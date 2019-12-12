Биография нового посла США в России Джона Салливана

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США утвердил назначение первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. В поддержку его кандидатуры высказались более половины сенаторов.

"Не эксперт по России": что говорят о Джоне Салливане, возможном американском после в РФ

Джон Салливан (John Sullivan) родился 20 ноября 1959 года в Бостоне (Массачусетс, США). В 1981 году получил степень бакалавра по специальности "история и политология" в Брауновском университете (г. Провиденс, шт. Род-Айленд). В 1985 году окончил Школу права Колумбийского университета в Нью-Йорке.

В 1985-1986 годах работал в Апелляционном суде пятого округа, рассматривающем дела в штатах Луизиана, Миссисипи и Техас. В 1990 году стал помощником члена Верховного суда Дэвида Сутера. В 1991-1992 годах был советником помощника генерального прокурора Джона Майкла Люттига. Во время президентской кампании 1992 года был одним из юридических советников в избирательном штабе республиканца Джорджа Буша (ст.).

В 1993 году стал партнером в юридической фирме Mayer Brown в Вашингтоне.

В 2004 году министр обороны Джон Рамсфелд назначил Салливана на должность заместителя главного юрисконсульта ведомства. В следующем году Салливан перешел на работу в Министерство торговли, где в 2005-2007 годах также занимал пост главного юрисконсульта. Затем в 2007-2009 годах был заместителем министра торговли. В этом качестве возглавлял правительственные делегации в ходе переговоров в Китае, Израиле, Грузии, Азербайджане и других странах. В 2010-2016 годах был председателем специального правительственного комитета по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли.

11 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году и обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Тогда он заявил, что США должны "решительно ответить на угрозу всеми доступными им средствами". 24 мая 2017 года после утверждения Сенатом вступил в должность. С 1 апреля по 26 апреля 2018 года исполнял обязанности госсекретаря в связи с отставкой Рекса Тиллерсона. В июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.

11 октября 2019 года администрация Трампа сообщила о том, что президент выдвинул Салливана на пост посла Соединенных Штатов в России.

Женат, в семье трое детей. Является племянником Уильяма Салливана, последнего посла США в Иране (1977-1979 годы).