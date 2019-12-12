Биография бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Левченко возглавлял область со 2 октября 2015 года.

Его биография - в материале ТАСС.

Сергей Георгиевич Левченко родился 2 ноября 1953 года в г. Новосибирске.

В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (ныне - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет), в 1993 году - факультет экономики и управления Российской академии управления при правительстве РФ (ныне в составе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "менеджмент".

С 1976 года работал в Красноярском строительно-монтажном управлении треста "Сибстальконструкция": мастером, прорабом, начальником участка. Участвовал в строительстве Красноярского алюминиевого завода.

С 1982 по 1987 годы - начальник Ангарского строительно-монтажного управления (СМУ) треста "Красноярскстальконструкция" (г. Ангарск, Иркутская область).

Избирался депутатом Юго-Западного районного Совета народных депутатов г. Ангарска, Ангарского городского Совета народных депутатов. В 1987 году был избран председателем Юго-Западного районного исполнительного комитета Ангарска.

С 1988 года - второй, с 1990 года - первый секретарь Ангарского городского комитета КПСС.

В 1991 году вновь занял должность начальника Ангарского строительно-монтажного управления. В 1998-1999 годах был генеральным директором ЗАО "Стальконструкция", образованного путем реорганизации Ангарского СМУ.

С 1993 года - первый секретарь Иркутского областного отделения КПРФ.

В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области I созыва.

27 июля 1997 года баллотировался на пост губернатора Иркутской области. Был выдвинут региональным отделением Народно-патриотического союза России. Занял второе место (18,82%), уступив мэру Иркутска Борису Говорину (50,32%), который баллотировался от группы избирателей.

В 1999-2001 годах - депутат Государственной думы РФ III созыва. Был избран 19 декабря 1999 г. по федеральному списку партии КПРФ (третий номер в Восточно-Сибирской региональной группе). В Думе входил во фракцию КПРФ, Агропромышленную депутатскую группу, являлся членом комитета по энергетике, транспорту и связи.

29 июля 2001 года принял участие в выборах губернатора Иркутской области. По итогам голосования набрал 23,93% голосов и вышел во второй тур с действующим главой области Борисом Говориным (45,05%). Оба кандидата были выдвинуты избирателями. 19 августа 2001 года проиграл выборы Говорину с результатом 45,26% против 47,63%.

10 октября 2004 года стал депутатом Законодательного собрания Иркутской области IV созыва (по областному партийному списку КПРФ). Возглавил парламентскую комиссию по контрольной деятельности.

В 2007-2015 годах - депутат Государственной думы РФ V и VI созывов, член фракции КПРФ.

2 декабря 2007 года был избран депутатом Госдумы РФ V созыва по списку КПРФ. На выборах возглавлял региональную группу №42 (Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ). В Думе входил в комитет по энергетике.

4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной думы VI созыва по федеральному списку партии КПРФ (возглавлял региональную группу №39, Иркутская область). В нижней палате парламента занимал должность заместителя председателя комитета по энергетике, входил в состав комиссии Госдумы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра. Депутатские полномочия были прекращены досрочно 13 октября 2015 года.

Член Центрального комитета КПРФ.

С 2015 года - губернатор Иркутской области. Участвовал в выборах как кандидат от КПРФ. 13 сентября 2015 г. получил 36,61% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с врио главы области Сергеем Ерощенко от "Единой России", который набрал 49,60%. 27 сентября 2015 года по итогам повторного голосования (состоялось в РФ впервые после возвращения прямых выборов глав регионов) получил 56,39% голосов избирателей, опередив Сергея Ерощенко (41,46%) почти на 5%. 2 октября 2015 года Сергей Левченко официально вступил в должность губернатора Иркутской области.

18 сентября 2016 года был избран депутатом Госдумы РФ VII созыва по списку партии КПРФ. Баллотировался под первым номером в региональной группе №21 (Иркутская область). После выборов от депутатского мандата отказался.

В декабре 2018 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты, в которой принимал участие Сергей Левченко. Дело было открыто после прокурорской проверки, поводом для которой послужило видео на YouTube, где губернатор выстрелом из ружья убивает спящего в берлоге медведя.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность областной администрации во главе с Сергеем Левченко из-за неудовлетворительной работы по устранению последствий масштабного паводка, в результате которого в зоне бедствия оказались 109 населенных пунктов, в которых было подтоплено 11 тыс. жилых домов. Погибли 26 человек. С жалобами к главе государства обратились жители пострадавших районов, которые сообщили о проблемах с выплатами компенсации за утраченное жилье, восстановлением документов и распределением гуманитарной помощи. 2 сентября во время посещения области Владимир Путин вновь подверг критике работу региональных властей по ликвидации последствий паводка.

Сумма декларированного дохода Сергея Левченко за 2018 год составила 5 млн 551 тыс. руб., супруги - 3 млн 241 тыс. руб.

Подполковник запаса.

Отмечен благодарностью президента РФ (2014).

Женат вторым браком, есть сын и три дочери. Супруга - Наталья Яковлевна. Дети: Андрей, Татьяна, Яна и Елена.

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.