Теракт в Петербургском метрополитене. Расследование и судебный процесс

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2019 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал оглашение приговора обвиняемым по делу о террористическом акте в петербургском метрополитене в 2017 году, в результате которого погибли 15 человек. Основной фигурант дела, Аброр Азимов, осужден на пожизненный срок.

ТАСС подготовил материал о преступлении и ходе его расследования.

Теракт и ликвидация его последствий

3 апреля 2017 года около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метрополитена "Технологический институт" и "Сенная площадь" террорист-смертник активировал спрятанное в рюкзак самодельное взрывное устройство. Мощность взрыва составила до 300 гр в тротиловом эквиваленте. По данным Минздрава, в результате погибли 15 человек - десять (не считая террориста) скончались на месте взрыва, еще пять умерли от полученных ранений в машинах скорой помощи и больницах. Еще 103 пассажира метро пострадали, из них 55 были госпитализированы (все они были выписаны к 3 августа 2017 года). В числе пострадавших были граждане России, а также Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана и Латвии.

В тот же день около 16:30 мск на станции петербургского метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

После теракта метро Санкт-Петербурга приостановило свою работу, для перевозки пассажиров метрополитена использовались более 360 дополнительных автобусов. Перевозка пассажиров метрополитеном полностью возобновилась утром 4 апреля. К ликвидации последствий взрыва МЧС России привлекло более 1 тыс. человек и около 300 единиц техники.

Ущерб, нанесенный ГУП "Петербургский метрополитен" в результате теракта, был оценен в 110 млн 538 тыс. рублей.

Траур, помощь пострадавшим

Вечером 3 апреля 2017 года место взрыва посетил президент РФ Владимир Путин. У входа на станцию метро "Технологический институт" он возложил цветы в память о погибших.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко 4-6 апреля 2017 года были объявлены в Петербурге днями траура в связи с терактом. Власти Симферополя - города-побратима Санкт-Петербурга - также объявили трехдневный траур.

Соболезнования в связи с терактом выразили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, руководители США, Франции, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Турции, Саудовской Аравии и других стран мира.

По данным главы комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, в 2017-2018 годах из бюджета города пострадавшим и семьям погибших было выплачено в общей сложности около 40 млн рублей, почти 35 млн рублей было перечислено из федерального бюджета, еще 53 млн рублей выплатил метрополитен. Для поддержки родственников жертв 25 млн рублей было собрано силами региональной общественной организации "Прерванный полет".

Расходы по организации похорон жертв теракта взяли на себя предприниматели и ассоциации похоронных бюро. Похороны прошли в период с 6 по 11 апреля 2017 года.

Уголовное дело, следствие

3 апреля 2017 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 205 ("Террористический акт") и части 2 статьи 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. Уже на следующий день СК обнародовал личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне метро. Смертником оказался уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

6 апреля СК РФ сообщил о проведенных совместно с ФСБ и МВД в Санкт-Петербурге и Москве задержаниях восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте в метро. Все оказались выходцами из Средней Азии: Сейфулла Хакимов, Ибрагим Эрматов, Дилмурад Муидинов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. В СК уточнили, что у них были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на "Площади Восстания", огнестрельное оружие и боеприпасы.

17 апреля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что в Одинцовском районе Московской области был задержан девятый фигурант уголовного дела о теракте - гражданин РФ, выходец из Киргизии Аброр Азимов 1990 года рождения. По данным ФСБ, он участвовал в организации теракта и осуществил подготовку смертника Акбаржона Джалилова. У Азимова было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. 18 апреля адвокат Азимова Армен Задоян рассказал ТАСС, что его клиент признал свою вину в полном объеме - по словам адвоката, Азимов заявил, что выполнял чужие приказы и не понимал их смысла. В тот же день Басманный суд Москвы заключил Азимова под стражу. Согласно материалам дела, Азимов работал в кафе в Подмосковье вместе с двумя другими арестованными ранее фигурантами дела - Шохистой Каримовой и Содиком Ортиковым. По версии следствия, он связывался по телефону со смертником Акбаржоном Джалиловым непосредственно до взрыва и поддерживал контакты с другими фигурантами дела.

19 апреля в ФСБ России рассказали о задержании в поселении Московский (Новомосковский округ Москвы) по подозрению в пособничестве террористической деятельности старшего брата Аброра Азимова - Акрама Азимова 1988 года рождения. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что при нем была обнаружена боевая граната РГД-5.

20 апреля судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, оглашая постановление об аресте Акрама Азизова, сообщила, что финансирование теракта осуществлялось из Турции членами международной террористической группы. По словам судьи, Аброр Азимов получил средства на совершение теракта и передал их исполнителю - Акбаржону Джалилову.

