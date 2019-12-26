Биография Галины Волчек

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 декабря 2019 года стало известно о смерти Галины Волчек. Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье Бориса Израилевича Волчека (1905–1974) и Веры Исааковны Майминой (1908–1989). Отец — кинорежиссер и оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Мать — сценаристка.

В 1955 году Волчек окончила Школу-студию им. Вл.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького (ныне — Школа-студия, институт, им. Вл.И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А.П. Чехова). В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало московскому театру "Современник". В первые годы работы в театре играла в спектаклях "Вечно живые" и "В поисках радости" по произведениям Виктора Розова, "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина и др.

В 1962 году Волчек дебютировала в качестве театрального режиссера. Она поставила спектакль "Двое на качелях" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона. Далее последовали спектакли "В день свадьбы" по произведению Виктора Розова (постановка осуществлена совместно с Олегом Ефремовым), "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова, "На дне" по пьесе Максима Горького, "Принцесса и дровосек" по мотивам чешских народных сказок (совместно с Олегом Далем) и др.

В 1972 году, два года спустя после ухода из "Современника" Ефремова, Волчек была выбрана труппой худруком этого театра. Занимает пост по настоящее время.

В 1978 году ее первой из советских режиссеров пригласили в США (театр "Аллей", Хьюстон, шт. Техас) для постановки пьесы Михаила Рощина "Эшелон". После этого она осуществляла постановки в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Также занималась театральной педагогикой за рубежом.

За годы работы в "Современнике" Волчек поставила более 30 спектаклей. В их числе: "Вишневый сад" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Плаха" по произведению Чингиза Айтматова, "Крутой маршрут" по автобиографическому роману Евгении Гинзбург, "Мурлин Мурло" по пьесе Николая Коляды, "Пигмалион" по произведению Бернарда Шоу, "Игра в джин" по пьесе Дональда Ли Кобурна и др.

Параллельно с работой в театре Волчек снималась в кино. Исполняла роли в фильмах: "Дон Кихот" (1957, режиссер Григорий Козинцев), "Берегись автомобиля" (1966, Эльдар Рязанов), "Король Лир" (1970, Григорий Козинцев), "Осенний марафон" (1979, Георгий Данелия), "Уникум" (1983, Виталий Мельников) и др.

В 1995–1999 годы Волчек являлась депутатом Государственной думы II созыва. Была избрана 17 декабря 1995 года, баллотировалась под седьмым номером в общефедеральном списке избирательного объединения "Всероссийское общественно-политическое движение "Наш дом — Россия". В Государственной думе вошла в состав фракции "Наш дом — Россия" и комитета по культуре.

В 2018 году Волчек являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Являлась членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Народная артистка СССР (1989).

Герой Труда РФ (2017).

Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1976) и Дружбы народов (1983), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень — 2008, II степень — 2003, III степень — 1996, IV степень — 2013). Отмечена благодарностью президента РФ (1996, 2006). Удостоена украинского ордена "За заслуги" III степени (2004).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1967 года (за спектакль "Обыкновенная история"), премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 года.

Удостоена премии "Своя колея" им. В.С. Высоцкого (2001), международной премии К.С. Станиславского (2002), театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2014).

Была дважды замужем. Первый супруг — народный артист СССР Евгений Евстигнеев (1926–1992). Их сын Денис Евстигнеев (род. 1961) — кинорежиссер, продюсер. Вторым мужем Галины Волчек был доктор технических наук Марк Абелев (род. 1935).

Ее жизни и творчеству посвящены книги Марины Райкиной "Галина Волчек как правило вне правил" (2004) и Глеба Скороходова "Галина Волчек. В зеркале нелепом и трагическом" (2016), а также документальные фильмы "Галина Волчек. Новый образ к юбилею" (2013, режиссер Сергей Браверман), "Галина Волчек. Любовь и заблуждение" (2013, Всеволод Тарасов) и "Они знают, что я их люблю" (2018, продюсер Илья Кривицкий).