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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

19 декабря ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится в 15-й раз
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря 2019 года в Москве пройдет 15-я ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. ТАСС подготовил обзор основных тем, которые затрагивались на встречах главы государства с представителями СМИ.

Традиционно большие пресс-конференции Владимира Путина считаются подведением итогов года. Президент не ограничивает журналистов в выборе тем общения. Вопросы, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, иногда они касаются и личной жизни главы государства.

2001 год

18 июля 2001 года Владимир Путин провел первую большую пресс-конференцию. В ходе нее вопросы журналистов, в частности, касались работы правительства и Госдумы, состояния Военно-морского флота, захоронения тела В. И. Ленина и др. Говоря о военной реформе, президент заявил, что армия должна быть компактной, но не затратной. Глава государства подчеркнул недопустимость повторения ситуации, когда гонка вооружений "в значительной степени являлась одной из причин, которая подорвала и саму экономику и, как следствие, доверие населения к государству". В своих ответах Владимир Путин подчеркивал, что одним из главных достижений последних лет он считает создание в России "общественного консенсуса", который позволяет развивать экономику.

2002 год

24 июня 2002 года Владимир Путин отвечал на вопросы, касающиеся коррупции, региональной политики, вступления России в ВТО, расширения НАТО, ситуации в Чечне и др. Президент подчеркнул, что хорошо знает и чувствует, "чем живет рядовой российский гражданин", так как "проживает в президентской резиденции два года, но почти 30 лет прожил в коммунальной квартире Ленинграда". Владимир Путин отметил огромную опасность для государства в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, сказав, что "если мы вступим на этот скользкий путь, мы страну не сохраним".

2003 год

20 июня 2003 года чаще всего главу государства спрашивали о предстоящих президентских выборах, партийном строительстве, изменениях в правительстве и влиянии крупного бизнеса на жизнь страны. Президент, в частности, заявил, что за последние два-три года принято столько законов, сколько с начала 1990-х годов не принимали, "такого обновления, такой реконструкции, такой модернизации никогда в истории нашего государства не было". Путин завершил встречу, ответив на вопрос "Кто вы и с кем вы?" словами: "Я президент России, я со своими избирателями и с народом России".

2004 год

23 декабря 2004 года вопросы журналистов касались укрупнения российских регионов, монетизации льгот, отношений России с Грузией и Абхазией и др. Касаясь постсоветского пространства, Путин заявил, что его беспокоит решение конфликтов неправовым способом. По его словам, самое опасное - "создание системы перманентных революций". "Жить нужно привыкнуть по закону, а не по политической целесообразности, которую определяют где-то в другом месте за тот или другой народ", - отметил президент.

2006 год

31 января 2006 года наибольшей популярностью у прессы пользовалась тема внутренней политики России. Глава государства отвечал на вопросы о муниципальной реформе, национальных проектах, демографии, переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург, российско-украинских проблемах в газовой сфере. Владимир Путин не сказал, кого он видит своим преемником, несмотря на то, что об этом его спрашивали в разных формулировках минимум трижды. На вопрос, удовлетворен ли Путин результатами своей пятилетней работы, президент ответил, что "человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме и твердой памяти находится".

2007 год

1 февраля 2007 года среди тем президентской пресс-конференции были предстоящие парламентские и президентские выборы 2007 и 2008 годов, борьба с коррупцией, энергетика, развитие Дальнего Востока, проблемы миграции, статус российских военных баз в Закавказье. Глава государства отметил, что нет "другого наиболее эффективного способа борьбы с коррупцией, кроме развития гражданского общества и свободы средств массовой информации". Владимир Путин назвал в качестве основной проблемы в социальной сфере "неравенство в доходах между различными категориями наших граждан". На вопрос, кого Путин может назвать своим другом, президент пошутил: "Адреса и явки хотите получить? У меня, конечно, есть друзья личные. Это, как правило, люди из моего студенческого времени, из детства, мои коллеги по прошлым видам деятельности: и в органах безопасности, и в мэрии Петербурга".

2008 год

14 февраля 2008 года Владимир Путин, в частности, сказал, что ему не стыдно перед гражданами, которые голосовали за него дважды, избирая президентом РФ: "Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил..." Говоря о планах на будущее, Владимир Путин заметил, что предпочитает "не стонать по поводу того, что закончился этот срок, а порадоваться тому, что есть возможность послужить стране на другом месте". На вопрос, какая российская проблема больше всего его "утомила", Путин ответил, что это - коррупция и что "нет такой таблетки от коррупции: раз, проглотил - и все, и государство выздоровело".

