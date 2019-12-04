Пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". Что случилось 10 лет назад

ТАСС-ДОСЬЕ. Десять лет назад, 5 декабря 2009 года, произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь", жертвами которого стали 156 человек.

ТАСС — о ЧП, его расследовании и привлечении виновных к ответственности.

Пожар

5 декабря 2009 года в 01:08 по местному времени (4 декабря в 23:08 мск) в Перми возникло возгорание в ночном клубе "Хромая лошадь", расположенном в стилобате многоэтажного жилого дома №9 по ул. Куйбышева. Заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, однако в тот вечер в нем находились, по разным данным, от 250 до 300 человек, отмечавших юбилей открытия клуба.

Пожар начался во время пиротехнического представления, огонь быстро охватил почти все помещение. Площадь горения составляла 400 кв. м при общей площади заведения 500 кв. м. У единственного выхода из клуба образовалась давка. Люди не могли быстро покинуть помещение и погибали от отравления угарным газом и продуктами горения. В результате на месте ЧП погибли 111 гостей и сотрудников ночного клуба, еще 45 пострадавших впоследствии скончались в больницах. Общее число жертв составило 156 человек. Более 70 человек получили ранения, всего потерпевшими были признаны 404 человека.

Траур, помощь потерпевшим

7 декабря указом президента России Дмитрия Медведева было объявлено днем общенационального траура в связи с пожаром в Перми. В Пермском крае губернатор региона Олег Чиркунов объявил трехдневный траур - 5, 6 и 7 декабря.

Для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим из федерального бюджета краю было выделено 86 млн руб. Кроме того, из резервного фонда правительства РФ для оказания медицинской помощи пострадавшим выделили 432,6 млн руб.

В связи с пожаром был отстранен от должностей ряд региональных чиновников - в частности, глава администрации Перми Аркадий Кац. 9 декабря 2009 года правительство Пермского края сложило с себя полномочия.

Следствие, судебные процессы

Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В июне 2010 года СКП объявил о завершении расследования дела. К уголовной ответственности были привлечены восемь человек. Соучредителю клуба "Хромая лошадь" Анатолию Заку, исполнительному директору Светлане Ефремовой, арт-директору Олегу Феткулову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Устроителям пиротехнического шоу - Сергею Дербеневу и его сыну Игорю - в нарушении правил использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ). Бывшему главному государственному инспектору Пермского края по пожарному надзору Владимиру Мухутдинову - в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); инспекторам Госпожарнадзора по Пермскому краю Дмитрию Рослякову и Наталье Прокопьевой - в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

В отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении соучредителя клуба Константина Мрыхина, обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Он был объявлен в международный розыск, так как сразу после пожара скрылся в Испании. В июне 2011 года Мрыхин был экстрадирован в Россию. Еще один подозреваемый, соучредитель и арендатор "Хромой лошади" Александр Титлянов, получивший серьезные ожоги при пожаре, скончался 9 декабря 2009 года, уголовное преследование в отношении него было прекращено.

14 мая 2012 года Ленинский районный суд Перми приговорил Константина Мрыхина к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также к возмещению морального и имущественного вреда потерпевшим в размере более 200 млн руб.

30 апреля 2013 года тот же суд вынес решения в отношении восьми других фигурантов дела о пожаре. Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, Светлана Ефремова и Олег Феткулов - к 4 и 6 годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Сергею и Игорю Дербеневым суд назначил наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Они были также лишены права на три года заниматься деятельностью, связанной с пиротехникой. Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева получили 5 лет и 4 года лишения свободы в колонии-поселении; их лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Владимира Мухутдинова суд лишил права занимать госдолжности сроком на 3 года и назначил штраф в размере 70 тыс. руб. за выдачу клубу не соответствовавшего действительности заключения о соблюдении требований пожарной безопасности.

Суд постановил взыскать со всех подсудимых, кроме Владимира Мухутдинова, компенсацию причиненного морального вреда в размере 1,5 млн руб. за каждого погибшего. Сообщалось, что за причиненный вред здоровью потерпевшие получат от 50 тыс. до 1,3 млн рублей.

26 ноября 2013 года Пермский краевой суд не удовлетворил апелляционные жалобы осужденных по делу о пожаре в клубе "Хромая лошадь". При этом суд постановил всем осужденным, кроме Зака и Ефремовой, исключить из обвинения отягчающие обстоятельства, в частности, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Владимир Мухутдинов был освобожден от наказания в виде штрафа в связи с истечением срока давности. Кроме того, были внесены уточнения, что Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева лишены права в течение 3 лет занимать должности в органах государственной противопожарной службы, пожарной охраны и МЧС.

В декабре 2013 года по амнистии к 20-летию конституции РФ была освобождена бывший инспектор Госпожнадзора Наталья Прокопьева.

17 июля 2015 года пресс-служба Федеральной службы судебных приставов России сообщила, что с бывшего владельца "Хромой лошади" Анатолия Зака взысканы в пользу потерпевших 158 млн руб.

В 2015 году попали под амнистию и досрочно вышли на свободу пиротехники Игорь Дербенев (освобожден 28 июля) и Сергей Дербенев (14 сентября), бывшие сотрудники Госпожнадзора Дмитрий Росляков (31 июля) и Владимир Мухутдинов (11 сентября).

21 сентября 2015 года стало известно, что бывший исполнительный директор клуба Светлана Ефремова была освобождена из колонии-поселения. Суд удовлетворил ходатайство осужденной о замене неотбытой части наказания ограничением свободы.

В августе 2016 года Ленинским райсудом Перми был удовлетворен иск территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Пермского края к виновникам пожара на 16,2 млн руб. По данным пресс-службы ТФОМС, такой объем средств ушел на лечение тяжелобольных в разных больницах России: Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и т. д.

В мае 2017 года стало известно о выходе на свободу Константина Мрыхина, в августе 2017 года - Олега Феткулова. 5 сентября 2018 года бывший совладелец клуба Анатолий Зак досрочно освободился из исправительной колонии. До сентября 2019 года он оставался под административным надзором. Таким образом, по состоянию на декабрь 2019 года все осужденные по делу о пожаре уже вышли на свободу.

Увековечение памяти

5 декабря 2011 года в Перми в сквере Уральских Добровольцев был открыт памятный знак жертвам пожара в ночном клубе "Хромая лошадь".