Иностранные агенты в законодательстве зарубежных стран. Статус и деятельность

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами, а также о присвоении этого статуса физическим лицам, если они распространяют сообщения или материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

ТАСС подготовил материал о том, как прописан статус иноагента в законодательстве ряда стран.

Иностранный агент - лицо (физическое или юридическое), которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства. Законодательства многих стран налагают ограничения на деятельность иностранных агентов - СМИ, некоммерческих организаций (НКО) и физических лиц.

США

Наиболее разработанное законодательство в этой сфере действует в США, где подобная деятельность регулируется Законом о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Он был принят в 1938 году в ответ на пропаганду, которую вела Германия в преддверии Второй мировой войны. После ряда изменений (наиболее существенные были внесены в 1966, 1995 и 2007 годах) документ стал инструментом борьбы с лоббированием иностранных политических интересов.

Согласно закону, лица (юридические и физические, в том числе граждане США), представляющие интересы зарубежных правительств, партий, организаций, компаний или частных лиц ("иностранные принципалы") - и действующие по их приказу, просьбе и направляющим указаниям обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов в Министерстве юстиции США. Закон распространяется на такие сферы, как политическая деятельность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор или раздача финансовых средств, представление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами Конгресса.

При регистрации агент должен дать полную информацию о себе, описать свою деятельность, структуру собственности, сообщить информацию об иностранном заказчике, полученных от него средствах (в том числе на что они были потрачены - с указанием получателей), распространяемых информационных материалах. Закон не распространяется на лиц, занимающихся некоммерческой деятельностью в области религии, образования, науки и искусства. Под действие закона не подпадают официальные представители иностранных государств, в том числе дипломаты.

За нарушение закона предусмотрен штраф до $10 тыс. и/или тюремное заключение сроком до пяти лет. Иностранец, признанный виновным в его нарушении, подлежит депортации.

Деятельность иностранных агентов в США также ограничивается Параграфом 951 раздела 18 Кодекса США. Согласно ему, лица, работающие на территории США под контролем иностранных правительств, обязаны уведомлять генерального прокурора США о своей деятельности (правило не распространяется на дипломатов). Нарушителям грозит штраф (размер не указывается) или тюремное заключение сроком до 10 лет. Возможно применение обеих мер наказания.

На начало декабря 2019 года в списке действующих иноагентов на сайте Минюста США числятся 464 физических и юридических лица.

Австралия

В 2018 году в стране был принят Закон о программе прозрачности иностранного влияния (начал действовать 10 декабря 2018 года). Согласно ему, иностранные агенты - лица, работающие на территории Австралии под контролем иностранных правительств, должны подробно описывать свою деятельность в публичном реестре. Это сделано для того, чтобы члены правительства, принимающие решения, и представители общественности могли получить доступ к информации о характере и степени иностранного влияния в стране. Под действие закона подпадают лоббирование в парламенте и СМИ, предоставление финансовых средств. Осуществление деятельности при отсутствии регистрации, невыполнение обязанностей по Программе прозрачности или предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации является уголовным нарушением, за которое предусмотрен штраф или лишение свободы до пяти лет. В настоящее время в регистре прозрачности зарегистрировано около 50 компаний и частных лиц.

Венгрия

В июне 2017 года парламент страны принял закон, усиливающий контроль над НПО с иностранным финансированием на сумму не менее €24 тыс. в год. Согласно закону, эти НПО должны быть зарегистрированы как "организации, получающие иностранное финансирование", указывать этот факт на всех мероприятиях и в публикациях, предоставлять ежегодную подробную отчетность о своей деятельности. В случае невыполнения этих требований организации могут быть закрыты. В Венгрии прошли регистрацию 152 НПО с иностранным финансированием, однако многие организации проигнорировали закон (всего в стране более 56 тыс. НПО).

Израиль

В июле 2016 года был принят Закон о прозрачности финансирования НПО. Так, если организация получает из иностранных источников более половины своего финансирования, то она обязана указывать своих зарубежных спонсоров в соответствующих документах. Также это должно быть прописано в публикациях СМИ, если речь идет о таких НПО. В случае нарушения этого закона предусмотрен штраф в размере в 29,2 тыс. шекелей (около $8,4 тыс.). В 2018 году в Израиле в статусе иностранных агентов было зарегистрировано 27 НПО.

Разработка законодательства в других государствах

В ряде стран предпринимаются попытки разработать законы об иноагентах. Так, в марте 2018 года стало известно о подготовке такого закона в Эстонии. По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, документ должен пресечь "деятельность организаций, работающих по заданию и при финансовой поддержке других стран", которые пытаются повлиять на "формирование общественного мнения в Эстонии". В мае 2019 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о необходимости ввести практику "регистрации иностранного агента" с целью уменьшить "враждебную деятельность" против Великобритании со стороны ряда государств, включая Россию.