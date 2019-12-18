Абсолютный максимум. Какими были аномально теплые зимы в Москве

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 декабря 2019 года к 20:00 мск воздух в Москве прогрелся до +5,4 градусов. В результате был побит прежний рекорд тепла для этого дня (+5,3 градуса), зафиксированный в 1886 году. Накануне Гидрометцентр РФ сообщил, что температура 18 и 19 декабря может приблизиться к абсолютным максимумам. Рекорд для 19 декабря составляет те же +5,3 градуса (зарегистрирован в 1982 году). Аномально теплая погода в столичном регионе стоит с начала декабря, за прошедшие дни средняя температура уже на 5,5 градуса превышает норму (-5,2 градуса). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об аномально теплых зимах в столице.

Самый теплый зимний день

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. Главная (опорная) метеостанция расположена на территории ВДНХ (с 1948 года). Именно ее показания учитываются при регистрации рекордов погодных явлений в столице. Самый теплый день зимы был зафиксирован в 2008 году: 6 декабря воздух в Москве прогрелся до +9,6 градуса. Рекордно высокая температура для января была отмечена в 2007 году, когда 11 января столбик термометра поднялся до +8,6 градуса. Самым теплым февральским днем в столице стало 27 февраля 1989 года - +8,3 градуса.

Оттепели зимой

В XX веке самой теплой была московская зима 1960-1961 годов. Тогда средняя температура воздуха всех трех зимних месяцев значительно превышала норму: в декабре в среднем на 6,1 градуса, в январе - на 3 градуса, в феврале - на 5,4 градуса. Только в декабре 1960 года было 26 дней с оттепелями, из них самый теплый - 5 декабря с температурой +6,7 градуса. Москвичи впервые встречали Новый год без снега, снежный покров установился только 8 января 1961 года.

В нынешнем столетии необычайно теплым выдался зимний сезон 2006-2007 годов. В период с 1 по 17 декабря 2006 года плюсовыми были не только дневные, но и ночные температуры. Пик пришелся на 15 декабря с дневной температурой +9,2 градуса. С начала 2007 года до 22 января включительно температура днем поднималась выше нулевой отметки. Из них самыми теплыми были 10 (+8 градусов), 11 (+8,6), 19 (+6,3) и 20 (+6,2) января.

В 2008-2009 годах ситуация повторилась, средняя температура каждого зимнего месяца превышала норму (в декабре - на 3,6 градуса, в январе - на 1,9 градуса, в феврале - на 1,3 градуса). Особенно теплым выдался декабрь 2008 г., когда был зафиксирован рекорд тепла для зимы и декабря.

Кроме того, в XXI веке в зимние месяцы температура воздуха поднималась выше +5 градусов 6 февраля 2002 года (+7 градуса), 8 (+7,4) и 9 (+5,2) января 2005 года; 2 (+9), 3 (+9) и 4 (+8) декабря 2009 года; 5 (+6,3), 6 (+7,9), 27 (+5,8) и 28 (+5,8) декабря 2011 г. ; 6 (+5,8), 7 (+7,6), 21 (+9,1), 22 (+8), 23 (+5,9) и 24 (+9,2) декабря 2015 года.

Аномально теплая погода в декабре

Для первого месяца зимы характерны продолжительные оттепели, приводящие к резкому снижению снежного покрова, а иногда к полному сходу снега. Аномально теплыми в Москве были декабри в 1929, 1960, 1972 годах. Затяжные декабрьские оттепели с температурой воздуха выше +5 градусов наблюдались в 1953 (с пиком +8,1 градуса 5 декабря), 1961 (+6,2 - 3 декабря), 1979 (+6,7 - 4 декабря), 1981 (+5,5 - 13 декабря), 1982 (+6,9 - 12 декабря), 1986 (+5,5 - 4 и 5 декабря), 1999 (+5,5 - 13 декабря) годах. Однако большая часть рекордов для декабрьских дней зафиксирована в XXI веке. По данным Гидрометцентра РФ, самая теплая погода в первый зимний месяц наблюдалась в 2006, 2015 и 2017 годах.

В предыдущий раз аномально теплая декабрьская погода стояла в 2017 году. Большую часть дней (1-4, 9-21, 24 и 26-31 декабря) дневные температуры не опускались ниже нулевой отметки. Своего пика оттепель достигла 17 декабря, когда к 09:00 мск воздух прогрелся до +8 градуса. В результате был побит прежний температурный рекорд для этого дня (+6,4), зафиксированный в 2006 году. Новые рекорды были также установлены для 29 декабря - +3,7 градуса (прежний составлял +3,6 и зафиксирован в 1975 году) и для 30 декабря - +3,9 градуса (+3,7; 1994). Первый зимний месяц 2017 года стал седьмым самым теплым декабрем за всю 139-летнюю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура превысила норму более чем на пять градусов.