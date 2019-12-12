Итоги деятельности Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Левченко возглавлял область со 2 октября 2015 года (1 533 дня). По продолжительности пребывания в должности занимал 33-е место среди действующих глав субъектов Федерации.

Некоторые итоги его деятельности на посту губернатора Иркутской области - в материале ТАСС.

Экономические показатели

За время пребывания Сергея Левченко на посту главы региона валовой региональный продукт (ВРП) Иркутской области вырос на 19% - с 1 трлн 1 млрд 718 млн руб. в 2015 году до 1 трлн 192 млрд 80 млн в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю в 2015 году регион занимал 17-е место среди субъектов РФ, в 2017 году - 15-е.

ВРП на душу населения за тот же период вырос на 19,36% - с 414 тыс. 987 руб. (22-е место) до 495 тыс. 349 (20-е место).

В 2015 году дефицит бюджета Иркутской области составил 9 млрд 935 млн руб., доходы равнялись 129 млрд 89 млн руб. (21-е место среди российских регионов), расходы - 139 млрд 24 млн руб. (19-е место). В 2018 году бюджет региона был исполнен с профицитом в 13 млрд 586 млн руб. Доходы увеличились на 50% по сравнению с 2015 года - до 193 млрд 634 млн руб. (18-е место), расходы - на 29,51% - до 180 млрд 48 млн (17-е место).

В бюджете на 2019 год заложен дефицит в размере 16 млрд 561 млн руб. Доходы, как ожидается, снизятся на 1,44% по сравнению с 2018 года - до 196 млрд 417 млн руб., расходы - на 18,29% - до 212 млрд 978 млн руб.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году выросли на 49,39% по сравнению с 2015 годом и составили 316 млрд 397 млн руб. По этому показателю область переместилась с 20-го места среди субъектов РФ в 2015 году на 13-е в 2018 году.

Социальная сфера

Численность населения Иркутской области с 2015 г. снизилась на 0,7% - с 2 млн 415 тыс. человек на 1 января 2015 года до 2 млн 398 на аналогичную дату 2019 года. Место региона по этому показателю не изменилось - 20-е.

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 15,69% - с 15,3 человека в 2015 (13-е место) до 12,9 в 2018 году (область делила 12-13-е места с Северной Осетией). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 5,15% - с 13,6 человека в 2015 году (регион занимал 43-44-е позиции с Архангельской областью) до 12,9 в 2018 году (также 43-44-е места с Севастополем).

Уровень безработицы снизился на 0,6 процентного пункта - с 8,2% в 2015 году до 7,6% в 2018 году. Место Иркутской области среди субъектов РФ осталось прежним - 15-м.

Размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос на 28,42% по сравнению с 2015 года и составил в 2018 году 42 тыс. руб. (в 2015 году - 22-е место, в 2018 году - 21-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 16,41% - до 14 тыс. 531 руб. В результате область переместилась с 21-го места в 2015 году на 22-е место в 2018 году.

С 2015 по 2018 годы число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 15,68% - с 2 тыс. 219 до 1 тыс. 871. По этому показателю Иркутская область немного ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 17-го на 16-е место.