Биография врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин назначил врио руководителя Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, члена Совета Федерации РФ. Бывший губернатор региона Александр Левинталь подал прошение об отставке.

Ростислав Эрнстович Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в пос. Селижарово Калининской области (ныне - Тверская область). Детство провел на Сахалине.

В 1995 году получил диплом рязанского филиала Московской академии экономики и права по специальности "административно-хозяйственное право и экономика". В 2007 году окончил университет Российской академии образования (лишено аккредитации в 2016 году) по специальности "специалист коммерции", в 2009 году - Северо-Западную академию государственной службы (ныне - Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "менеджер".

В 1986 году работал слесарем на Сахалинской ГРЭС.

В 1987-1989 годы служил в армии. После демобилизации вернулся на Сахалинскую ГРЭС. Затем работал монтажником Южно-Сахалинского монтажного управления треста "Дальэнергомонтаж".

В 1990 году переехал в г. Ухту Коми ССР (ныне - Республика Коми). Работал водителем: в 1990-1991 годах - в АО "Северпрогресс", в 1991-1992 годах - на совместном предприятии "Амкоми". Затем занимался частным бизнесом. В 2001-2004 годах - гендиректор торгового дома "Гольдштейн" (г. Ухта, Коми).

Был руководителем Ухтинской общественной организации "Любимый город".

В 2003-2007 годах - депутат Государственного совета Республики Коми. 7 декабря 2003 года был избран в Госсовет Коми III созыва в ходе повторных выборов по Тиманскому округу №23. Баллотировался в порядке самовыдвижения, получил 29,53% голосов (второе место занял заведующий реанимационным отделением Ухтинской горбольницы №1, самовыдвиженец Игорь Новиков, 16,24%). С 23 сентября 2004 года по март 2007 года был председателем комитета Госсовета Республики Коми по социальной политике.

11 марта 2007 года избран депутатом Государственного совета Коми IV созыва по Ярегскому одномандатному округу №13, набрав 60,54% голосов. Был выдвинут региональным отделением "Единой России". Ближайший соперник - инженер Северного производственно-технического управления связи, самовыдвиженец Сергей Удут - получил 16,68%. 26 марта 2007 года Ростислав Гольдштейн стал заместителем председателя Госсовета Республики Коми. Депутатские полномочия были прекращены досрочно.

В 2007-2015 годах - депутат Государственной думы РФ. 2 декабря 2007 года участвовал в выборах в Государственную думу РФ V созыва по партийному списку "Единой России" под четвертым номером в региональной группе №11 от Республики Коми. По итогам голосования в Думу не прошел, однако получил вакантный мандат Романа Зенищева, бывшего мэра Сыктывкара, отказавшегося от места в парламенте. В Госдуме Ростислав Гольдштейн стал членом фракции "Единая Россия". С 16 января 2008 года был заместителем председателя парламентского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока.

4 декабря 2011 года избран депутатом Госдумы РФ VI созыва. Баллотировался по списку "Единой России" (четвертый номер региональной группы №31, Амурская область). Был членом партийной фракции, с 13 января 2012 года - заместителем председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Его депутатские полномочия были прекращены досрочно 25 сентября 2015 года в связи с переходом в верхнюю палату парламента.

22 сентября 2015 года губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь наделил Ростислава Гольдштейна полномочиями члена Совета Федерации РФ - представителя от исполнительной власти региона. В Совфеде он вошел в комитет по бюджету и финансовым рынкам, комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации.

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия". В 2010 году был назначен руководителем Дальневосточного межрегионального координационного совета партии. Ранее занимал пост заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального координационного совета "Единой России".

Общая сумма декларированного дохода за 2018 г. составила 4 млн 881 тыс. руб., супруги - 3 млн 441 тыс. руб.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).

Женат, имеет дочь. Супруга - Галина Даниловна, предприниматель, дочь - Анна.

Кандидат в мастера спорта по боксу.