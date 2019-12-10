"До него город был без лица". Что говорили о Юрии Лужкове

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2019 года умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 год.
ТАСС подготовил подборку высказываний государственных, общественных, культурных деятелей России о Юрии Лужкове.
Этот человек в кожаной кепке облазил Москву вдоль и поперек, стал всероссийски популярен
Юрий Михайлович Лужков - человек исключительной целеустремленности. Он может сосредоточить свою энергию на вычленении главного и на том, чтобы это главное было реализовано. Это всегда очень важно, а в переходные периоды истории страны это важно вдвойне. Именно поэтому наша столица так успешна
Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей
Лужков обладает поразительным качеством - чует нуждающихся за версту! Свой мед он никогда не продавал. Дарит его друзьям и ежегодно презентует по 38-литровой фляге каждому детскому садику в нашей области
Для меня Лужков не просто мэр, а политик федерального масштаба. У меня он ассоциируется с основателем Москвы Юрием Долгоруким. И, говоря "Москва", мы подразумеваем "Юрий Лужков"
Я думаю, это противоречивая фигура, думаю, что есть плюсы, есть минусы. С моей точки зрения, минусов больше, чем плюсов, но думаю, что есть такие, которые считают иначе. Все-таки срок, который он руководил Москвой, достаточно длинный, при нем много чего произошло. Москва расцвела, и многие считают, что она расцвела благодаря Лужкову, я считаю, что несмотря на Лужкова. Поэтому, я думаю, что по-разному люди будут к нему относиться
Мне в жизни очень повезло: я вытащил счастливый лотерейный билетик под названием Юрий Михайлович Лужков. Он построил заводы на Алтае, в Карелии, в Ставропольском крае, два военно-морских судна, несущих ядерное оружие, - крейсер "Москва" и подводную лодку "Юрий Долгорукий" <...> Каков масштаб личности должен быть, чтобы уметь признавать свои ошибки, держать за них ответ, а не командовать с хамским окриком
Что бы ни говорили в Москве, за 20 лет прошла целая эпоха, она всегда будет связана с его именем
И мы подверглись огромному унижению в начале 90-х годов, и Лужков один из немногих из правительства Москвы, кто это унижение все-таки переплавил в какие-то позитивные дела. Он ошибался, да, но те люди, которые ему оппонировали, на самом деле не реализовали свои проекты, они не способны оказались ничего сделать. И сегодня, что мы видим, что что-то по мановению волшебной палочки изменилось?... Или тротуарная плитка, которую сегодня кладут - новое явление в жизни Москвы - это как-то стоит тех инвестиционных проектов, которые проводил Лужков? Конечно, были инвестиционные проекты при Лужкове, были прочие проекты. Но дело не только в архитектуре, дело в том, что москвичей Лужков за время своего мэрства заставил гордиться, что они москвичи
Юрий Михайлович - незаурядный ученый, инженер. Человек, с которым мир науки, мир образования, мир инженерный, технический может говорить на своем языке. Я неоднократно присутствовал на серьезных научных дискуссиях, где обсуждались такие детали, как синтез новых молекул белка, связанных с созданием новых лекарств. И после доклада Юрия Михайловича с формулами один ведущий биохимик России сказал мне на ухо, что это доклад не мэра, а научного руководителя этой программы
Он вел себя действительно как сильный политик, у него была харизма - это несомненно, у него был своеобразный юмор и своеобразный подход к жизни, он был способен к неожиданным политическим ходам, он вел себя как удельный князь. И Москва последних 15 лужковских лет для меня - это такое живое воплощение принципа феодализма: вассал моего вассала не мой вассал
Это человек идеи, воплощающий идею в жизнь
До него город был без лица, а теперь всюду отражение Юрия Михайловича. У него специфическое чувство эстетизма и неограниченные способности навязывать их окружающим. Он хочет, чтобы все было крепким, простоватым, в кепке и с башенкой
Это такой человек, которому незнакомо страшное чувство предательства. Он никогда не сдавал своих людей <...> Лужков - личность уникальная, и уникальная во всем. Второй такой личности сегодня я не знаю, хотя хорошо знаком со многими выдающимися людьми. Коротко говоря, Лужков - по-настоящему великий человек!