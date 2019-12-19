Хронология инцидентов с применением огнестрельного оружия у зданий ФСБ

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря 2019 года в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщили , что неизвестный открыл стрельбу на Большой Лубянке. Нападавший был один , в здание спецслужбы он не проник и был нейтрализован. При этом в результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

За последние 15 лет сообщалось о трех ЧП с применением огнестрельного оружия на территории зданий, в которых размещаются структуры ФСБ России, а также инцидентах со стрельбой поблизости от них.

13 октября 2005 года группа из 150-200 вооруженных террористов-исламистов совершила бандитский налет на Нальчик (Кабардино-Балкария). Они попытались взять штурмом три отделения милиции, здания местных управлений ФСБ, ФСИН и других силовых структур. Наиболее жестокие боестолкновения произошли у здания управления ФСБ по Кабардино-Балкарии, где была уничтожена большая группа нападавших. Всего 13-14 октября в ходе операции по освобождению города от боевиков были ликвидированы более 90 террористов, в том числе Ильяс (Илесс) Горчханов - один из непосредственных руководителей налета. Второй организатор нападения на город, Анзор Астемиров, был уничтожен сотрудниками ФСБ в результате перестрелки на улице Нальчика 24 марта 2010 года.

25 февраля 2011 года несколько групп боевиков общей численностью до 18 человек, передвигавшиеся на автомобилях, совершили серию обстрелов различных объектов в Нальчике (Кабардино-Балкария) и его пригородах. Были атакованы посты ГИБДД, автозаправочная станция, обстреляны из гранатомета здания управления ФСБ по Кабардино-Балкарии и ведомственного санатория ФСБ "Ленинград". Погибших в результате налета не было, легкие ранения получил один милиционер. Преступникам удалось скрыться. 29 апреля 2011 года в поселке Прогресс Кировского района Ставропольского края на границе с Кабардино-Балкарией силами ФСБ и МВД России в рамках спецоперации были нейтрализованы 16 боевиков. В МВД тогда сообщили, что среди уничтоженных боевиков были лица, причастные к организации и совершению ряда терактов на территории Кабардино-Балкарии.

21 апреля 2017 года в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю открыл огонь из карабина "Сайга" 17-летний житель Хабаровска Антон Конев - член неформальной молодежной группировки праворадикального толка. В результате стрельбы на месте погибли сотрудник ФСБ Яков Хасанов и один из двух посетителей - граждан Узбекистана, Бехзот Ашуров. Второй посетитель, Талант Жумаев, получил ранения и был госпитализирован. Нападавшего ликвидировали подоспевшие сотрудники ФСБ. По факту атаки СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ. Оружие, которое использовал нападавший, было похищено в стрелковом клубе "Хаммер", где Конев или его сообщники убили инструктора по стрельбе Василия Ткачука.