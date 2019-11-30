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Авиационный ракетный комплекс "Кинжал". История проекта, характеристики и мнение экспертов

30 ноября источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в середине ноября в Арктике истребитель МиГ-31К впервые провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по полигону Пембой
Истребители МиГ-31К с комплексами "Кинжал" Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Истребители МиГ-31К с комплексами "Кинжал"
© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 ноября 2019 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что в середине ноября в российской Арктике взлетевший с аэродрома Оленегорск (Мурманская обл.) истребитель МиГ-31К впервые провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты). Другой источник подтвердил факт проведения испытаний, отметив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов". В Воздушно-космических силах РФ не стали комментировать предоставленную источниками информацию.

Что известно об авиационном ракетном комплексе с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал" - в материале ТАСС.

История проекта

Впервые о создании этого оружия сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием к Федеральному Собранию. Тогда он объявил о существовании в России "высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса", "не имеющего мировых аналогов". По словам главы государства, испытания комплекса были успешно завершены, и с 1 декабря 2017 года он приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

Тогда же был продемонстрирован видеоролик, на котором показан взлет самолета МиГ-31 с ракетой "Кинжал" на центральной точке подвески, а затем компьютерная графика, изображающая поражение наземных и надводных целей.

До этого момента о существовании в РФ гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не сообщали ни официальные, ни неофициальные источники. Поэтому заявление президента РФ стало сенсацией для российских и зарубежных военных специалистов.

10 марта министерство обороны РФ сообщило о проведении практического учебно-боевого пуска гиперзвукового ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" "в заданном районе".

9 мая два самолета МиГ-31К (бортовые номера "90 красный" и "92 красный") с ракетным комплексом "Кинжал" приняли участие в воздушной части парада Победы в Москве.

2 июля ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, который сможет нести несколько таких ракет, а дальность поражения целей увеличится до 3 тыс. км.

19 июля 2018 года Минобороны РФ сообщило журналистам подробности опытной эксплуатации гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал". По информации заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Дронова, с момента заступления на опытно-боевое дежурство 1 декабря 2017 года, носители "Кинжала" - истребители МиГ31К - выполнили более 350 полетов, при этом 70 из них были осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. С апреля 2018 года комплекс, по данным ведомства, несет плановое дежурство над Каспийским морем.

Тактико-технические характеристики

Краткие характеристики "Кинжала" назвал президент РФ в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в десять раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

Дополнительные подробности о новой ракете сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в нескольких беседах с журналистами весной 2018 года. По его словам, истребитель МиГ-31 был выбран в качестве носителя, поскольку "наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах". Многофункциональная боевая часть комплекса позволяет поражать как стационарные, так и движущиеся цели, в том числе корабли противника.

По словам Борисова, на опытно-боевом дежурстве находятся десять носителей "Кинжала".

Оценки экспертов

По мнению экспертов, "Кинжал" представляет собой модернизированную для воздушного пуска одноступенчатую управляемую твердотопливную ракету 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". При этом специалисты указывают на внешнее сходство продемонстрированного на видеороликах "Кинжала" с боевым оснащением "Искандера". По их мнению, использование уже существующей "наземной" ракеты позволило сократить сроки проектированию нового оружия.

Как предполагают эксперты, поражение целей на дистанции в 2 тыс. км обеспечивается как боевым радиусом МиГ-31, так и дальностью полета самой ракеты. Гиперзвуковая скорость на конечном участке достигается как за счет разгона самолета-носителя до сверхзвука (то есть МиГ-31 выполняет роль "первой ступени"), так и благодаря собственным двигателям и траектории движения ракеты.

Авиационно-ракетный комплекс может применяться для поражения важных объектов инфраструктуры - командных центров, систем противовоздушной и противоракетной обороны, авиационных баз, авианосцев и пр.

От "сухопутной" версии ракета "Кинжал", по оценкам специалистов, отличается переработанным хвостовым отсеком и уменьшенными рулями.

 

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