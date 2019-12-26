{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умерла Галина Волчек

Биография Галины Волчек

Народная артистка СССР умерла 26 декабря
Фото {{sliderIndex+1}} из 16
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 16

Описание
В сцене из спектакля "Баллада о невеселом кабачке",1967 год
© Михаил Строков/ТАСС
С драматургом Владимиром Малягиным и режиссером Михаилом Али Хусейном (слева направо) на репетиции, 1978 год
© Валерий Христофоров/ТАСС
Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек, 1983 год
© Владимир Яцина/ТАСС
С режиссером Галиной Соколовой (вторая слева) в гримерной у актрисы Марины Хазовой (в центре), 1982 год
© Владимир Яцина/ТАСС
С Мариной Нееловой во время репетиции спектакля "Три сестры", 1983 год
© Владимир Яцина/ТАСС
С Мариной Нееловой в сцене из спектакля "Ревизор", 1983 год
© Владимир Яцина, Игорь Бруй/ТАСС
С Валентином Гафтом, 1983 год
© Владимир Яцина/ТАСС
С Игорем Квашой, Валентином Гафтом, президентом РФ Борисом Ельциным, Лилией Толмачевой в театре "Современник", 1996 год
© Александр Сенцов/ТАСС
С тренером "Спартака" Олегом Романцевым, 2002 год
© Роман Денисов/ТАСС
С президентом России Владимиром Путиным во время церемонии вручения членам труппы театра "Современник" государственных наград, 2006 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек во время своего творческого вечера, 2006 год
© Александр Куров/ТАСС
С директором ГМИИ им. А.С. Пушкина Ириной Антоновой во время открытия Русского дома — официальной штаб-квартиры российской олимпийской сборной в Турине, 2006 год
© Федор Савинцев/ТАСС
На вечере в честь 70-летия Вячеслава Зайцева, в театре "Новая опера", 2008 год
© Михаил Климентьев/ТАСС
Во время пресс-показа спектакля Гарика Сукачева (на фото справа) "Анархия" в театре "Современник", 2012 год
© Александр Куров/ТАСС
С Аленой Бабенко, Чулпан Хаматовой, Мариной Нееловой и Полиной Рашкиной после церемонии вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации" в Кремле, 2017 год
© Михаил Метцель/ТАСС
Во время сбора труппы театра "Современник", 2017 год
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 декабря 2019 года стало известно о смерти Галины Волчек. Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни в возрасте 86 лет. 

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье Бориса Израилевича Волчека (1905–1974) и Веры Исааковны Майминой (1908–1989). Отец — кинорежиссер и оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Мать — сценаристка.

В 1955 году Волчек окончила Школу-студию им. Вл.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького (ныне — Школа-студия, институт, им. Вл.И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А.П. Чехова). В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало московскому театру "Современник". В первые годы работы в театре играла в спектаклях "Вечно живые" и "В поисках радости" по произведениям Виктора Розова, "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина и др.

В 1962 году Волчек дебютировала в качестве театрального режиссера. Она поставила спектакль "Двое на качелях" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона. Далее последовали спектакли "В день свадьбы" по произведению Виктора Розова (постановка осуществлена совместно с Олегом Ефремовым), "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова, "На дне" по пьесе Максима Горького, "Принцесса и дровосек" по мотивам чешских народных сказок (совместно с Олегом Далем) и др.

В 1972 году, два года спустя после ухода из "Современника" Ефремова, Волчек была выбрана труппой худруком этого театра. Занимает пост по настоящее время.

В 1978 году ее первой из советских режиссеров пригласили в США (театр "Аллей", Хьюстон, шт. Техас) для постановки пьесы Михаила Рощина "Эшелон". После этого она осуществляла постановки в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Также занималась театральной педагогикой за рубежом.

За годы работы в "Современнике" Волчек поставила более 30 спектаклей. В их числе: "Вишневый сад" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Плаха" по произведению Чингиза Айтматова, "Крутой маршрут" по автобиографическому роману Евгении Гинзбург, "Мурлин Мурло" по пьесе Николая Коляды, "Пигмалион" по произведению Бернарда Шоу, "Игра в джин" по пьесе Дональда Ли Кобурна и др.

Параллельно с работой в театре Волчек снималась в кино. Исполняла роли в фильмах: "Дон Кихот" (1957, режиссер Григорий Козинцев), "Берегись автомобиля" (1966, Эльдар Рязанов), "Король Лир" (1970, Григорий Козинцев), "Осенний марафон" (1979, Георгий Данелия), "Уникум" (1983, Виталий Мельников) и др.

В 1995–1999 годы Волчек являлась депутатом Государственной думы II созыва. Была избрана 17 декабря 1995 года, баллотировалась под седьмым номером в общефедеральном списке избирательного объединения "Всероссийское общественно-политическое движение "Наш дом — Россия". В Государственной думе вошла в состав фракции "Наш дом — Россия" и комитета по культуре.

В 2018 году Волчек являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Являлась членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Народная артистка СССР (1989).

Герой Труда РФ (2017).

Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1976) и Дружбы народов (1983), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень — 2008, II степень — 2003, III степень — 1996, IV степень — 2013). Отмечена благодарностью президента РФ (1996, 2006). Удостоена украинского ордена "За заслуги" III степени (2004).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1967 года (за спектакль "Обыкновенная история"), премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 года.

Удостоена премии "Своя колея" им. В.С. Высоцкого (2001), международной премии К.С. Станиславского (2002), театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2014).

Была дважды замужем. Первый супруг — народный артист СССР Евгений Евстигнеев (1926–1992). Их сын Денис Евстигнеев (род. 1961) — кинорежиссер, продюсер. Вторым мужем Галины Волчек был доктор технических наук Марк Абелев (род. 1935).

Ее жизни и творчеству посвящены книги Марины Райкиной "Галина Волчек как правило вне правил" (2004) и Глеба Скороходова "Галина Волчек. В зеркале нелепом и трагическом" (2016), а также документальные фильмы "Галина Волчек. Новый образ к юбилею" (2013, режиссер Сергей Браверман), "Галина Волчек. Любовь и заблуждение" (2013, Всеволод Тарасов) и "Они знают, что я их люблю" (2018, продюсер Илья Кривицкий).

Теги
РоссияВолчек, Галина БорисовнаУмерла Галина Волчек
Реклама на ТАСС
Аварийная посадка Ми-8 в Красноярском крае
Хронология аварий и катастроф вертолетов Ми-8 в России с 2018 года
За указанный период зафиксировано 15 таких авиапроисшествий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС