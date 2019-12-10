Кабмин Финляндии возглавила Санна Марин. Что известно о самом молодом премьере в мире

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2019 года парламент Финляндии проголосовал за назначение новым премьер-министром страны первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии Санны Марин. Ее должен утвердить президент Финляндии Саули Ниинистё. 34-летняя Санна Марин сменит Антти Ринне, который занимал этот пост с июня 2019 года и подал в отставку на фоне скандала вокруг забастовки работников почты. Она станет самым молодым действующим главой правительства в мире и самым молодым в истории страны. До Санны Марин в Финляндии женщины дважды занимали эту должность.

Происхождение, образование, начало политической деятельности

Санна Мирелла Марин (фин. Sanna Mirella Marin) родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки. Ее мать воспитывалась в детском доме. После замужества и рождения дочери она рассталась с мужем из-за его проблем с алкоголем. Санна Марин выросла в однополой семье - с матерью и ее подругой. В 15 лет начала подрабатывать, была сотрудником диспетчерского центра, помощницей в пекарне, кассиром в магазине сети Sokos.

В 2012 году окончила Университет Тампере, изучала государственное управление, в 2017 году получила степень магистра.

По словам Санны Марин, в детстве она не могла открыто говорить о своей семье из-за преобладавшего в то время критического отношения в обществе к гомосексуальным парам. Именно стремление к достижению равенства и толерантному отношению к представителям сексуальных меньшинств побудило ее заняться политикой и вступить в Социал-демократический союз молодежи. В 2010-2012 годах была первым заместителем председателя этой организации.

Карьера

В 2010-2014 годах Санна Марин входила в совет Социал-демократической партии (СДП), в 2014-2017 годах была вторым заместителем председателя СДП, с 2017 года - первый заместитель.

В 2012-2019 годах была членом городского совета Тампере, в 2013-2017 годах возглавляла его. В 2013-2016 годах входила в состав регионального совета области Пирканмаа (административная единица Финляндии).

С 2015 года - член парламента. Работала в Большом комитете, который в основном занимается вопросами, связанными с отношениями с ЕС, а также в комитетах по финансовым и правовым вопросам.

В июне 2019 года была назначена министром транспорта и коммуникаций в кабинете Антти Ринне.

Взгляды, личные сведения

По словам Марин, занимая различные посты, основное внимание уделяла проблемам равенства, экологии, справедливого социального обеспечения. Она является сторонницей эвтаназии. Выступает против вступления Финляндии в НАТО.

Владеет английским и шведским языками.

Замужем, супруг - Маркус Райкконен, дочь Эмма (родилась в 2018 году).