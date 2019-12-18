{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Абсолютный максимум. Какими были аномально теплые зимы в Москве

18 декабря 2019 года воздух в Москве прогрелся до +5,4 градусов. В результате был побит прежний рекорд тепла для этого дня, зафиксированный в 1886 году
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 декабря 2019 года к 20:00 мск воздух в Москве прогрелся до +5,4 градусов. В результате был побит прежний рекорд тепла для этого дня (+5,3 градуса), зафиксированный в 1886 году. Накануне Гидрометцентр РФ сообщил, что температура 18 и 19 декабря может приблизиться к абсолютным максимумам. Рекорд для 19 декабря составляет те же +5,3 градуса (зарегистрирован в 1982 году). Аномально теплая погода в столичном регионе стоит с начала декабря, за прошедшие дни средняя температура уже на 5,5 градуса превышает норму (-5,2 градуса). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об аномально теплых зимах в столице.

Самый теплый зимний день

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. Главная (опорная) метеостанция расположена на территории ВДНХ (с 1948 года). Именно ее показания учитываются при регистрации рекордов погодных явлений в столице. Самый теплый день зимы был зафиксирован в 2008 году: 6 декабря воздух в Москве прогрелся до +9,6 градуса. Рекордно высокая температура для января была отмечена в 2007 году, когда 11 января столбик термометра поднялся до +8,6 градуса. Самым теплым февральским днем в столице стало 27 февраля 1989 года - +8,3 градуса.

Оттепели зимой

В XX веке самой теплой была московская зима 1960-1961 годов. Тогда средняя температура воздуха всех трех зимних месяцев значительно превышала норму: в декабре в среднем на 6,1 градуса, в январе - на 3 градуса, в феврале - на 5,4 градуса. Только в декабре 1960 года было 26 дней с оттепелями, из них самый теплый - 5 декабря с температурой +6,7 градуса. Москвичи впервые встречали Новый год без снега, снежный покров установился только 8 января 1961 года.

В нынешнем столетии необычайно теплым выдался зимний сезон 2006-2007 годов. В период с 1 по 17 декабря 2006 года плюсовыми были не только дневные, но и ночные температуры. Пик пришелся на 15 декабря с дневной температурой +9,2 градуса. С начала 2007 года до 22 января включительно температура днем поднималась выше нулевой отметки. Из них самыми теплыми были 10 (+8 градусов), 11 (+8,6), 19 (+6,3) и 20 (+6,2) января.

В 2008-2009 годах ситуация повторилась, средняя температура каждого зимнего месяца превышала норму (в декабре - на 3,6 градуса, в январе - на 1,9 градуса, в феврале - на 1,3 градуса). Особенно теплым выдался декабрь 2008 г., когда был зафиксирован рекорд тепла для зимы и декабря.

Кроме того, в XXI веке в зимние месяцы температура воздуха поднималась выше +5 градусов 6 февраля 2002 года (+7 градуса), 8 (+7,4) и 9 (+5,2) января 2005 года; 2 (+9), 3 (+9) и 4 (+8) декабря 2009 года; 5 (+6,3), 6 (+7,9), 27 (+5,8) и 28 (+5,8) декабря 2011 г. ; 6 (+5,8), 7 (+7,6), 21 (+9,1), 22 (+8), 23 (+5,9) и 24 (+9,2) декабря 2015 года.

Аномально теплая погода в декабре

Для первого месяца зимы характерны продолжительные оттепели, приводящие к резкому снижению снежного покрова, а иногда к полному сходу снега. Аномально теплыми в Москве были декабри в 1929, 1960, 1972 годах. Затяжные декабрьские оттепели с температурой воздуха выше +5 градусов наблюдались в 1953 (с пиком +8,1 градуса 5 декабря), 1961 (+6,2 - 3 декабря), 1979 (+6,7 - 4 декабря), 1981 (+5,5 - 13 декабря), 1982 (+6,9 - 12 декабря), 1986 (+5,5 - 4 и 5 декабря), 1999 (+5,5 - 13 декабря) годах. Однако большая часть рекордов для декабрьских дней зафиксирована в XXI веке. По данным Гидрометцентра РФ, самая теплая погода в первый зимний месяц наблюдалась в 2006, 2015 и 2017 годах.

В предыдущий раз аномально теплая декабрьская погода стояла в 2017 году. Большую часть дней (1-4, 9-21, 24 и 26-31 декабря) дневные температуры не опускались ниже нулевой отметки. Своего пика оттепель достигла 17 декабря, когда к 09:00 мск воздух прогрелся до +8 градуса. В результате был побит прежний температурный рекорд для этого дня (+6,4), зафиксированный в 2006 году. Новые рекорды были также установлены для 29 декабря - +3,7 градуса (прежний составлял +3,6 и зафиксирован в 1975 году) и для 30 декабря - +3,9 градуса (+3,7; 1994). Первый зимний месяц 2017 года стал седьмым самым теплым декабрем за всю 139-летнюю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура превысила норму более чем на пять градусов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Звездные войны". От "Новой надежды" до фильмов Disney
Девятый эпизод саги, получивший название "Скайуокер. Восход", выходит в российский прокат 19 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС