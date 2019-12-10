Биография Юрия Лужкова

10 декабря стало известно, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Отец - Михаил Андреевич, по профессии плотник, работал на нефтебазе. Мать - Анна Петровна.

В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик".

Во время учебы подрабатывал дворником, разгружал вагоны на Павелецком вокзале. В институте занимался комсомольской работой и общественной деятельностью. В 1954 году в составе одного из первых студенческих отрядов участвовал в освоении целины в Казахстане.

В 1958-1963 годах работал научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов Научно-исследовательского института пластических масс (ныне ОАО "Институт пластмасс имени Г.С.Петрова").

В 1964-1974 годах занимал должность начальника отдела Министерства химической промышленности СССР.

С 1974 по 1980 год - директор опытно-конструкторского бюро автоматики при Министерстве химической промышленности СССР.

В 1980 году был назначен генеральным директором научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика".

В 1986-1987 годах - начальник управления по науке, член коллегии Министерства химической промышленности СССР.

В 1975 году Юрий Лужков был избран народным депутатом Бабушкинского районного совета Москвы.

С 1977 по 1990 год - депутат Московского городского совета народных депутатов (Моссовета). С 1987 по 1990 год - депутат Верховного совета РСФСР.

В 1987 году по инициативе первого секретаря Московского городского комитета КПСС Бориса Ельцина Юрий Лужков был назначен первым заместителем председателя исполнительного комитета Московского городского совета народных депутатов (Мосгорисполкома) Валерия Сайкина. Одновременно являлся председателем Московского городского агропромышленного комитета и возглавлял городскую комиссию по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности (в этой же комиссии работала будущая супруга Юрия Лужкова Елена Батурина).

В апреле 1990 года после отставки Валерия Сайкина исполнял обязанности председателя Мосгорисполкома. 26 апреля того же года был избран председателем исполнительного комитета Московского городского совета. На эту должность Лужков был выдвинут председателем Моссовета Гавриилом Поповым по предложению Бориса Ельцина, председателя Верховного совета РСФСР

12 июня 1991 года избран вице-мэром Москвы. На выборах баллотировался вместе с Гавриилом Поповым, избранным первым мэром столицы. За Лужкова и Попова проголосовали 65,3% избирателей. Второе место заняли кандидаты в мэры и вице-мэры Валерий Сайкин и Александр Крайко - 16,3% голосов.

Одновременно с июля 1991 год по 2001 год Лужков занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру).

Во время событий в августе 1991 года (попытка госпереворота, организованного членами ГКЧП, или "августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. Впоследствии издал книгу "72 часа агонии: август 1991. Начало и конец коммунистического путча в России" (1991).

В 1991 г. занимал должность заместителя председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (председателем комитета являлся Иван Силаев).

6 июня 1992 г., после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. Это пост Юрий Лужков занимал в течение 18 лет.

В сентябре 1993 г. поддержал указ президента РФ о роспуске парламента.

В 1996 г. был членом штаба Бориса Ельцина при проведении избирательной кампании по выборам президента РФ.

В 1996-2001 гг. - член Совета Федерации Федерального собрания РФ. Входил в комитеты по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию и по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

16 июня 1996 г. одержал победу на выборах мэра Москвы. В паре с ним вице-мэром был избран Валерий Шанцев, за них проголосовали 88,49% избирателей. Их ближайшие соперники Ольга Сергеева и Станислав Терехов (кандидат в вице-мэры) набрали лишь 4,94% голосов.

В мае 1998 г. был утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса местных и региональных властей Европы.

В конце 1998 г. возглавил Общероссийскую политическую общественную организацию (ОПОО) "Отечество". В 1999 г. организация объединилась с движением "Вся Россия" в избирательный блок "Отечество - Вся Россия". Юрий Лужков вошел в первую тройку списка блока.

19 декабря 1999 г. Юрий Лужков вновь был избран мэром Москвы, получив 69,89% голосов. Вице-мэром снова стал Валерий Шанцев. Второе место заняли Сергей Кириенко и кандидат в вице-мэры Вячеслав Глазычев (11,25%).

19 декабря 1999 г. был избран депутатом Государственной думы третьего созыва по общефедеральному списку блока "Отечество - Вся Россия" (№ 2). От депутатского мандата отказался.

В 2001 г. стал сопредседателем Всероссийской политической партии "Единство и Отечество" - Единая Россия" (с 2003 г. - "Единая Россия").

В 2003 г. с российской стороны возглавил российско-японский "Совет мудрецов".

На выборах в Государственную думу четвертого 7 декабря 2003 г. был включен в общефедеральный список кандидатов от партии "Единая Россия" под № 3. В парламент прошел, но от депутатского мандата отказался.

7 декабря 2003 г. в очередной раз победил на выборах мэра Москвы, в его поддержку отдали голоса 74,83% избирателей (пост вице-мэра был упразднен). На втором месте оказался Александр Лебедев, получивший 12,38% голосов.

В ноябре 2005 г. был избран в состав бюро Высшего совета партии "Единая Россия". В 2010 г. вышел из партии.

27 июня 2007 г. депутаты Мосгордумы наделили Юрия Лужкова полномочиями мэра Москвы по представлению президента РФ Владимира Путина (за - 32 из 35 депутатов).

В годы пребывания Юрия Лужкова на посту градоначальника в столице началось строительство торговых комплексов и делового центра "Москва-Сити", были восстановлены храм Христа Спасителя и Центральный выставочный зал "Манеж", открыт парк Победы на Поклонной горе, ликвидирован Черкизовский рынок, реконструирована МКАД, введены в эксплуатацию Третье транспортное кольцо, монорельсовая дорога. Началась программа по сносу пятиэтажек. При Лужкове была введена обязательная регистрация граждан, приехавших в столицу из РФ и стран СНГ. Установлены доплаты к пенсиям всем московским пенсионерам, также им был обеспечен бесплатный проезд в общественном транспорте. В то же время в городе сократилась протяженность трамвайных линий, были снесены несколько сотен исторических зданий, в т.ч. "Военторг" и большая часть строений "Теплых рядов". Построенные на их месте здания неоднократно подвергались критике со стороны общественного движения "Архнадзор".

На выборах в Госдуму пятого созыва 2 декабря 2007 г. возглавил региональный список депутатов партии "Единая Россия" в Москве. После победы партии от депутатского мандата вновь отказался.

28 сентября 2010 г. глава государства Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с утратой доверия президента РФ. Сергей Нарышкин, который на тот момент занимал пост руководителя администрации президента РФ, назвал причинами отставки "неэффективное управление городом" и "запредельный уровень коррупции", допущенный мэром и его окружением.

В 2009-2010 гг. в отношении действующих и бывших столичных чиновников было возбуждено несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий и коррупции (в т.ч. против председателей Контрольного комитета Александра Рябинина и комитета рекламы, информации и оформления города Владимира Макарова, экс-префектов Южного и Северного административных округов Юрия Буланова и Юрия Хардикова). СМИ неоднократно публиковали материалы, в которых Лужков обвинялся в связях с бизнес-структурами, в частности с группой "Мост" и владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым.

В октябре 2010 г. Юрий Лужков стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве (президент университета - Гавриил Попов). В ноябре 2012 г. был переведен на должность вице-президента вуза.

В 2016 г. стал доверенным лицом кандидата в депутаты Госдумы седьмого созыва Владимира Комоедова, баллотировавшегося по списку КПРФ в составе региональной группы №9 (Республика Крым, Калининградская область, г. Севастополь) и по Севастопольскому одномандатному округу №219. Комоедов в Думу не прошел.

Является владельцем ООО "Частный конный завод "Веедерн" в Озерском районе Калининградской области. Сельхозпредприятие занимается племенным коневодством, выращиванием зерновых (в т.ч. грехичи) и технических культур, грибов. В мае 2017 г. предприятие приступило к выпуску сыров под общим наименованием "Медовые лужки". В мае 2018 г. стало известно, что на базе агрокомплекса Юрий Лужков запускает производство перепелиных яиц. В августе того же года начал производство меда.

Член КПСС (1968-1991).

Президент Московской международной бизнес ассоциации (1997-2010).

Являлся президентом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

Входил в состав совета директоров АО "Объединенная нефтехимическая компания".

Награжден орденами Ленина (1981), Трудового Красного Знамени (1976), Почета (2000), "За военные заслуги" (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV, II и I степени (2016; 1995; 2006), медалями "Защитнику свободной России" (1993), "В память 850-летия Москвы", "В память 300-летия Санкт-Петербурга" и др. Имеет награды иностранных государств: Святого Месропа Маштоца (Армения), Дружбы народов (Белоруссия), "Данакер" (Киргизия), князя Ярослава Мудрого V степени (Украина), Полярной Звезды (Монголия) и др.

Лауреат Государственной премии СССР и Государственных премий РФ за 1995 г. (в области литературы и искусства) и 2000 г. (в области науки и техники). Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники за 2008 г.

Почетный химик СССР. Заслуженный химик РСФСР. Заслуженный строитель РФ (1996).

Почетный доктор Международного университета в Москве, почетный академик Российской академии художеств, почетный профессор Московского государственного университета, Академии труда и социальных отношений и др. Имеет ведомственные и общественные ордена и медали, награды Русской православной церкви и регионов РФ. Почетный гражданин ряда городов России и стран СНГ.

Автор ряда книг и брошюр, в т.ч. "Государство здорового эгоизма" (1995), "Мы дети твои, Москва" (1996), "Образ цели российских реформ и стратегия управления тенденциями социально-экономического развития России" (1998), "Возобновление истории : Человечество в XXI в. и будущее России" (2002), "Пособие для будущего мэра" (2003), "Тайна Гостиного двора. О городе, о мире, о себе" (2006)", "О любви..." (2007), "И звезды смотрят вниз" (2018).

Юрию Лужкову принадлежат более 120 патентов на различные изобретения (в т.ч. в области химии, на МКАД, монорельсовую дорогу, новый тип пчелиного улья, пирог открытый, расстегай, способ производства напитка из творожной сыворотки "Алена").

Женат третьим браком. Первая жена - Алевтина, с ней Юрий Лужков развелся еще во время учебы в институте. Второй раз был женат на Марине Михайловне Башиловой (умерла в 1989 г.).

Третья супруга – Елена Николаевна Батурина. Брак был заключен в 1991 г., 12 января 2016 г. супруги обвенчались. По данным русской версии журнала Forbes, в 2017 г. Елена Батурина заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России по версии журнала "Форбс" (состояние - 1 млрд долларов). Бывшая владелица компании "Интеко" (до 2011 г.), в настоящее время в России ей принадлежат ООО "Авто-Винтаж" (продажа автомобилей) и ООО "Амория" (продажа недвижимости).

Дочери Юрия Лужкова и Елены Батуриной — Елена (род. 1992) и Ольга (род. 1994). До отставки отца с поста мэра Москвы учились в МГУ, затем переехали в Великобританию. Елена Лужкова окончила Лондонский университет по специальности "политика восточноевропейских стран", Ольга училась в Университетском колледже Лондона, затем окончила бакалавриат Нью-Йоркского университета. По данным СМИ, Елена Лужкова имеет кипрское гражданство.

Увлечения: пчеловодство, рыбалка, охота, теннис, конный спорт.