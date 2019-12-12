Итоги деятельности Александра Левинталя на посту главы ЕАО

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя и назначил врио руководителя региона члена Совета Федерации РФ Ростислава Гольдштейна. Александр Левинталь возглавлял область с 24 февраля 2015 года (1 тыс. 752 дня). По продолжительности пребывания в должности занимал 28-е место среди действующих глав субъектов Федерации.

Экономические показатели

За время пребывания Александра Левинталя на посту главы Еврейской автономной области ее валовой региональный продукт вырос на 18,15% - с 44 млрд 555 млн руб. в 2015 году до 52 млрд 641 млн в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю и в 2015, и в 2017 годах регион занимал 84-е - предпоследнее место среди субъектов РФ.

ВРП на душу населения за тот же период вырос на 21,14% - с 266 тыс. 406 руб. (55-е место) до 322 тыс. 720 (49-е место).

В 2015 году дефицит бюджета ЕАО составил 1 млрд 445 млн руб., доходы равнялись 10 млрд 321 млн руб. (85-е - последнее место среди российских регионов), расходы - 11 млрд 766 млн руб. (также 85-е место). В 2018 году дефицит бюджета региона уменьшился на 63,32% - до 530 млн руб. Доходы увеличились на 13,15% по сравнению с 2015 года - до 11 млрд 678 млн руб., расходы - на 3,76% - до 12 млрд 208 млн руб. (85-е место по обоим показателям).

В бюджете на 2019 год заложен дефицит в размере 173 млн руб., что на 88,03% меньше, чем в 2018 году. Доходы, как ожидается, увеличатся на 6,57% - до 12 млрд 445 млн руб., расходы - на 3,36% - до 12 млрд 618 млн руб.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году выросли на 29,62% по сравнению с 2015 года и составили 16 млрд 821 млн руб. Место ЕАО по этому показателю не изменилось - 81-е.

Социальная сфера

Численность населения Еврейской автономной области с 2015 года снизилась на 5,05% - со 168 тыс. 400 человек на 1 января 2015 года до 159 тыс. 900 на аналогичную дату 2019 года. Место региона по этому показателю осталось прежним - 82-е.

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 17,14% - с 14 человек в 2015 году (29-е место) до 11,6 в 2018 году (область делила 21-26-е места с Хакасией, Башкирией, Красноярским краем, Свердловской и Астраханской областями). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 12,34% - с 15,4 человека в 2015 году (17-е место) до 13,5 в 2018 году (регион занимал 29-31-е позиции с Самарской областью и Приморским краем).

Уровень безработицы снизился на 0,9 процентного пункта - с 7,9% в 2015 году (ЕАО делила 17-18-е места с Ненецким автономным округом) до 7% в 2018 году (18-е место).

Размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос на 26,24% по сравнению с 2015 года и составил в 2018 году 39 тыс. 2 руб. (место ЕАО по этому показателю не изменилось - 24-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 16,77% - до 13 тыс. 729 руб. В результате область переместилась с 40-го места в 2015 году на 42-е место в 2018 году.

С 2015 по 2018 годы число преступлений на 100 тыс. человек населения выросло на 4,34% - с 2 тыс. 167 до 2 тыс. 261. При этом Еврейская АО по этому показателю значительно ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 20-го на 4-е место.