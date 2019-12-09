Какие крупные международные соревнования должны пройти в России до 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Лозанне (Швейцария) исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отечественные спортсмены на четыре года отстранены от участия в крупных международных состязаниях, включая Олимпийские игры, а страна - лишена права проводить чемпионаты мира.

25 ноября 2019 года WADA подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, а также предложил запретить РФ принимать у себя какие-либо международные турниры. Соревнования, ранее отданные России, даты которых совпадают со сроками дисквалификации, комитет предлагает перенести в другие страны, исключения составят лишь те случаи, когда сделать это не получится юридически и практически.

В 2020-2023 годах к проведению в России запланирован ряд крупных международных соревнований.

Мужской чемпионат Европы по футболу 2020 года

19 сентября 2014 года в Женеве (Швейцария) на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА) были выбраны города, которые примут матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. В их число вошел Санкт-Петербург. В связи с 60-летним юбилеем турнира УЕФА отказался от практики его проведения на территории одной или двух стран (всего матчи пройдут в 12 городах разных стран).

26 ноября 2019 года пресс-служба WADA сообщила, что рекомендация комитета по соответствию лишить Россию права проводить международные соревнования не относится к чемпионату Европы по футболу 2020 года, поскольку этот турнир не является крупным мультиспортивным событием.

Мужской чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года

На 2020 год в Иркутске и Шелехове (Иркутская область) запланировано проведение мужского чемпионата мира по хоккею с мячом.

27 ноября 2019 года президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник выразил мнение, что мировому первенству 2020 года в России "ничего не угрожает".

Чемпионат мира по санному спорту 2020 года

18 июня 2016 года в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк) на конгрессе Международной федерации санного спорта было принято решение о проведении чемпионата мира 2020 года в Сочи (Краснодарский край).

В конце ноября 2019 года президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что подготовка к мировому первенству 2020 года продолжается. "Мы готовимся принять важный чемпионат в нашей стране, и очень надеемся, что ничего не изменится", - отметила Гарт.

Турнир претендентов и Всемирная шахматная олимпиада 2020 года

11 ноября 2019 года в Москве руководители Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE), Федерации шахмат России и Федерации шахмат Свердловской области подписали договор о проведении турнира претендентов 2020 года в Екатеринбурге.

13 сентября 2016 года в Баку (Азербайджан) конгресс Международной шахматной федерации принял решение о проведении Всемирной шахматной олимпиады 2020 года в Ханты-Мансийске. 5 ноября 2019 года президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил о ее переносе в Москву.

28 ноября 2019 года пресс-служба FIDE сообщила, что турнир претендентов и Всемирная шахматная олимпиада 2020 года в России подпадают под исключение WADA и на них не будут распространяться возможные санкции. В сообщении организации отмечалось, что контракты на проведение обоих турниров уже подписаны, и в каждом случае поступило только одно заявление на организацию мероприятия.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года

19 октября 2018 года в городе Замосць (Польша) на конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики было принято решение о проведении в Москве континентального первенства 2020 года.

26 ноября 2019 года президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов выразил мнение, что чемпионат Европы 2020 года должен пройти в Москве, несмотря на рекомендации комитета по соответствию WADA в отношении российского спорта.

Чемпионат мира по скалолазанию 2021 года

17 марта 2019 года пресс-служба Международной федерации спортивного скалолазания сообщила, что чемпионат мира 2021 года пройдет в Москве.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

24 октября 2019 года в Шанхае (Китай) на заседании совета Международной федерации футбола было принято решение о проведении в России чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Планировалось, что он состоится в Москве.

Мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года

15 ноября 2018 года в Канкуне (Мексика) на конгрессе Международной федерации волейбола (Federation Internationale de Volleyball, FIVB) страной проведения мужского чемпионата мира 2022 года была выбрана Россия. В мае 2019 года после инспекционных визитов FIVB утвердила список из восьми городов, в которых планировалось провести матчи турнира. В него вошли: Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург и Уфа.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года

17 июля 2017 года на специальной пресс-конференции в Будапеште (Венгрия) президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе сообщил, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани.

Чемпионат мира по борьбе 2022 года

13 сентября 2019 года в Нур-Султане (Казахстан) на заседании бюро Объединенного мира борьбы было принято решение о проведении чемпионата мира по вольной, женской и греко-римской борьбе 2022 года в Красноярске.

Мужской чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года

24 мая 2019 года в Братиславе (Словакия) конгресс Международной федерации хоккея на льду (International Ice Hockey Federation, IIHF) утвердил решение о проведении мужского чемпионата мира 2023 года в России. Все матчи турнира планировалось провести в Санкт-Петербурге.

26 ноября 2019 года президент IIHF Рене Фазель заявил, что не допускает возможности переноса чемпионата мира 2023 года из России в связи с рекомендацией комитета по соответствию WADA.

Всемирная летняя Универсиада 2023 года

2 июля 2019 года в Неаполе (Италия) исполком Международной федерации университетского спорта (Federation internationale du sport universitaire, FISU) выбрал Екатеринбург городом проведения Всемирной летней универсиады 2023 года.

В конце ноября 2019 года глава FISU Олег Матыцин заявил, что "перенос Универсиады из Екатеринбурга ни юридически, ни практически невозможен. Контракт был подписан, все финансовые обязательства выполняются, сделаны огромные инвестиционные вложения в этот проект". Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов также выразил мнение, что рекомендации комитета по соответствию WADA не отразятся на проведении Универсиады 2023 городе в Екатеринбург.