Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". История проекта, характеристики, происшествия

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на судоремонтном заводе в Мурманске, во время ремонтных работ произошел пожар. Рабочие и члены экипажа были эвакуированы. По предварительным данным, судьба одного человека остается неизвестной, еще не менее шести человек пострадали. По информации экстренных служб, площадь горения составляет 120 кв. м, на корабле работают пожарные расчеты.

Что известно о корабле - в материале ТАСС.

"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР). По состоянию на 2019 год - крупнейший корабль и единственный авианосец Военно-морского флота (ВМФ) России. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. 23 февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин наградил ТАКР орденом Ушакова ("за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели боевой подготовки, мужество и героизм, проявленные личным составом во время выполнения боевых задач").

История проекта

В послевоенный период в руководстве СССР, Министерства обороны и ВМФ не существовало единого взгляда на необходимость авианосцев и возможные способы их применения. Часть политиков, промышленников и военачальников (в том числе министр обороны маршал Андрей Гречко и министр судостроительной промышленности Борис Бутома) выступали за строительство крупных атомных авианосцев, аналогичных американским типа Nimitz. Оппоненты (среди них - главнокомандующий ВМФ Сергей Горшков и сменивший в 1976 году. Гречко на посту министра обороны Дмитрий Устинов) указывали на высокую стоимость программы строительства авианесущих кораблей, отсутствие внятной концепции их использования и делали акцент на развитие подводного флота, в первую очередь - атомных субмарин. В результате до 1980-х годов в составе ВМФ СССР отсутствовали авианосцы, рассчитанные на самолеты с горизонтальным взлетом и посадкой.

Для противолодочной борьбы, которая была объявлена приоритетом надводных сил ВМФ СССР, строились противолодочные крейсера проектов 1123 и 1143, на которых базировались вертолеты, а также самолеты вертикального взлета-посадки Як-38. По боевым возможностям эти машины уступали обычным самолетам, что заставило руководство ВМФ в начале 1970-х годов вернуться к планам создания крупного авианосца, способного обеспечивать ведение боевых действий авиации на значительном удалении от баз флота. Предлагалось построить атомный авианосец водоизмещением до 80 тыс. т, с авиапарком до 70 летательных аппаратов (проект 1160 "Орел"). В дальнейшем проект подвергался многочисленным изменениям, в конце 1970-х годов работа над ним была прекращена.

Взамен было решено построить авианосец, взяв за основу авианесущий крейсер проекта 1143 и оснастив его оборудованием для взлета и посадки "обычной" авиации. Также разработчики отказались от использования атомной энергоустановки. Проект 11435 был разработан в начале 1980-х гг. в Невском проектно-конструкторском бюро (Ленинград, ныне - Санкт-Петербург) под руководством главного конструктора Василия Аникиева. В процессе проектирования специалисты отказались от установки на корабле катапульт - вместо них авианосец оснащен носовым трамплином, что ограничивает взлетный вес летательных аппаратов.

Кроме того, на авианесущем корабле было установлено мощное ударное вооружение - ракеты П-700 "Гранит". В результате проект 11435 был классифицирован ВМФ как "тяжелый авианесущий крейсер" (ТАКР; по другой версии, это было сделано для обхода положения конвенции Монтрё о статусе черноморских проливов, которое запрещало проход через них авианосцев).

Первоначально предполагалось назвать головной корабль "Советский Союз" (в 1930-е годы такое же имя предполагалось присвоить первому линкору советской постройки, не завершенному в связи с началом Великой Отечественной войны). В 1982 году авианосец получил название "Рига" (традиционно советские авианесущие корабли называли в честь столиц союзных республик). В конце 1982 году переименован в "Леонид Брежнев" (после смерти генерального секретаря ЦК ЦКСС). В 1987 году, в начале перестройки и осуждения "эпохи застоя" ТАКР сменил имя на "Тбилиси". С октября 1990 года - "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - в честь Николая Кузнецова, возглавлявшего ВМФ СССР в 1939-1947 и 1951-1955 годах.

Строительство, испытания

Корабль был заложен на Черноморском судостроительном заводе (г. Николаев, ныне на территории Украины) 1 сентября 1982 года под заводским номером 105. 22 февраля 1983 года перезаложен (как "Леонид Брежнев"), спущен на воду 4 декабря 1985 года.

8 июня 1989 года начались швартовые испытания. 21 октября того же года корабль был выведен в Черное море, где провел цикл летно-конструкторских испытаний самолетов. Для подготовки пилотов одновременно со строительством корабля на аэродроме Саки-4 (пос. Новофёдоровка, Крым) был открыт специальный учебный центр НИТКА ("Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный", ныне - полигон взлетно-посадочных систем "Нитка"). Первую в истории советского ВМФ горизонтальную посадку на корабль совершил 1 ноября 1989 года летчик-испытатель Герой Советского Союза Виктор Пугачев на самолете Су-27К.