21 апреля стало известно, что Главное управление МВД России по Пермскому краю аннулировало гражданство РФ Акрама и Аброра Азимовых, а также смертника Акбаржона Джалилова. Это было связано с тем, что в 2009-2010 годах их отцы предоставили в управления ФМС России (по Пермскому краю и Санкт-Петербургу соответственно) ложные сведения при получении российского гражданства.

11 мая 2017 года СК РФ сообщил о задержании в Москве Мухамадюсупа Эрматова. По данным следствия, он был связан с Акбарджоном Джалиловым и собирал взрывное устройство, которое было обезврежено и изъято у него при задержании.

Следствие по делу о взрыве в метро было завершено 2 августа 2018 года. 11 фигурантам дела предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (статьи 205, 205.1, 222.1, 223.1 УК РФ).

Организаторы по версии следствия

По версии следствия, подготовившее смертника Акбаржона Джалилова террористическое сообщество было создано на территории Сирии не позднее 2013 года уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым. В июле 2017 года дела Мухтарова и его предполагаемого сообщника, гражданина Узбекистана Бобиржона Махбубова (по информации следствия, оба являются членами запрещенной в РФ террористической группировки "Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад"), были выделены в отдельное производство. Обоим фигурантами вменяется по "12 эпизодов террористической направленности". 23 августа 2018 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Мухтарова и Махбубова. Оба объявлены в федеральный и международный розыск.

Судебный процесс

25 февраля 2019 года в Московском окружном военном суде прошли предварительные слушания по уголовному делу о теракте. Первое выездное заседание по существу суд провел в Петербурге 11 марта 2019 года.

4 апреля 2019 года фигуранты дела устроили акцию протеста на очередном заседании в Петербурге. Находясь в застекленном боксе в зале суда, они выстроились с плакатами, на которых они написали, что являются невиновными. Акцию быстро прекратили приставы. Основной фигурант дела Аброр Азимов заявил, что признательные показания в рамках досудебного расследования он давал под давлением.

23 октября 2019 года прокурор на выездном заседании суда огласила информацию о том, что проходящий свидетелем по делу Мухаммаджон Турдиев в 2017 году собирался взорвать военный корабль во Владивостоке и проходил подготовку в Сирии вместе с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым.

В ходе процесса прокурор Надежда Тихонова потребовала пожизненного заключения для основного фигуранта дела Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Для обвиняемых Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева прокурор просила по 27 лет колонии строгого режима, для Содика Ортикова - 28 лет. Для Шохисты Каримовой Тихонова просила 20 лет колонии общего режима. Также сторона гособвинения настаивала на взыскании с подсудимых по 1 млн рублей штрафа.

24 октября 2019 года 2-й Западный окружной военный суд (новое название Московского окружного военного суда с 1 октября 2019 года) на выездном заседании в Петербурге завершил судебное следствие по делу о взрыве. Все подсудимые заявляли, что не признают себя виновными.

Предполагаемое использование террористами мессенджера Telegram

26 июня 2017 года в ФСБ России заявили, что исполнитель взрыва, его пособники и зарубежный куратор теракта пользовались мессенджером Telegram ("Телеграм") "для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта". В конце октября Мещанский суд Москвы назначил компании Telegram Messenger LLP штраф в размере 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении ключей шифрования для декодирования сообщений пользователей, обвиняемых в терроризме. В декабре 2017 года Telegram подал в Верховный суд РФ иск о признании недействующим приказа ФСБ о раскрытии ключей шифрования, но 20 марта 2018 года суд признал приказ законным. Компания обжаловала решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека. 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России, после чего ведомство начало массово блокировать IP-адреса мессенджера.

Постановление правительства РФ, проверки в метрополитене

5 апреля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. По результатам проведенных после теракта проверок метро Петербурга Ространснадзор выявил ряд нарушений. Позднее, в июле 2017 года, на четырех станциях петербургского метро проводился эксперимент по тотальному досмотру пассажиров, который привел к образованию больших очередей на вход. 6 апреля 2018 года в силу вступил приказ Минтранса РФ, который разрешил досматривать пассажиров метро при помощи спецсредств только при срабатывании стационарных металлодетекторов или дозиметров.

Награждение сотрудников метро

22 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом наградил сотрудников петербургского метрополитена, которые проявили мужество при спасении пассажиров во время теракта. Медали "За спасение погибавших" получили машинист взорванного поезда Александр Каверин, инспектор службы контроля Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева.

Увековечение памяти

3 апреля 2018 года, в первую годовщину теракта, в Петербурге прошел ряд мемориальных мероприятий - панихида в Троице-Измайловском соборе, возложение цветов у станции "Технологический институт", концерт "Музыка против террора" в Большом концертном зале "Октябрьский". Метрополитен Петербурга выпустил "Книгу памяти", в которую вошли воспоминания о погибших, их фотографии, а также записки неравнодушных граждан, которые оставляли их на стихийном мемориале, возникшем после теракта у станции "Технологический институт". Городские власти рассматривают вопрос установки памятного знака на месте теракта.