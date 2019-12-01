Хронология крупных ДТП с пассажирскими автобусами в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2019 года в результате ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, 19 человек погибли еще 18 пострадали. Всего в автобусе находились 44 человека.

С начала 2015 года в РФ произошло не менее 16 автокатастроф с участием автобусов и микроавтобусов (без учета ЧП 1 декабря 2019 года), число погибших в которых составляло десять и более человек.

4 февраля 2015 года на 13-м км автодороги Р-185 Белгород - Павловск, близ села Советское Алексеевского района Белгородской области, микроавтобус Mercedes-Benz с 14 пассажирами - гражданами Украины, следовавший из Харькова в Луганск в объезд района боевых действий, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с груженным зерном "КамАЗом". В результате ДТП в микроавтобусе погибли 11 человек, включая водителя. Пять пассажиров были госпитализированы, из них трое - в тяжелом состоянии.

15 марта 2015 года на трассе А240 Брянск - Новозыбков в районе поселка Первомайское микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 19 человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault. На месте погибли 14 пассажиров автобуса, четыре человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, позднее один из них скончался. Медицинская помощь водителю грузовика была оказана на месте, от госпитализации он отказался. Все пассажиры автобуса были рабочими из Узбекистана, они возвращались из пограничного пункта пропуска, где продлевали свое пребывание в РФ.

24 июня 2015 года на 25-м км трассы Омск - Нижняя Омка (Сыропятский тракт, Омский район Омской области) автобус ЛиАЗ, следовавший из села Ростовка в село Богословка, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом, который перевозил кирпичи. В результате ДТП погибли 16 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести. Всего в автобусе находились 22 пассажира (работники местной птицефабрики) и водитель, в грузовике - два человека. Причиной катастрофы стало повреждение колеса автобуса.

9 июля 2015 года на 143-м км федеральной трассы Р257 (М-54) "Енисей" в Балахтинском районе Красноярского края автобус Hyundai, следовавший из Кызыла в Красноярск, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который направлялся из Лесосибирска в Шушенское. В микроавтобусе находились 16 человек, из них один водитель, в рейсовом автобусе - 27 человек, из них два водителя. В результате столкновения погибли водитель и десять пассажиров микроавтобуса; пять пострадавших были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Погибшие были мастерами-ремесленниками, они ехали на международный этнический фестиваль "Мир Сибири".

21 июля 2015 года на 15-м км автодороги от населенного пункта Харачой (Веденский район, Чеченская Республика) пассажирский микроавтобус "Газель", следовавший из дагестанского села Анди, сорвался в пропасть. В результате катастрофы погибли 11 человек, еще четыре человека пострадали.

22 июля 2015 года на 701-м км федеральной автотрассы Р255 "Сибирь" в районе деревни Шушково (Козульский район Красноярского края) пассажирский автобус, следовавший по маршруту Шарыпово - Красноярск, столкнулся с грузовым автомобилем, который от удара загорелся. Погибли 11 человек, в том числе водитель грузовика и его напарник, еще 33 человека пострадали.

5 августа 2015 года на 125-м км автодороги Р454 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, в 3 км от села Дубовый Мыс (Нанайский район Хабаровского края), произошло лобовое столкновение двух рейсовых пассажирских автобусов маршрутов 301 и 304. Погибли 15 человек (в том числе один ребенок), 56 пострадали, из них 23 человека были госпитализированы, включая шестерых детей. Водитель одного из автобусов, объезжая строительную технику, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

4 декабря 2016 года на 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск пассажирский автобус, следовавший в Ханты-Мансийск из Нефтеюганска, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, выехавшим на полосу встречного движения, после чего также вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Автобус перевозил воспитанников и тренеров спортшколы "Сибиряк". В результате ДТП погибли 12 человек, в том числе десять детей. Травмы разной степени тяжести получили еще 19 человек, из них 16 детей. 6 февраля 2018 года Ханты-Мансийский районный суд приговорил директора школы "Сибиряк" Ирину Тарасову к 11 месяцам исправительных работ, водителя автобуса Марата Зайнуллина - к году и пяти месяцам в колонии общего режима, представителя осуществлявшего перевозки ИП Александра Сидорука - к году и трем месяцам в колонии общего режима, водителя грузовика Раиля Саитханова - к шести годам и девяти месяцам в колонии общего режима.