25 декабря 1990 года был подписан приемный акт, а 20 января 1991 года корабль вошел в состав Северного флота ВМФ СССР. Однако он оставался на Черном море, продолжая испытания. Переход в Североморск был совершен только в конце 1991 года.

История службы

Эксплуатацию корабля затрудняли отсутствие финансирования и необходимой береговой инфраструктуры. В частности, много проблем возникало с главной энергетической установкой, котлы которой постоянно выходили из строя.

По состоянию на август 2017 года авианосец совершил семь дальних походов, из них шесть - в Средиземное море (1995-1996, 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012, 2013-2014, с 15 октября 2016 года по 8 февраля 2017 года) и один - в Северную Атлантику (2004). В 2000 году "Адмирал Кузнецов" был задействован в аварийно-спасательных работах по оказанию помощи затонувшей подводной лодке К-141 "Курск".

Находясь в седьмом по счету дальнем походе, в ноябре 2016 года - январе 2017 года крейсер впервые принял участие в боевых действиях - палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии. Всего в течение похода летчиками палубной авиации было выполнено 420 боевых вылетов, в т. ч. 117 ночных, поражены 1 тыс. 252 объекта террористов.

Корабль проходил ремонты в 2001-2004, 2008, 2015 годы.

Ремонт 2018-2022 годов

В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с "Объединенной судостроительной корпорацией" ("ОСК") контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации "Адмирала Кузнецова" к 2022 году. Ремонтные работы начались в мае 2018 года в Мурманске на базе 35-го судоремонтного завода ("35 СРЗ", филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка"). В период с 14 по 17 сентября 2018 года авианосец был переведен от причала "35 СРЗ" в большой плавучий док ПД-50.

В ночь на 30 октября 2018 года во время планового выхода крейсера из дока произошло нерасчетное затопление ПД-50. В результате инцидента пропал без вести старший механик смены, четыре сотрудника предприятия были госпитализированы с переохлаждением. Корабль был отбуксирован обратно на "35 СРЗ". Представитель "Звездочки" Евгений Гладышев рассказал ТАСС, что причиной происшествия стало отключение насосов из-за скачка напряжения в электросети в момент спуска авианесущего крейсера на воду. ПД-50 был единственным плавучим доком на севере России, способным принимать такие корабли, как "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

9 декабря 2019 года глава "ОСК" Алексей Рахманов сообщил журналистам, что работы на авианосце идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ.

Тактико-технические характеристики

- Длина по ватерлинии - 270 м;

- наибольшая длина (палубы) - 306 м;

- ширина по ватерлинии - 33,4 м;

- наибольшая ширина - 72 м;

- высота - 64,5 м;

- стандартное водоизмещение - 46 тыс. 540 т;

- полное водоизмещение - 59 тыс. 100 т;

- скорость полного хода - 29 узлов;

- дальность плавания при скорости 29 узлов - 3 тыс. 850 миль, при скорости 14 узлов - 8 тыс. 417 миль;

- автономность плавания - до 45 суток;

- экипаж - 1 тыс. 960 человек, в т. ч. 518 офицеров и 210 мичманов.

Главная энергетическая установка - котлотурбинная, включает 4 паротурбины мощностью 50 тыс. лошадиных сил каждая. На корабле установлены 9 турбогенераторов и 6 дизель-генераторов мощностью по 1 тыс. 500 кВт каждый.

Вооружение

- 12 пусковых установок (ПУ) противокорабельного ракетного комплекса П-700 "Гранит" (дальность полета сверхзвуковых ракет - около 550-600 км);

- 24 ПУ зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" (боезапас - 192 ракеты);

- 8 модулей зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик" (боезапас - 256 ракет, 48 тыс. снарядов);

- 6 шестиствольных артиллерийских установок АК-630 калибра 30 мм (48 тыс. снарядов);

- реактивный комплекс противоторпедной защиты "Удав-1".

Авиагруппа

ТАКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" может нести на полетной палубе и в подпалубном ангаре 26 самолетов и 24 вертолета. Авиагруппа крейсера первоначально состояла из палубных истребителей Су-33 (Су-27К), палубных штурмовиков Су-25УТГ, вертолетов Ка-252РЛД (Ка-31), Ка-27/27ПС и Ка-29. С конца 1990-х годов включала истребители Су-33 279-го корабельного истребительного авиаполка (аэродром базирования - Североморск-3, Мурманская обл.), вертолеты Ка-27 и Ка-29 830-го отдельного корабельного противолодочного полка (база - Североморск-1).

Летом 2016 года на корабле начались испытания обновленной авиагруппы, в состав которой входят новые палубные истребители МиГ-29К/КУБ. В 2016-2017 гг. на "Адмирале Кузнецове" во время его похода к берегам Сирии проходили испытания ударного вертолета корабельного базирования Ка-52К "Катран".

