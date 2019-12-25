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Вертолеты семейства Ми-8. История и характеристики

25 декабря вертолет Ми-8 произвел вынужденную посадку в районе села Байкит, шесть человек пострадали
Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС
Описание
Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа"
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2019 года вертолет Ми-8 произвел вынужденную посадку в районе села Байкит (Эвенкийский район Красноярского края). По словам собеседника ТАСС в экстренных службах, на борту летательного аппарата были 26 пассажиров (вахтовиков-нефтяников) и три члена экипажа, в результате аварийной посадки вертолет опрокинулся, шесть человек пострадали.

ТАСС рассказывает об этом семействе вертолетов.

Ми-8 (при разработке - В-8) - семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Один из самых массовых вертолетов мира. Выпускаются в пассажирском, транспортном и других вариантах. Серийно строятся на Казанском вертолетном и Улан-Удэнском авиационном заводах, ныне входящих в холдинг "Вертолеты России". Всего с 1965 года  было выпущено более 12 тыс. экземпляров разных модификаций (около 8 тыс. экземпляров в Казани и свыше 4 тыс. - в Улан-Удэ), в разное время они поставлялись в более 100 стран мира.

История

Вертолет В-8 первоначально создавался специалистами опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Государственного авиационного завода №329 (ныне - ОКБ Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля) в рамках проекта модернизации многоцелевого вертолета Ми-4, разработанного в начале 1950-х годов. Усовершенствованную машину планировалось оснастить газотурбинным двигателем вместо поршневого, улучшить эргономику и повысить грузоподъемность. Однако объем изменений, вносившихся коллективом разработчиков под руководством Михаила Миля, оказался весьма обширен. Вскоре стало ясно, что необходимо полностью переработать конструкцию Ми-4, которая повторяла компоновку уже устаревшего на тот момент американского вертолета Sikorsky S-55 Chickasaw.

Получившийся прототип В-8 принципиально отличался от "модернизируемой" машины: силовая установка была перенесена из носовой части в пространство над салоном, кабина пилотов оснащена панорамным остеклением, вместо четырехопорного установлено трехопорное шасси. 9 июля 1961 года в воздух поднялся первый опытный экземпляр В-8 с одним турбовинтовым двигателем АИ-24В и четырехлопастным винтом. 2 августа 1962 года прототип В-8А с двумя двигателями ТВ2-117 и пятилопастным винтом впервые оторвал от земли летчик испытатель Николай Лёшин, а 17 сентября того же года машина совершила первый полноценный полет. Серийное производство Ми-8 стартовало в марте 1965 года на авиазаводе №387 в Казани, в 1970 года к выпуску вертолета приступил завод в Улан-Удэ.

Летно-технические характеристики

Конструктивно Ми-8 - вертолет одновинтовой схемы с пятилопастным несущим и трехлопастным рулевым винтами, двумя газотурбинными двигателями (ТВ2-117, ТВ3-117 и другие варианты двигателей разработки опытного завода №177, ныне АО "Климов", Санкт-Петербург) и неубирающимся трехопорным шасси.

- Максимальная скорость - 250 км/ ч, крейсерская - 230 км/ч;

- максимальная дальность полета с основными топливными баками - 610 км;

- практический потолок - 6 тыс. м;

- максимальная взлетная масса - 13 тыс. кг;

- полезная нагрузка на внешней подвеске - до 4 тыс. кг, в транспортной кабине - до 4 тыс. кг;

- пассажировместимость - до 26 человек;

- экипаж - 3 человека.

Модификации

Разработано более 130 модификаций вертолета, включая значительно модернизированные варианты (Ми-8МТ, Ми-17, Ми-171 и другие). Различные гражданские и военные модификации предназначены для перевозки пассажиров, личного состава и грузов, десантирования подразделений морской пехоты, эвакуации раненых и больных, огневой поддержки, подавления огневых точек противника, постановки помех. Ми-8 используется для проведения различных работ в условиях труднодоступной для других видов транспорта местности с посадкой на неподготовленные площадки ограниченных размеров. Модификации Ми-8 активно используются в военных действиях с конца 1970-х годов. В настоящее время Минобороны России получает модификации Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-5-1 и арктический Ми-8АМТШ-ВА. Специально для обеспечения действия сил специального назначения в 2017 году разработан вертолет Ми-171-Ш-ВН.

27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку десяти многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в 2020-2021 годах. Эта модификация получила улучшенную бронезащиту фюзеляжа, обновленный состав вооружения и новый состав пилотажно-навигационного оборудования.

Катастрофы, боевая эксплуатация и потери

За время эксплуатации Ми-8 с вертолетами этого типа произошло несколько сотен инцидентов, приведших к гибели людей.

Машины этого типа стоят на вооружении в нескольких десятках стран мира, в том числе в России. До настоящего времени в ходе эксплуатации этих вертолетов в Вооруженных силах РФ, МВД и других российских силовых ведомствах в зонах боевых действий от огня противника было потеряно 46 единиц Ми-8 разных модификаций, из них в ходе первой чеченской кампании (1994-1996) - 17 единиц, в ходе второй чеченской кампании (1999-2009) - 27 единиц. В результате инцидентов погибли не менее 109 военнослужащих или находившихся на борту гражданских лиц. Во время операции по "принуждению к миру" Грузии в 2008 году боевых потерь Ми-8 не было. Один Ми-8АМТШ был потерян 24 ноября 2015 года в ходе операции ВС РФ в Сирии, еще одна машина этой модификации была сбита в сирийской провинции Идлиб 1 августа 2016 года.

Теги
Россия
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Хронология аварий и катастроф вертолетов Ми-8 в России с 2018 года
За указанный период зафиксировано 15 таких авиапроисшествий
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