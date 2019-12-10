"До него город был без лица". Что говорили о Юрии Лужкове

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2019 года умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 год. ТАСС подготовил подборку высказываний государственных, общественных, культурных деятелей России о Юрии Лужкове.

Этот человек в кожаной кепке облазил Москву вдоль и поперек, стал всероссийски популярен Борис Ельцин (президент РФ в 1991-1999 годах), на праздновании 850-летия Москвы, 6 сентября 1997 года

Юрий Михайлович Лужков - человек исключительной целеустремленности. Он может сосредоточить свою энергию на вычленении главного и на том, чтобы это главное было реализовано. Это всегда очень важно, а в переходные периоды истории страны это важно вдвойне. Именно поэтому наша столица так успешна президент РФ Владимир Путин, приветствие Юрию Лужкову в связи с его 70-летием, 21 сентября 2006 года

Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей Сергей Собянин (мэр Москвы с 2010 года), в поздравлении Юрия Лужкова с 80-летием в Twitter, 21 сентября 2016 года

Лужков обладает поразительным качеством - чует нуждающихся за версту! Свой мед он никогда не продавал. Дарит его друзьям и ежегодно презентует по 38-литровой фляге каждому детскому садику в нашей области губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в комментарий журналу "СтарХит", 21 сентября 2016 года

Для меня Лужков не просто мэр, а политик федерального масштаба. У меня он ассоциируется с основателем Москвы Юрием Долгоруким. И, говоря "Москва", мы подразумеваем "Юрий Лужков" Юрий Аксененко (мэр Саратова в 1996-2006 годах), комментарий журналу "Коммерсантъ Власть", 29 сентября 2003 года

Я думаю, это противоречивая фигура, думаю, что есть плюсы, есть минусы. С моей точки зрения, минусов больше, чем плюсов, но думаю, что есть такие, которые считают иначе. Все-таки срок, который он руководил Москвой, достаточно длинный, при нем много чего произошло. Москва расцвела, и многие считают, что она расцвела благодаря Лужкову, я считаю, что несмотря на Лужкова. Поэтому, я думаю, что по-разному люди будут к нему относиться Аркадий Мурашев (начальник ГУВД Москвы в 1991-1992 годах), программа "Грани времени" Радио Свобода, 21 сентября 2011 гОДА

Мне в жизни очень повезло: я вытащил счастливый лотерейный билетик под названием Юрий Михайлович Лужков. Он построил заводы на Алтае, в Карелии, в Ставропольском крае, два военно-морских судна, несущих ядерное оружие, - крейсер "Москва" и подводную лодку "Юрий Долгорукий" <...> Каков масштаб личности должен быть, чтобы уметь признавать свои ошибки, держать за них ответ, а не командовать с хамским окриком Григорий Антюфеев (председатель Комитета по туризму города Москвы в 1998-2010 годы), комментарий изданию "Газета.ру", 17 апреля 2012 года

Что бы ни говорили в Москве, за 20 лет прошла целая эпоха, она всегда будет связана с его именем Олег Митволь (префект Северного административного округа Москвы в 2009-2010 годах), комментарий журналистам 21 сентября 2010 года

И мы подверглись огромному унижению в начале 90-х годов, и Лужков один из немногих из правительства Москвы, кто это унижение все-таки переплавил в какие-то позитивные дела. Он ошибался, да, но те люди, которые ему оппонировали, на самом деле не реализовали свои проекты, они не способны оказались ничего сделать. И сегодня, что мы видим, что что-то по мановению волшебной палочки изменилось?... Или тротуарная плитка, которую сегодня кладут - новое явление в жизни Москвы - это как-то стоит тех инвестиционных проектов, которые проводил Лужков? Конечно, были инвестиционные проекты при Лужкове, были прочие проекты. Но дело не только в архитектуре, дело в том, что москвичей Лужков за время своего мэрства заставил гордиться, что они москвичи депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин, программа "Грани времени" Радио Свобода, 21 сентября 2011 года

Юрий Михайлович - незаурядный ученый, инженер. Человек, с которым мир науки, мир образования, мир инженерный, технический может говорить на своем языке. Я неоднократно присутствовал на серьезных научных дискуссиях, где обсуждались такие детали, как синтез новых молекул белка, связанных с созданием новых лекарств. И после доклада Юрия Михайловича с формулами один ведущий биохимик России сказал мне на ухо, что это доклад не мэра, а научного руководителя этой программы ректор МГУ Виктор Садовничий, газета "Вечерняя Москва", 18 декабря 2003 года

Он вел себя действительно как сильный политик, у него была харизма - это несомненно, у него был своеобразный юмор и своеобразный подход к жизни, он был способен к неожиданным политическим ходам, он вел себя как удельный князь. И Москва последних 15 лужковских лет для меня - это такое живое воплощение принципа феодализма: вассал моего вассала не мой вассал координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов, программа "Грани времени" Радио Свобода, 21 сентября 2011 года

Это человек идеи, воплощающий идею в жизнь глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, интервью сайту Life.ru, 21 сентября 2016 года

До него город был без лица, а теперь всюду отражение Юрия Михайловича. У него специфическое чувство эстетизма и неограниченные способности навязывать их окружающим. Он хочет, чтобы все было крепким, простоватым, в кепке и с башенкой журналист, пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев, комментарий журналу "Коммерсантъ Власть", 29 сентября 2003 года