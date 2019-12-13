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Санкции в отношении России

История введения экономических санкций ЕС в отношении России

12 декабря главы государств и правительств Евросоюза приняли решение о продлении секторальных санкций в отношении РФ, срок действия которых истекает 31 января 2020 года
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© AP Photo/Francisco Seco

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) приняли политическое решение о продлении экономических (секторальных) санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Оно вступит в силу после утверждения Советом ЕС и опубликования в Официальном журнале ЕС. Ограничительные меры действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Введение санкций

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года (после референдума 16 марта и воссоединения Крыма с РФ 18 марта). Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же было объявлено об отмене саммита Россия - ЕС (был запланирован на июнь 2014 года), приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет. В 2018 и 2019 годах их дополнили санкции в связи с обвинениями в применении химоружия в британском Солсбери (дело Скрипаля) и инцидентом в Керченском проливе (25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины, нарушившие порядок прохождения через территориальное море РФ, были задержаны и доставлены в Керчь).

Экономические санкции

Экономические санкции были введены 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки в Россию и вывоз из страны вооружения и "связанных с ним материалов", "товаров и технологий двойного назначения", а также на предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть") и трех крупнейших оборонных концернов ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорация), введены ограничения на торг их облигациями, срок обращения которых превышает 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг. Поставки европейских технологий двойного назначения были запрещены девяти российским оборонным концернам (АО "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт"). Были установлены ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку. Ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти.

Изначально санкции вводились на 12 месяцев, затем их стали продлевать каждые полгода. Последний раз такое решение было принято 27 июня 2019 года.

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