Обострение ситуации с РУСАДА. Хронология и причины

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Лозанне (Швейцария) исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отечественные спортсмены на четыре года отстранены от участия в крупных международных состязаниях, включая Олимпийские игры, а страна - лишена права проводить чемпионаты мира.

ТАСС рассказывает о причинах нового кризиса вокруг РУСАДА.

Статус РУСАДА в 2015-2018 годах

9 ноября 2015 года независимая комиссия WADA опубликовала доклад по результатам расследования, касавшегося вопросов применения допинга в российской легкой атлетике, а также деятельности РУСАДА и московской антидопинговой лаборатории (ФГУП "Антидопинговый центр"). В отношении РУСАДА был выдвинут ряд обвинений, в том числе в даче взяток спортсменами и их персоналом инспекторам допинг-контроля, сговоре между тренерами легкоатлетов и сотрудниками антидопинговой организации и др. 19 ноября 2015 года совет учредителей WADA принял решение о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

С конца 2015 года происходил процесс реформирования РУСАДА и воссоздания устойчивой антидопинговой системы в России. Российское антидопинговое агентство выполняло многочисленные критерии восстановления, выдвинутые WADA.

20 сентября 2018 года Всемирное антидопинговое агентство условно восстановило статус РУСАДА. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома международной организации. Вместе с тем WADA выдвинуло условия для сохранения статуса РУСАДА в дальнейшем. Они касались предоставления доступа к базе данных и допинг-пробам московской лаборатории.

Получение WADA базы данных московской лаборатории и ее проверка

С лета 2016 года московская лаборатория (вместе с хранившейся в ней базой данных анализа допинг-проб и их физическими образцами) была опечатана Следственным комитетом РФ в рамках уголовного дела против ее бывшего руководителя Григория Родченкова (возглавлял лабораторию в 2006-2015 годах). Он был объявлен российской стороной в международный розыск по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Эксперты WADA все это время доступа к данным московской антидопинговой лаборатории не имели. Восстановив статус РУСАДА, WADA потребовала до 31 декабря 2018 года предоставить своим экспертам доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, а также до 30 июня 2019 года передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из нее. При этом было поставлено условие, что база данных не должна иметь следов манипуляций.

В ноябре и декабре 2018 года эксперты Всемирного антидопингового агентства дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.

В середине января 2019 года, после урегулирования технических вопросов, эксперты WADA скопировали и увезли на проверку базу данных анализа допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 годы.

22 января 2019 года Всемирное антидопинговое агентство оставило неизменным статус РУСАДА, не став применять к нему санкции из-за смещения сроков выполнения первого из условий, выдвинутых 20 сентября 2018 года. В тот же день в отчете комитета WADA по соответствию было заявлено, что Россия может быть отстранена от участия в XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) и других соревнованиях в случае фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории.

В конце апреля эксперты WADA завершили работу по получению физических образцов допинг-проб, хранившихся в московской лаборатории. По ее итогам 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B) были направлены на перепроверку в лабораторию в Лозанне (Швейцария).

23 сентября 2019 года WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. Были выявлены расхождения с копией базы данных, полученной WADA от осведомителя в 2015 году. По словам председателя комитета WADA по соответствию Джонатана Тейлора, из базы данных московской лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах спортсменов (их имена не назывались). Российской стороне выделили три недели на официальное объяснение обнаруженных несоответствий. Серьезность ситуации была обусловлена положениями Международного стандарта по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу (действует с 1 апреля 2018 года). Данный документ предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

8 октября 2019 года Министерство спорта РФ направило WADA ответ с объяснениями по вопросу базы данных московской антидопинговой лаборатории. Как заявил тогда министр спорта Павел Колобков, тем самым российская сторона "выполнила все требования". Несмотря на это, комитет WADA по соответствию 23 ноября 2019 года рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной послужил вывод комитета о том, что российская сторона намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

25 ноября WADA подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также комитет предложил запретить российским чиновникам и представителям госаппарата занимать посты в комитетах и советах международных федераций, подписавших Кодекс WADA. Было рекомендовано запретить им посещать зимние и летние Олимпийские и Паралимпийские игры (включая юношеские), чемпионаты мира под эгидой подписавшей кодекс федерации, а также любой другой крупный международный турнир, проводимый в течение срока отстранения.

Российские спортсмены и иные члены команды, согласно рекомендации, смогут получить допуск на международные старты только в том случае, если докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Для получения допуска необходимо будет доказать, что в базе данных московской лаборатории не содержалось сведений, компрометирующих указанных спортсменов, а также то, что с их данными из базы не проводилось никаких манипуляций. В случае получения допуска атлеты не смогут выступать на международных стартах как представители России (их соревновательный статус не уточнялся). Также комитет предложил запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения и запретить России принимать у себя мультиспортивные международные турниры. Соревнования, ранее отданные России, даты которых совпадают со сроками дисквалификации, комитет рекомендовал перенести в другие страны (за исключением случаев, когда сделать это не получится по юридическим и практическим соображениям).