были предъявлены обвинения в покушении на убийство людей и использовании взрывчатых веществ, что могло угрожать жизням людей и нанести вред имуществу. Вины он не признавал. 23 марта 2018 года в Центральном уголовном суде (Олд-Бейли) в Лондоне было вынесено постановление о виновности Ахмеда Хассана, он был приговорен к пожизненному заключению.