2012 год

20 декабря 2012 года заданные на пресс-конференции вопросы касались состояния судебной системы, прямых выборов губернаторов, уголовных дел против оппозиционеров и чиновников, деофшоризации экономики, возвращения зимнего времени. Одной из главных тем стала реакция Госдумы на принятый в США "акт Магнитского", в особенности запрет американским гражданам усыновлять сирот из России. Глава государства отметил, что "в целом работой и премьера, и правительства доволен", и напомнил, что не понаслышке знает, насколько эта работа трудна: "Там, что называется, прямо у печки нужно стоять, или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения".

2013 год

19 декабря 2013 года центральной темой встречи Владимира Путина с журналистами стали события на Украине. Отвечая на вопросы, глава государства отметил, что Россия по-прежнему считает украинский народ "братским" и готова оказывать Украине экономическую поддержку. Кроме того, президент заявил, что Москва не против ассоциации Украины с ЕС, но при этом России придется защищать свою экономику. Также в ходе пресс-конференции затрагивались вопросы, касающиеся отзыва лицензий у банков и гарантий вкладов населения, повышения зарплат госслужащим, размещения средств резервных фондов, эксперимента с введением социальных норм потребления электроэнергии в некоторых регионах.

2014 год

18 декабря 2014 года Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, затронул темы экономического положения в стране, взаимоотношений с западными государствами, конфликта на юго-востоке Украины, реформы здравоохранения, а также отношений между российской властью и оппозицией. Президент отметил, что напряженное положение дел в экономике спровоцировано как внешними факторами, так и ее недостаточной диверсификацией. При этом глава государства подчеркнул, что все социальные обязательства перед пенсионерами и бюджетниками будут выполнены. По мнению Владимира Путина "при самом неблагоприятном стечении внешнеэкономической конъюнктуры" кризис в финансово-экономической сфере "может продлиться... в течение двух лет".

2015 год

17 декабря 2015 года большинство вопросов, заданных Владимиру Путину на пресс-конференции, были посвящены экономическим и внешнеполитическим проблемам. Президент заявил, что российская экономика миновала пик кризиса, а некоторые отрасли показывают уверенный рост. Глава государства также выразил удовлетворение работой правительства и поддержал политику Банка России. Касаясь проблемы возможного повышении пенсионного возраста в РФ, Владимир Путин сказал, что считает такое решение преждевременным. Кроме того, он ответил на ряд вопросов, касающихся российско-турецких отношений, сирийского кризиса и конфликта на Украине. В частности, президент сообщил, что "отдельные операции с использованием наших ВВС, Космических сил, систем ПВО, разведки" в Сирии не несут "какой-либо серьезной нагрузки на бюджет".

2016 год

23 декабря 2016 года российский президент начал пресс-конференцию с характеристики экономической ситуации в стране. По его мнению, "в целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу <...> Он реализуется и реализуется со знаком плюс..." Вопросы большинства журналистов были посвящены российской внутренней политике, речь шла о громких антикоррупционных процессах, в частности, о деле бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Кроме того, Владимира Путина спрашивали о субсидиях государства регионам и сельхозпроизводителям, приватизации государственных компаний, исках "Роснефти" к ряду средств массовой информации. Говоря о допинговых скандалах с участием российских спортсменов, президент заявил, что "в России никогда не было никакой госсистемы допинга". Владимир Путин также отвечал на вопросы, касающиеся наиболее острых проблем международных отношений, в том числе взаимоотношений России с Турцией, Украиной, США и европейскими государствами.

2017 год

14 декабря 2017 года, накануне старта кампании по выборам президента РФ, Владимир Путин сообщил журналистам, что будет баллотироваться на высший пост в стране как самовыдвиженец. Глава государства ответил на вопросы об укрупнении регионов, санации российских банков, тарифном регулировании в сфере ЖКХ, неявке главы "Роснефти" Игоря Сечина в суд по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и др. Также Владимир Путин заявил, что "окончательные решения" по повышению пенсионного возраста еще не приняты. Российский президент назвал "шпиономанией" и "бредом" обвинения России во вмешательстве в выборы в США. Комментируя ситуацию на Украине, он отметил, что Россия не против международного контроля над всей территорией Донбасса, но об этом Киев должен договариваться с ДНР и ЛНР. Также глава государства рассказал о своем визите на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

2018 год

20 декабря 2018 года Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, касающиеся реализации национальных проектов в России, влияния санкций на отечественную экономику, реформы в сфере сбора и переработки бытовых отходов, газификации регионов, положения заключенных в местах лишения свободы и др. Российского президента также спрашивали об инциденте с украинскими военными кораблями в Керченском проливе, действиях Константинопольского патриархата на Украине, планах по упрощению процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. Кроме того, в ходе большой пресс-конференции речь шла о задержании граждан РФ в США, допинговом скандале с участием российских спортсменов, действиях российских частных военных компаний в Сирии, переговорах по мирному договору с Японией и др.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Статистика больших пресс-конференций президента России Владимира Путина
19 декабря 2019 года пройдет 15-я ежегодная большая пресс-конференция российского лидера
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