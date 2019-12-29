История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 декабря 2019 года в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское" запланировано проведение обмена удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Информацию об этом 28 декабря подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Договоренности об обмене были приняты лидерами стран "нормандской четверки" на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех" заложен в шестом пункте комплекса мер по выполнению минских соглашений. В последний раз взаимная передача пленных состоялась более двух лет назад - 27 декабря 2017 года. ТАСС рассказывает о том, как проводился обмен удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе.

Конфликт в Донбассе и минские соглашения

В апреле 2014 года, вскоре после госпереворота на Украине, на юго-востоке страны была развернута силовая операция против жителей Донецкой и Луганской областей, отказавшихся подчиняться киевским властям. На территориях этих областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев итоги плебисцитов не признал. По данным ООН на ноябрь 2019 года, за время вооруженного противостояния погибли более 13 тыс. человек с обеих сторон, около 30 тыс. получили ранения.

Для мирного урегулирования конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах был подписан пакет документов - так называемые минские соглашения. Они предполагают незамедлительное и полное прекращение огня в зоне конфликта, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине, результатом которой должно стать предоставление на постоянной основе особого статуса Донбассу, и др.

Обмен пленными между Украиной и Донбассом

Официальной статистики о лицах, удерживаемых в результате конфликта на юго-востоке Украины, нет. Информация об их количестве, а также об уже произведенных обменах нерегулярно озвучивается официальными представителями ДНР, ЛНР и Киева и не всегда совпадает между собой.

Первый обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 25 июня 2014 года. Тогда, по данным Минобороны Украины, удалось обменять более десяти человек.

5 сентября 2014 года в Минске на встрече контактной группы был согласован протокол, одним из главных пунктов которого стало требование о безотлагательном освобождении сторонами конфликта в Донбассе всех "заложников и незаконно удерживаемых лиц". Однако полностью это положение до сих пор не реализовано.

В течение осени 2014 года обмен пленными в Донецкой народной республике проводился восемь раз: 37 на 37, 70 на 70, 38 на 38, 28 на 28, 30 (украинских силовиков) на 60 (ополченцев), 25 на 25, 17 на 17, 6 на 6. В Луганской народной республике обмен прошел трижды - 13 ополченцев на 14 украинских силовиков, 8 представителей ЛНР на 7 украинцев, 5 ополченцев на 7 украинских силовиков.

26 декабря 2014 года между ДНР и Украиной состоялся крупнейший за все время конфликта обмен пленными по формуле "222 украинских силовика на 150 ополченцев".

Одним из требований комплекса мер от 12 февраля 2015 года ("Минска-2"), подписанного после очередного обострения конфликта, является "полное освобождение и обмен (самое позднее на пятый день после отвода вооружений) пленных по принципу "всех на всех".

Вскоре после подписания "Минска-2", 21 февраля 2015 года, 52 ополченца республик Донбасса были обменяны на 139 украинских военнослужащих. Затем в течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц так и не произошло.

В середине ноября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в проведении нового обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе. Он заявил тогда, что Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение республиками Донбасса 74 человек. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР вопрос обмена и те поддержали инициативу.

В итоге последний и самый крупный обмен пленных состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 задержанных, на Украину возвратились 73 человека. В самый последний момент Киев отказался передавать часть пленных, список которых уже был согласован. Впоследствии представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы процесс был продолжен. Однако в 2018-2019 годах об освобождении пленных по формуле "всех на всех" договориться не удалось.

Новые договоренности об обмене

10 декабря 2019 года на итоговой пресс-конференции после переговоров лидеров "нормандской четверки" - президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского - стало известно о решении провести до Нового года обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных".

23 декабря 2019 года контактная группа на своем заседании в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц. Была достигнута договоренность, что обмен произойдет до Нового года в формате "всех на всех".