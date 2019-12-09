Допинговые скандалы в российском спорте. Обвинения и расследования

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Лозанне (Швейцария) исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отечественные спортсмены на четыре года отстранены от участия в крупных международных состязаниях, включая Олимпийские игры, а страна - лишена права проводить чемпионаты мира. ТАСС подготовил материал о серии допинговых скандалов в российском спорте, произошедших за последние пять лет.

Легкая атлетика

Начало череде допинговых скандалов положил документальный фильм "Секретный допинг. Как Россия добивается побед", который вышел на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года. Его основными действующими лицами стали легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший сотрудник РУСАДА. В документальном фильме они приводили доказательства использования и сокрытия следов применения допинга в России. После этого фильма WADA создало независимую комиссию по расследованию вопросов, связанных с применением допинга в российской легкой атлетике.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA представила отчет о расследовании "допинга в российской легкой атлетике". В нем утверждалось, что в России употребление допинга легкоатлетами имело массовый и систематический характер, происходило с ведома РУСАДА и поддерживалось на уровне государства.

14 ноября 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (International Association of Athletics Federations, IAAF, ИААФ; ныне - Мировая легкая атлетика) временно приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговыми нарушениями. Для восстановления членства в международной организации ВФЛА была обязана выполнить ряд требований, в том числе провести реформы.

Из-за приостановки членства ассоциации сборная России по легкой атлетике не смогла выступить на летних Олимпийских играх 2016 годав Рио-де-Жанейро (Бразилия). Впоследствии некоторых спортсменов, соответствовавших специальным критериям, допускали к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

В 2017-2019 годах IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА, несмотря на отмечавшийся прогресс на пути ее восстановления и выполнение дорожной карты. 22 ноября 2019 года совет Мировой легкой атлетики приостановил процесс восстановления. Причиной послужили обвинения в адрес президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации. Их заподозрили во вмешательстве в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Дмитрий Шляхтин ушел в отставку 23 ноября 2019 года.

Дело Родченкова

В представленном в ноябре 2015 года отчете независимой комиссии WADA утверждалось, что в декабре 2014 года в московской антидопинговой лаборатории по указанию ее директора Григория Родченкова за три дня до прибытия в Россию проверочной комиссии WADA были уничтожены более 1 тыс. 400 допинг-проб спортсменов. 10 ноября 2015 года. Григорий Родченков подал в отставку со своего поста и в конце того же года переехал в США. В мае 2016 года газета The New York Times опубликовала расследование, базировавшееся на сведениях, предоставленных бывшим директором антидопинговой лаборатории. В нем утверждалось, что в России перед зимней Олимпиадой 2014 года в Сочи (Краснодарский край) якобы была разработана специальная "допинговая программа" с участием нескольких десятков спортсменов.

18 июня 2016 года Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении Григория Родченкова уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Вскоре в СК сообщили, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории мог являться "не просто исполнителем, а именно автором и организатором" допинговых схем в российском спорте.

30 ноября 2016 года заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов сообщил, что в ходе расследования выявлены факты, подтверждающие, что Родченков "длительное время, извлекая для себя, в том числе, материальную выгоду, использовал свое служебное положение для склонения спортсменов к употреблению допинга".

В сентябре 2017 года Григорий Родченков был заочно арестован. В ноябре того же года в его отношении было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании следствию.

Мельдоний

1 января 2016 года WADA внесло в список запрещенных препаратов мельдоний. Ранее его использовали в спорте для повышения выносливости организма к высоким физическим и нервно-психическим нагрузкам.

В марте 2016 года стало известно, что мельдоний был обнаружен в допинг-пробах ряда российских спортсменов. Среди атлетов, обвинявшихся в его употреблении, были фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекист Семен Елистратов, пловчиха Юлия Ефимова, теннисистка Мария Шарапова и др. Они были временно отстранены от соревнований. Многие из спортсменов утверждали, что в последний раз употребляли мельдоний до 1 января 2016 года, когда вещество еще не было запрещено.

13 апреля 2016 года WADA ввело максимально допустимые значения для содержания мельдония в допинг-пробах, поскольку выяснилось, что его следы остаются в организме несколько месяцев после окончания приема. Вследствие этого с некоторых российских спортсменов отстранение было снято, хотя, к примеру, Марию Шарапову дисквалифицировали на два года (впоследствии срок отстранения был сокращен до 15 месяцев).

