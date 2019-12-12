Биография врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, занимавшего пост заместителя главы МЧС России. Бывший глава региона Сергей Левченко подал прошение об отставке.

Игорь Иванович Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже.

В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет по специальности "юриспруденция", в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления по специальности "государственное и муниципальное управление". В 2017 году завершил обучение в магистратуре Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

С августа 1988 года по август 1989 года служил помощником начальника штаба 936-го отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков им. 60-летия СССР.

В 1989-1992 годах был помощником начальника отдела кадров Сызранского авиационного училища.

С февраля 1992 года по декабрь 1999 года - начальник отдела кадров и строевой части 146-й отдельной мобильной механизированной бригады гражданской обороны.

С декабря 1999 года по август 2000 года - старший помощник начальника штаба по кадрам и строевой части 847-го спасательного центра.

С августа 2000 года по декабрь 2003 года являлся начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Железнодорожного района г. Воронежа - заместителем начальника гражданской обороны в г. Воронеже.

С декабря 2003 года по январь 2005 года - помощник начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Воронежской области. Курировал вопросы безопасности военной и внутренней службы.

В 2005-2008 годах - начальник управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Воронежской области.

С января 2008 года по май 2010 года - первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области.

С мая 2010 года по апрель 2016 года - начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области. В 2012 году было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

С апреля 2016 года по август 2017 года занимал должность первого заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России.

В 2017-2018 годах - директор департамента кадровой политики МЧС России.

С августа 2018 года являлся и.о. заместителя, с 1 мая 2019 года - заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору (ведомство с мая 2018 года возглавляет Евгений Зиничев).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 9 млн 690 тыс. руб., супруга, согласно декларации, доходов не имела.

Генерал-лейтенант внутренней службы (2018).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Женат, имеет четырех детей.