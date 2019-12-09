Встречи в нормандском формате. История и достигнутые договоренности

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Париже состоятся первые за последние три года переговоры глав стран "нормандской четверки" - России, Германии, Украины и Франции, посвященные вопросам урегулирования украинского кризиса. В рамках нормандского формата пройдет также первая личная встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, избранным главой Украины в апреле 2019 года. Ранее лидеры двух государств общались только по телефону (11 июля, 7 августа, 7 сентября и 25 ноября 2019 года).

О встречах в нормандском формате - в материале ТАСС.

Что такое нормандский формат

Нормандский формат - переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция. Название получили по месту проведения первой после начала кризиса на Украине встречи глав четырех государств. Она прошла 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувиль (Франция) в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Встречи лидеров "нормандской четверки"

Переговоры в нормандском формате на высшем уровне проводились пять раз.

Первая встреча 6 июня 2014 года состоялась по инициативе президента Франции Франсуа Олланда. По приглашению французского лидера в Нормандию на торжества по случаю 70-летия высадки союзников прибыли главы ряда государств, в том числе российский президент Владимир Путин. В рамках торжественных мероприятий прошли двусторонние переговоры Владимира Путина с Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Состоялась также первая личная встреча Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко в присутствии лидеров Германии и Франции. В течение 15 минут в ходе официального завтрака стороны обсудили пути урегулирования ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы государств "высказались за скорейшее прекращение кровопролития, а также боевых действий - и со стороны украинских вооруженных сил, а также со стороны сторонников федерализации". Кроме того, "была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации мирными политическими средствами".

Вторая встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции в нормандском формате состоялась 17 октября 2014 года в Милане (Италия) на полях форума "Азия - Европа". Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудили минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, включая режим перемирия, прекращение огня, разъединения конфликтующих сторон, а также проблемы поставки газа Киеву. Президенты России и Украины провели закрытую для прессы встречу, которая продолжалась 45 минут. Все участники переговоров поддержали необходимость мирного урегулирования ситуации. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия "участником [конфликта] не является" и может "только помочь конфликтующим сторонам".

Очередная встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко была запланирована на 15 января 2015 года в Астане (Казахстан), однако из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины она не состоялась.

Третья встреча "нормандской четверки" состоялась 11-12 февраля 2015 года в Минске, во Дворце независимости. Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины, которые шли 16 часов, велись параллельно с заседанием контактной группы по Украине, в котором также принимали участие представители Донецкой и Луганской народных республик. Стороны подписали комплекс мер по выполнению минских соглашений, предусматривающий, в частности, полное прекращение огня и отвод тяжелой техники с линии соприкосновения конфликтующих сторон и др. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко также приняли декларацию в поддержку процесса урегулирования. Кроме того, лидеры "четверки" "договорились о создании контрольного механизма в нормандском формате, который будет проводить встречи с регулярной периодичностью, как правило, на уровне старших должностных лиц, представляющих министерства иностранных дел".

Следующие переговоры на высшем уровне состоялись 2 октября 2015 года в Париже в Елисейском дворце. Они продолжались почти пять часов и завершилась без принятия каких-либо совместных документов или заявлений. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подтвердили важность выполнения минских соглашений. На встрече говорилось также о миссии ОБСЕ в контексте расширения ее мандата и других гуманитарных аспектах. Как заявила Ангела Меркель по итогам переговоров, "удалось урегулировать некоторые вещи", в частности, закон об особом статусе Донбасса, который должен был вступить в силу после определения территорий, подпадающих под его действие. Также стороны рассмотрели возможность принятия законов об амнистии участников конфликта, о местных выборах и сроках их проведения.

19-20 октября 2016 года в Берлине лидеры "нормандской четверки" провели пятичасовые переговоры за закрытыми дверями. Главным итогом встречи стала договоренность о разработке проекта дорожной карты по реализации "Минска-2". Также Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд договорились о создании четырех новых зон разведения сил. Президент Украины по итогам встречи заявил о договоренности по вводу вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. В свою очередь ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Франсуа Олланд, общаясь с прессой, об этом не упомянули. 20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержал идею о размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе, отметив, что по данной теме существует "общее понимание".

Помимо очных встреч лидеры стран "нормандской четверки" провели 19 телефонных переговоров (в период с 25 июня 2014 года по 22 августа 2017 года). Кроме того, 29 марта 2018 года лидеры России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко приняли специальное заявление, в котором одобрили соглашение о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи и призвали активизировать усилия по обмену "всех на всех". Заявление было опубликовано пресс-службой Кремля.

Встречи глав МИД "нормандской четверки"

Переговоры в нормандском формате проходят также на уровне глав внешнеполитических ведомств четырех стран. Всего состоялось 15 таких встреч. Девять из них прошли в Берлине, три - в Париже, две - в Мюнхене, на полях конференции по безопасности, еще одна встреча - в 2016 году - была организована в Минске. Чаще всего главы МИД "четверки" встречались в 2015 году - семь раз, реже всего - по одному разу - в 2017 и 2018 годах. В 2019 году встречи не проводились.

Впервые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоялись 2 июля 2014 года в Берлине. Главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Украины и Франции Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Павел Климкин и Лоран Фабиус подписали совместную декларацию, в которой подтвердили "приверженность установлению устойчивого мира и стабильности на Украине".

Среди вопросов, которые рассматривали стороны на последующих встречах, - реализация минских соглашений, создание условий для доставки гуманитарных грузов в Донбасс, обмен пленными между сторонами конфликта, отвод вооружений от линии разграничения и разминирование территории Донбасса, проведения местных выборов в ДНР и ЛНР и др. Последние переговоры министров иностранных дел России, Германии, Украины и Франции состоялись 11 июня 2018 года в Берлине.