Еще один допинг-скандал из-за мельдония произошел в 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Республика Корея). Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой награды по керлингу из-за того, что в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний.

Биатлон

10 декабря 2017 года исполком Международного союза биатлонистов (IBU) после ряда допинговых скандалов в российском спорте изменил статус членства Союза биатлонистов России (СБР), который был лишен части своих прав. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU.

IBU обозначил условия для полного восстановления статуса членства СБР, в том числе потребовал, чтобы никто из российских официальных лиц и спортсменов с 1 января 2017 года не должен быть уличен в нарушении антидопинговых правил. Несмотря на выполнение условий, в сентябре 2018 года. IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России до решения вопроса с соответствием международным требованиям РУСАДА.

В следующий раз вопрос статуса СБР может быть рассмотрен только в 2020 году, во время следующего конгресса IBU.

Отстранение ОКР

Утверждения Григория Родченкова о якобы существовавшей в России "допинговой программе" в мае 2016 года побудили Международный олимпийский комитет (МОК) обратиться к WADA с просьбой провести специальное расследование.

18 июля 2016 года была представлена первая часть официального доклада независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. В ней говорилось, что допинговую программу в российском спорте поддерживали Министерство спорта РФ, Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и Федеральная служба безопасности. По словам Ричарда Макларена, на Играх в Сочи была применена технология подмены допинг-проб.

В официальном заявлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном 18 июля 2016 года, отмечалось, что упомянутые в докладе комиссии WADA российские чиновники будут временно отстранены от занимаемой должности до полного завершения расследования, но Россия просит предоставить более полную и объективную информацию.

9 декабря 2016 года была обнародована вторая часть доклада комиссии Макларена. В ней утверждалось, что пробы 12 российских медалистов зимних Олимпийских игр 2014 года были фальсифицированы. В ноябре и декабре 2017 года, после изучения данных расследования комиссии Макларена, Международный олимпийский комитет лишил российскую сборную в общей сложности тринадцати наград зимней Олимпиады 2014 года (впоследствии, в результате апелляций, в зачет команды вернулись девять медалей).

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В результате допущенные к соревнованиям российские спортсмены выступали на зимних Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе "олимпийских атлетов из России". Членство ОКР в МОК было восстановлено 28 февраля 2018 года, вскоре после окончания Игр.

Во время Олимпиады в употреблении допинга были уличены два российских атлета: керлингист Александр Крушельницкий (мельдоний) и бобслеистка Надежда Сергеева (триметазидин). Их результаты были аннулированы. МОК признал данные случаи единичными и не связанными друг с другом.

Паралимпизм

В докладе независимой комиссия WADA от 18 июля 2016 года также содержалась информация об употреблении допинга российскими паралимпийцами.

В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в связи с допинговыми нарушениями. Вследствие этого сборная России была отстранена от участия в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016). В ноябре 2016 года МПК обнародовал критерии восстановления членства ПКР. В частности, они предусматривали: полное соответствие Кодексу WADA; отстранение от руководства ПКР официальных представителей российских властей; создание механизмов, позволяющих спортсменам и всем причастным лицам сообщать о фактах нарушения антидопинговых правил и др.

В сентябре 2017 года российские спортсмены получили право выступить в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к XII зимним Паралимпийским играм в Пхёнчхане (2018), впоследствии им разрешили выступать под паралимпийским флагом и на самих Играх.

8 февраля 2019 года МПК принял решение об условном восстановлении статуса Паралимпийского комитета России (вступило в силу 15 марта 2019 года). Оно позволяет российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Условный статус восстановления ПКР будет действовать до 31 декабря 2022 года. Российской стороне необходимо соблюдать ряд критериев для его сохранения. В их числе: соответствие ПКР всем требованиям Всемирного антидопингового кодекса и антидопингового кодекса МПК, беспрепятственное осуществление антидопинговой деятельности без внешнего вмешательства, сохранение соответствия РУСАДА Кодексу WADA, покрытие расходов МПК на дополнительное тестирование российских спортсменов до 31 декабря 2022 года, предоставление МПК отчетов о проделанной работе раз в шесть месяцев как минимум до 2022 года.