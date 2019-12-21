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Санкции в отношении России

За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, предусматривающий санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Al Drago / POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Al Drago / POOL

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, предусматривающий санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Ограничение, как указывается в сопровождающем закон документе, направлено на "защиту европейской энергетической безопасности". Соединенные Штаты требуют от компаний, участвующих в строительстве трубопроводов, незамедлительно прекратить работу. Ограничительные меры вступили в силу сразу после подписания документа. 

ТАСС рассказывает о том, какие поводы США использовали для введения санкций в отношении России с 2014 года (приведены формулировки американского правительства).

За "подрыв демократических процессов и институтов в Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности" в марте 2014 года США заморозили сотрудничество с Россией в военной, космической и атомной сферах и ввели санкции в отношении ряда лиц и компаний. С тех пор санкции неоднократно продлевались и расширялись.

За "проведение киберопераций, направленных против американских выборов" 29 декабря 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, а также наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список попали ряд лиц и организаций, в их числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС России. Впоследствии санкции продлевались.

За "вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство и Организацию по запрещению химического оружия", а также за "другую злонамеренную деятельность" 19 декабря 2018 года США внесли в санкционные списки 18 граждан РФ и четыре российских информационных ресурса.

За применение Россией "химического оружия в нарушение международного права... и против своих собственных граждан" 27 августа 2018 года был введен запрет на продажу оружия, экспорт товаров и технологий двойного назначения, электроники и компонентов для нефтегазовой отрасли. Поводом для санкций стало обвинение, выдвинутое Великобританией в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери 4 марта 2018 года.

За причастность "к необоснованным нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, к аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины" 15 марта 2019 года в черный список были включены шесть физических лиц и восемь компаний.

"За поддержку жестокой военной машины президента Сирии Башара Асада и содействие поставкам авиационного топлива российским Вооруженным силам в Сирии" 26 сентября 2019 года американская администрация внесла в санкционные списки пять судов, одну фирму и три физических лица.

"За вредоносную деятельность в киберсфере" 5 декабря 2019 года были введены санкции против россиян, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
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