11 июня 2017 года на 702-м км автодороги Р258 "Байкал", в 7 км западнее поселка Хохотуй (Петровск-Забайкальский район Забайкальского края), произошло ДТП. Автобус Kia, перевозивший из села Урук в Читу паломников, упал с насыпи высотой до 30 м на отрезке трассы, где проводились дорожные работы. На месте происшествия погибли десять человек, еще трое пострадавших скончалась от полученных ранений по пути в больницу. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы 36 человек.

2 июля 2017 года на 52-м км автодороги Альметьевск - Заинск (Заинский район Татарстана) рейсовый автобус Neoplan сообщением Самара - Ижевск, столкнулся с автомобилем "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN. После столкновения автобус, в котором находились 29 человек (27 пассажиров и двое водителей), опрокинулся на проезжую часть и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек, в том числе два ребенка, и еще 15 человек пострадали. 15 февраля 2018 года пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила, что суд приговорил водителя автобуса Александра Ижмукова к четырем с половиной годам лишения свободы по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

25 августа 2017 года в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения автобуса в Черное море погибли 19 человек. 33 пострадавших были госпитализированы. Автобус перевозил строителей, которые возводили пирс для компании "Таманьнефтегаз" в поселок Волна. Авария произошла из-за неисправности тормозов. 6 апреля 2018 года водитель автобуса Карапет Микаелян, признавший вину по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), был приговорен судом к 4,5 года заключения. 13 сентября 2018 года суд признал индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, выпустившего в рейс неисправный автобус, виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и приговорил его к 7 годам 8 месяцам заключения в колонии общего режима.

6 октября 2017 года на железнодорожном переезде в районе станции Покров (Петушинский район Владимирской области) в междугородный автобус врезался пассажирский поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В результате столкновения погибли 17 человек, находившиеся в автобусе, - один из водителей и 16 пассажиров. Еще пять человек получили ранения. Местные власти сообщили, что все пассажиры являлись гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана. Автобус, выполнявший заказной рейс из Актюбинской области Казахстана в РФ, заглох на переезде. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным для предотвращения столкновения. 9 октября 2017 года Восточная транспортная прокуратура установила, что автобус был непригоден для перевозки пассажиров. Кроме того, при проверке документов пассажиров полиция вскрыла факт незаконной миграции. 12 октября Мещанский суд Москвы арестовал Байдуллу Налтаева - организатора перевозки пассажиров, о дальнейшей его судьбе в СМИ не сообщалось.

16 ноября 2017 года на 74-м км автодороги Р-173, близ поселка Визимьяры в Килемарском районе Республики Марий Эл, грузовик-лесовоз марки Freightliner Century столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter . В результате ДТП погибли 15 человек, еще четыре человека (из них двое детей) были госпитализированы в тяжелом состоянии. В октябре 2018 года суд признал водителя лесовоза Рината Маматова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, приговорив его к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы. Выпустивший на линию неисправный лесовоз Руслан Мусаев был приговорен к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы.

5 октября 2018 года на 15-м км автотрассы Тверь - Ржев, в Калининском районе Тверской области, в результате лобового столкновения маршрутного такси (микроавтобус Ford Transit) и автобуса ЛиАЗ погибли 13 пассажиров микроавтобуса. Еще пять человек получили ранения.

11 октября 2018 года на 647-м км трассы М-7 в Чувашии в результате столкновения микроавтобуса Fiat-Ducato (следовал из города Канаш в Москву) и грузовика погибли 11 человек. Еще четверым понадобилась медицинская помощь.

12 июля 2019 года в окрестностях села Тээли (Бай-Тайгинский район Тувы) при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулся микроавтобус УАЗ. В автомобиле находились 12 человек - две семьи, которые направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками. В результате крушения десять человек (в том числе шесть несовершеннолетних) утонули. Двое мужчин смогли спастись. 12-13 июля в Туве был объявлен траур по погибшим.