Командиры корабля

- 1987-1992 года - капитан I ранга Виктор Ярыгин;

- 1992-1995 года - контр-адмирал Иван Санько;

- 1995-2000 года - контр-адмирал Александр Челпанов;

- 2000-2003 года - капитан I ранга Александр Турилин;

- 2003-2008 года - капитан I ранга Александр Шевченко;

- 2008-2011 года - капитан I ранга Вячеслав Родионов;

- 2011-2019 года - капитан I ранга Сергей Артамонов;

- 2019 - н. в. - капитан II ранга Ярослав Адамов.

Происшествия

19 октября 1995 года во время руления по полетной палубе крейсера вертолет Ми-8 был опрокинут сильным боковым ветром. Жертв не было, корабль повреждений не получил, воздушное судно потеряло несущий винт.

20 марта 1996 года пилот Мечислав Савицкий аварийно посадил на палубу "Адмирала Кузнецова" истребитель Су-33 с одним работающим двигателем. За спасение самолета и корабля летчик был награжден орденом Мужества.

В 1997 году в ходе планового ремонта в вентиляционной шахте крейсера был обнаружен мумифицированный труп рабочего судоремонтного завода, погибшего в шахте несколькими годами ранее в результате несчастного случая.

В августе 1998 года при приеме топлива был перепутан клапан, после чего 60 т мазута было залито в пост управления стрельбой. Пост вышел из строя, жертв не было. Ранее из-за прорыва трубы на корабле затапливало два ЗРАК "Кортик".

В 2000 году прокуратура вскрыла на корабле массовые злоупотребления воинскими перевозочными документами (ВПД). По уголовному делу проходили 15 офицеров и мичманов, в т. ч. командир контр-адмирал Александр Челпанов, который незаконно использовал ВПД на сумму около 30 тыс. руб. Возместив ущерб, Челпанов уволился из армии, уголовное дело было прекращено по амнистии.

В декабре 2001 года двое матросов с целью хищения 12 тыс. руб. убили на корабле старшину машинной команды - мичмана Николая Смирнова.

18 октября 2004 года в северо-восточной Атлантике учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ (бортовой номер "07 красный") 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (Северный флот ВМФ России) совершил жесткую посадку на палубу ТАКР, сломав правую стойку шасси. Разрушений на крейсере удалось избежать, так как аварийный самолет зацепился посадочным гаком за трос аэрофинишера и остановился. Пострадавших не было, самолет впоследствии списан. Причиной аварии была ошибка пилотирования.

5 сентября 2005 года, когда корабль находился в Северной Атлантике, дважды происходили обрывы троса аэрофинишера при посадке истребителей Су-33. В результате один из садившихся самолетов (бортовой номер 82) съехал с палубы в океан и затонул на глубине 1 тыс. 117 м. Пилот подполковник Юрий Корнеев катапультировался и остался жив.

6 января 2009 года на ТАКР, находившемся на рейде военно-морской базы Турции Акзас-Карагач (Средиземное море), произошел пожар в носовом помещении. Экипаж ликвидировал возгорание своими силами, однако от отравления угарным газом погиб матрос срочной службы Дмитрий Сычев 1985 г. р. Крейсер серьезных повреждений в результате пожара не получил.

14 ноября 2016 года в Средиземном море в ходе тренировочных полетов при заходе на посадку на крейсер потерпел аварию палубный истребитель МиГ-29К. Пилот катапультировался и был спасен. По информации Минобороны РФ, авария произошла из-за технической неисправности. В СМИ также приводилась версия, согласно которой на корабле ранее при посадке другого самолета оборвался трос аэрофинишера, после чего пилоту находившейся в воздухе машины было приказано ожидать устранения последствий неполадки. В результате истребитель, барражировавший в зоне ожидания, выработал все топливо, и летчик был вынужден катапультироваться.

5 декабря 2016 года Минобороны РФ объявило, что в Средиземном море российский палубный истребитель Су-33 (бортовой номер "67 красный") 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка МА ВМФ России потерпел аварию при посадке на авианосец. Самолет возвращался на корабль после выполнения боевого задания. По сообщению военного ведомства, воздушное судно выкатилось за пределы палубы из-за обрыва троса аэрофинишера. Пилот катапультировался и остался жив, силами поисково-спасательной службы он был доставлен на борт корабля.

ТАКР "Варяг"

По незначительно измененному проекту 11436 в 1985-1992 годах в Николаеве строился тяжелый авианесущий крейсер "Варяг". В 1993 году он оказался в собственности Украины, в 1998 году продан Китаю. В 2012 году принят на вооружение ВМФ Народно-освободительной армии Китая. Получил название "Ляонин". По состоянию на декабрь 2019 года является одним из двух китайских авианосцев (второй проходит испытания).