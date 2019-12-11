Биография Греты Тунберг

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 декабря 2019 года шведская активистка в области охраны окружающей среды Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии американского журнала Time.

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в столице Швеции Стокгольме. Ее мать - известная шведская оперная певица Малена Эрнман (род. в 1970 году), отец - актер, продюсер, сценарист и режиссер Сванте Тунберг (1969). У Греты есть младшая сестра Беата. В 2014 году у девочек врачи обнаружили синдром Аспергера (одна из форм аутизма), синдром дефицита внимания и признаки гиперактивности.

В подростковом возрасте Грета изучила массу литературы, касающейся изменений климата и охраны среды, стала веганкой, отказалась летать на самолетах (из-за высокого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа). Ее убеждения повлияли и на родителей: они установили в доме солнечные батареи, занялись выращиванием овощей на дачном участке, начали передвигаться на велосипедах. По сообщениям СМИ, Малена Эрнман тоже перестала пользоваться услугами авиакомпаний, что отрицательно сказалось на ее карьере. В 2018 году родители Греты выпустили книгу "Сцены из сердца" (о заболеваниях своих детей и о том, как это повлияло на их взгляды).

В мае 2018 года была опубликована статья Греты о климате, победившая в конкурсе шведской газеты Svenska Dagbladet. После этого школьницу пригласили на свои встречи активисты шведской экологической организации Fossilfritt Dalsland, а через некоторое время Грета решила устроить вместе с одноклассниками акцию в поддержку борьбы с климатическими изменениями. Не найдя среди них единомышленников, она начала действовать самостоятельно. В августе того же года заявила об отказе посещать школу, пока власти страны не предпримут серьезных мер по противодействию глобальному потеплению. В первые дни сентября 2018 года, перед парламентскими выборами, Грета начала проводить у Риксдага одиночные акции под лозунгом "Школьная забастовка за климат". Она раздавала листовки, в которых была изложена ее позиция. 8 сентября, накануне голосования, она провозгласила "Пятницы ради будущего" - еженедельные демонстрации по всему миру у зданий законодательных органов. Этот призыв нашел отклик у молодых людей в разных странах. По словам Греты, к маю 2019 года порядка 1,5 млн человек приняли участие примерно в 2 тыс. мероприятий в 123 странах.

Благодаря соцсетям Грета Тунберг приобрела мировую известность. Она начала выступать на различных международных форумах, посвященных охране окружающей среды. Многие журналисты называют ее "резкой" и "саркастичной", не желающей "всем понравиться". Сама она считает, что ее особенность - "видение мира в черно-белой гамме" - позволяет ей "острее понимать, что хорошо, а что плохо".

В июне 2019 года вышел первый сборник речей Греты на английском языке. В июле, окончив среднюю школу, она приняла решение участвовать в климатических мероприятиях в Северной и Южной Америке. В связи с этим взяла академический отпуск (через год планирует продолжить образование в гимназии).