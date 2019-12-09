Что говорили о допинге российские государственные деятели и спортивные чиновники

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Лозанне (Швейцария) исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отечественные спортсмены на четыре года отстранены от участия в крупных международных состязаниях, включая Олимпийские игры, а страна - лишена права проводить чемпионаты мира. Подборка высказываний о допинге российских государственных деятелей и спортивных чиновников - в материале ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин

"Во-первых, мы сами, в значительной степени сами виноваты в той ситуации, которая создалась, потому что все-таки применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Это не так. Этого никогда не было, нет и никогда не будет <…> мы должны думать о здоровье наших спортсменов. <…> Но ведь это не только наша беда, во всем мире допинг применяется. Но мы должны стремиться к тому, чтобы это было нулевое применение, к этому должны стремиться" (в ходе большой пресс-конференции, 20 декабря 2018 года).

Премьер-министр Дмитрий Медведев

"Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал - приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось и решили - а давайте мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что мы пропустили, и подвергнем уже тех, кто отвечал, вторичной ответственности" (в интервью российским телеканалам, 5 декабря 2019 года).

Заместитель председателя правительства, бывший министр спорта (2012-2016) Виталий Мутко

"Еще лет пять назад у меня было предчувствие: что-то может произойти. Просто так от нас не отстанут. Сейчас понимаю: если бы не эта история с допингом, то случилась бы другая <…> Мы признали нарушения, последовали увольнения и даже изменения в законодательстве. Решаем эту проблему с допингом. Но никакой допинговой государственной системы не было" (в интервью "Championat.com", 22 марта 2018 года).

Заместитель председателя правительства Ольга Голодец

"Мы должны быть привержены чистому спорту, соблюдать правила, которые в нем установлены, и побеждать честно. Это должно быть не только нашим лозунгом, но и убеждением. И сегодня своим участием в чистом спорте мы покажем всему миру, что готовы к серьезным спортивным достижениям в рамках абсолютно чистых, понятных и прозрачных правил" (в беседе с журналистами, 25 января 2019 года).

Министр спорта Павел Колобков

"Мое мнение: борьба с допингом - это не пиар, а скрупулезная ежедневная работа со спортсменами, информаторами, пробами" (в интервью газете "Коммерсант", 12 ноября 2019 года).

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

"Наши спортивные функционеры не понимают, что, когда пытаются что-то спрятать, дают сигнал спортивному сообществу: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем. Это ужасно с морально-этической точки зрения" (в интервью "Sports.ru", 19 ноября 2019 года).

Президент WADA Крейг Риди

"Самый серьезный сбой в антидопинговой системе за время моего президентства, если не за все время существования агентства, произошел с Россией. <…> Столь беспрецедентное мошенничество в спорте показало, какую огромную работу нам надо было провести для обеспечения честности в спорте" (на Всемирной конференции по допингу в спорте в Катовице, Польша, 5 ноября 2019 года).

Избранный президент WADA Витольд Банька

"Явление допинга не ограничивается одной страной, мы должны положить мошенничеству конец, независимо от того, где это происходит - в Польше, России или США. Моя позиция на этот счет очевидна: в отношении спортсменов, которые обманывают и вводят в заблуждение, а также государств и организаций, которые содействуют этому, будет нулевая терпимость. В случае повторения аналогичной с Россией ситуации мы среагируем соответствующе, независимо от того, какая страна вовлечена (в махинации с допинг-пробами - прим. ТАСС-ДОСЬЕ)" (в интервью Deutsche Welle, 29 октября 2019 года).

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

"Олимпийский комитет России получил санкции, которые были связаны с манипуляцией антидопинговой системой на Играх в Сочи 2014 года. По этой причине российская команда была отстранена от зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Сейчас мы столкнулись с новым делом, которое находится в руках WADA, но пока у нас нет указаний на то, что Олимпийский комитет России мог быть в это вовлечен. Так что нам остается только ждать решения WADA, которое будет опираться на новые правила" (на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне, 3 октября 2019 года).