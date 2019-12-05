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За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

5 декабря стало известно о введении санкций против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp
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© REUTERS/Carlos Jasso

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 декабря 2019 года Министерство финансов США сообщило о введении санкций против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Согласно документу, санкции вводятся "за вредоносную деятельность в киберсфере".

ТАСС рассказывает о том, какие поводы США использовали для введения санкций в отношении России с 2014 года (приведены формулировки американского правительства).

За "подрыв демократических процессов и институтов в Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности" в марте 2014 года США заморозили сотрудничество с Россией в военной, космической и атомной сферах и ввели санкции в отношении ряда лиц и компаний. С тех пор санкции неоднократно продлевались и расширялись.

За "проведение киберопераций, направленных против американских выборов" 29 декабря 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, а также наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список попали ряд лиц и организаций, в их числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС России. Впоследствии санкции продлевались.

За "вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство и Организацию по запрещению химического оружия", а также за "другую злонамеренную деятельность" 19 декабря 2018 года США внесли в санкционные списки 18 россиян и четыре российских информационных ресурса.

В связи с обвинением в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери 27 августа 2018 года были введены новые санкции. Согласно заявлению Госдепа, они стали ответом на применение Россией "химического оружия в нарушение международного права… и против своих собственных граждан". В частности, санкционный пакет включал запрет на продажу оружия, экспорт товаров и технологий двойного назначения, электроники и компонентов для нефтегазовой отрасли.

За причастность "к необоснованным нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, к аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины" 15 марта 2019 года в черный список были включены шесть физических лиц и восемь компаний.

"За поддержку жестокой военной машины президента Сирии Башара Асада и содействие поставкам авиационного топлива российским Вооруженным силам в Сирии" 26 сентября 2019 года американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и три физических лица.

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