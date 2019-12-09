{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Что говорили о допинге российские государственные деятели и спортивные чиновники

Исполком Всемирного антидопингового агентства лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство. Отечественные спортсмены на четыре года отстранены от участия в крупных международных соревнованиях
Описание
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Лозанне (Швейцария) исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отечественные спортсмены на четыре года отстранены от участия в крупных международных состязаниях, включая Олимпийские игры, а страна - лишена права проводить чемпионаты мира. Подборка высказываний о допинге российских государственных деятелей и спортивных чиновников - в материале ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин

"Во-первых, мы сами, в значительной степени сами виноваты в той ситуации, которая создалась, потому что все-таки применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Это не так. Этого никогда не было, нет и никогда не будет <…> мы должны думать о здоровье наших спортсменов. <…> Но ведь это не только наша беда, во всем мире допинг применяется. Но мы должны стремиться к тому, чтобы это было нулевое применение, к этому должны стремиться" (в ходе большой пресс-конференции, 20 декабря 2018 года).

Премьер-министр Дмитрий Медведев

"Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал - приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось и решили - а давайте мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что мы пропустили, и подвергнем уже тех, кто отвечал, вторичной ответственности" (в интервью российским телеканалам, 5 декабря 2019 года).

Заместитель председателя правительства, бывший министр спорта (2012-2016) Виталий Мутко

"Еще лет пять назад у меня было предчувствие: что-то может произойти. Просто так от нас не отстанут. Сейчас понимаю: если бы не эта история с допингом, то случилась бы другая <…> Мы признали нарушения, последовали увольнения и даже изменения в законодательстве. Решаем эту проблему с допингом. Но никакой допинговой государственной системы не было" (в интервью "Championat.com", 22 марта 2018 года).

Заместитель председателя правительства Ольга Голодец

"Мы должны быть привержены чистому спорту, соблюдать правила, которые в нем установлены, и побеждать честно. Это должно быть не только нашим лозунгом, но и убеждением. И сегодня своим участием в чистом спорте мы покажем всему миру, что готовы к серьезным спортивным достижениям в рамках абсолютно чистых, понятных и прозрачных правил" (в беседе с журналистами, 25 января 2019 года).

Министр спорта Павел Колобков

"Мое мнение: борьба с допингом - это не пиар, а скрупулезная ежедневная работа со спортсменами, информаторами, пробами" (в интервью газете "Коммерсант", 12 ноября 2019 года).

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

"Наши спортивные функционеры не понимают, что, когда пытаются что-то спрятать, дают сигнал спортивному сообществу: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем. Это ужасно с морально-этической точки зрения" (в интервью "Sports.ru", 19 ноября 2019 года).

Президент WADA Крейг Риди

"Самый серьезный сбой в антидопинговой системе за время моего президентства, если не за все время существования агентства, произошел с Россией. <…> Столь беспрецедентное мошенничество в спорте показало, какую огромную работу нам надо было провести для обеспечения честности в спорте" (на Всемирной конференции по допингу в спорте в Катовице, Польша, 5 ноября 2019 года).

Избранный президент WADA Витольд Банька

"Явление допинга не ограничивается одной страной, мы должны положить мошенничеству конец, независимо от того, где это происходит - в Польше, России или США. Моя позиция на этот счет очевидна: в отношении спортсменов, которые обманывают и вводят в заблуждение, а также государств и организаций, которые содействуют этому, будет нулевая терпимость. В случае повторения аналогичной с Россией ситуации мы среагируем соответствующе, независимо от того, какая страна вовлечена (в махинации с допинг-пробами - прим. ТАСС-ДОСЬЕ)" (в интервью Deutsche Welle, 29 октября 2019 года).

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

"Олимпийский комитет России получил санкции, которые были связаны с манипуляцией антидопинговой системой на Играх в Сочи 2014 года. По этой причине российская команда была отстранена от зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Сейчас мы столкнулись с новым делом, которое находится в руках WADA, но пока у нас нет указаний на то, что Олимпийский комитет России мог быть в это вовлечен. Так что нам остается только ждать решения WADA, которое будет опираться на новые правила" (на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне, 3 октября 2019 года).

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Какие крупные международные соревнования должны пройти в России до 2023 года
9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Российские спортсмены на четыре года отстранены от участия в крупных международных состязаниях, а страна - лишена права проводить чемпионаты мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС