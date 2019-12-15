{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Что известно о новом председателе партии "Яблоко"

Съезд "Яблока" 15 декабря выбрал новым председателем партии Николая Рыбакова
Николай Рыбаков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Николай Рыбаков
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 декабря 2019 года в Москве на съезде Российской объединенной демократической партии "Яблоко" ее председателем избран заместитель главы партии, член федерального бюро "Яблока" Николай Рыбаков.

Николай Игоревич Рыбаков родился 24 декабря 1978 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Его родители работали в Лесотехнической академии (ныне Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета) им. С. М. Кирова. Отец - Игорь Николаевич Рыбаков (1946-2015), заведовал лабораторией лесных машин, мать - Елена Дмитриевна (род. 1956) - научный сотрудник.

В 1993 году Николай Рыбаков окончил экономическую школу Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, в 1995 году - бизнес-колледж Санкт-Петербургского государственного университета. В 2000 году получил диплом (с отличием) Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения, кафедра "Экономика строительного производства".

В 1995 году вступил в Санкт-Петербургский молодежный союз "Яблоко", в 1997 году вошел в состав центрального совета союза, в 1999-2000 годы был его председателем. Принимал участие в избирательных кампаниях "Яблока", был агитатором, распространителем листовок и пр.

В 1997-2000 годах - помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова. Руководил его избирательным штабом в ходе выборов в Заксобрание Петербурга.

В 1999 году работал в предвыборном штабе экс-премьер-министра РФ Сергея Степашина, который баллотировался в Госдуму от объединения "Яблоко" по Санкт-Петербургу.

В 2000 году избран членом политсовета петербургского отделения Общероссийского общественного объединения "Яблоко" (с 2001 года - партия), руководителем Выборгской районной организации "Яблока". С 2005 года - член бюро регионального совета Санкт-Петербургского отделения партии.

В 2000-2001 годах - главный специалист Фонда экономических и политических исследований "ЭПИЦентр Санкт-Петербург" (глава - Игорь Артемьев, ныне руководитель Федеральной антимонопольной службы). Курировал вопросы молодежной политики и образования.

В 2000-2004 годах - депутат, председатель комиссии по бюджету, финансам и имуществу муниципального образования "Светлановское" Санкт-Петербурга.
Одновременно в 2001-2003 годах преподавал основы права в школе-интернате №3 для слабослышащих детей (Выборгский район).

С 2002 по 2003 годы был помощником депутата Государственной думы РФ Сергея Митрохина (фракция "Яблоко"), руководителем его предвыборного штаба.

В 2004-2006 годах - депутат муниципального совета "Гражданка", председатель комиссии по бюджетным, правовым и информационным вопросам. Член редакционной коллегии одноименной муниципальной газеты.

С 2006 по 2008 годы - глава администрации муниципального образования "Гражданка".

С 2005 по 2009 годы - редактор издания партии "Яблоко" - бюллетеня "Демократ".

В 2008-2015 годах занимал пост исполнительного директора Экологического правозащитного центра "Беллона". Одновременно в 2010-2015 годах - главный редактор издания "Беллона.ру", в 2014-2015 годах - главный редактор журнала "Экология и право".

С 2008 года - член федерального бюро партии "Яблоко".

С 2009 года - заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения партии, с 2011 года был помощником руководителя партийной фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского.

В 2012-2014 годах представлял "Яблоко" в коалиции "Демократический Петербург".

19 декабря 2015 года принимал участие в выборах председателя партии "Яблоко". Занял третье место (19 голосов), уступив депутату Заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой (74) и председателю псковского отделения партии Льву Шлосбергу (38). Во втором туре голосования председателем партии была избрана Слабунова (91 голос).

20 декабря 2015 года Николай Рыбаков занял пост заместителя председателя партии "Яблоко".

В 2017 году - руководитель единого избирательного штаба партии. В 2018 году по инициативе Рыбакова "Яблоко" провело первые в своей истории праймериз перед выдвижением кандидата на пост мэра Москвы на выборы 9 сентября 2018 года. Член внутрипартийной фракции "Зеленая Россия". Заместитель руководителя проекта Концептуальной стратегии развития мегаполиса "Большой Петербург. XXI век" (руководитель - Григорий Явлинский).

Дважды - в 2012 и 2017 годах - возглавлял предвыборный штаб кандидата на пост президента РФ Григория Явлинского.

Участвовал в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2002, 2007 (список "Яблока" был снят с выборов), 2011 и 2016 годы, однако мандат не получил. Баллотировался также в Государственную думу РФ V, VI и VII созывов от партии "Яблоко" (в 2007, 2011 и 2016 годах), но избран не был.

Член Правозащитного совета Санкт-Петербурга и Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания (с 2011 года). Входит в состав Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Транспенерси интернешнл - Россия", консультативного совета при уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге.

Автор просветительского проекта "Помни Соловки" (2005) для образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Один из организаторов митингов протеста против строительства небоскреба "Охта-центр" в историческом центре Петербурга, акций памяти журналистов Анны Политковской, Натальи Эстемировой и др.

Председатель оргкомитета ежегодной Всероссийской конференции экологических активистов. Редактор общественного доклада о нарушении экологических прав граждан РФ (с 2010 года).

Увлекается фотографией. В разные годы состоялись несколько персональных выставок Николая Рыбакова в России и Германии.

Автор книг "История сада у Серебряного пруда", "Ленинградская блокада. 61 год спустя", "Помни Соловки. Книга впечатлений", документального фильма "Алды. Без срока давности" (2010; в соавторстве с Екатериной Сокирянской и Еленой Виленской). 

Реклама на ТАСС
Санкции в отношении России
История введения экономических санкций ЕС в отношении России
12 декабря главы государств и правительств Евросоюза приняли решение о продлении секторальных санкций в отношении РФ, срок действия которых истекает 31 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС