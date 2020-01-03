Корпус стражей исламской революции. История и военная структура

Корпус стражей исламской революции (англ. Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC) - иранское военно-политическое элитное подразделение, выполняющее функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности. Согласно конституции Исламской Республики Иран (ИРИ), основной задачей КСИР является "охрана Исламской революции и ее завоеваний". Официально является частью вооруженных сил Ирана. Подчиняется напрямую духовному лидеру ИРИ, с 1989 года аятолле Али Хаменеи. С 2007 года Корпус возглавляет Мохаммад Али Джаафари.

КСИР был создан после Исламской революции 1979 года на основе военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников тогдашнего лидера иранских шиитов аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни (1978-1989). Бойцов этих отрядов называли "пасдар", в переводе с персидского - "страж, защитник". Корпус учреждался как своего рода "противовес" ненадежной, по мнению правящего духовенства, регулярной армии, офицерский корпус которой формировался при шахском режиме. Со временем КСИР стал мобильным, боеспособным, общевойсковым соединением.

В соответствии с уставом, принятым в 1982 году, в функции КСИР входит "содействие армии ИРИ в деле защиты независимости, территориальной целостности государства; обеспечение стабильности правящего исламского режима; ведение борьбы с "подрывными элементами и течениями", выступающими против исламской революции, оказание содействия "силам охраны порядка", в том числе в обеспечении безопасности государственных учреждений, религиозных и политических деятелей; участие в проектах по восстановлению и развитию экономики и в спасательных операциях в случае стихийных бедствий. В структуре КСИР есть политическая группа, занимающаяся религиозно-политической обработкой и обучением "стражей", военная часть, выполняющая задачи военного характера, и экономическое управление, обеспечивающее материально-техническое, военное и финансовое обеспечение личного состава КСИР.

В территориальном отношении вся страна разбита на округа КСИР, которые состоят из районов, а те - из баз и постов. Округ располагается, как правило, на территории нескольких административных областей. Штаб-квартира КСИР находится в Тегеране в здании бывшего посольства США.

Боевым крещением КСИР стала ирано-иракская война (1980-1988). С 2011 года формирования КСИР участвуют в войне в Сирии на стороне правительственных сил.

8 апреля 2019 года Вашингтон признал КСИР террористической организацией (впервые в истории США объявили террористической организацией регулярные вооруженные формирования иностранного государства).

Военная структура КСИР

Корпус стражей исламской революции подразделяется на сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы. Они были созданы в соответствии с указом аятоллы Хомейни в сентябре 1985 года. Впоследствии в ведение ВВС КСИР перешли ракетные силы Ирана. Набор служащих осуществляется на добровольной основе - из наиболее фанатично преданных исламскому режиму, всесторонне проверенных как мужчин, так и женщин в возрасте старше 16 лет, имеющих рекомендации от священнослужителей. Членам КСИР запрещено входить в состав партий и политических организаций. Официальных сведений о численности КСИР нет, по оценкам, это примерно 125 тыс. человек. Кроме того, в состав КСИР входят силы народного ополчения "Басидж" - полувоенной организации добровольцев, члены которой осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм и привлекаются к подавлению оппозиции. Их численность - около 10 млн человек.

"Аль-Кудс", Касем Сулеймани

Еще одним подразделением КСИР являются Силы специального назначения "Аль-Кудс" (или "Кодс", Quds Force или Qods Force, с персидского "силы Иерусалима"). Основные функции подразделения - военная разведка, проведение специальных операций за пределами страны, поддержание контактов с шиитскими партиями, движениями и вооруженными формированиями в других странах. "Аль-Кудс" были созданы в 1980 году. Достоверных данных об их численности нет, по данным различных изданий - от 3 тыс. до 50 тыс. США обвиняют "Кудс" в поддержке терроризма.

О генерал-майоре Касеме Сулеймани известно, что он выходец из бедной крестьянской семьи (родился в 1957 году), вступил в ряды КСИР сразу после исламской революции. Во время ирано-иракской войны отвечал за контакты с иракскими курдами и шиитскими организациями, недовольными режимом Саддама Хусейна и проводившими диверсионные операции внутри Ирака. В 1988 году окончил войну командиром 41-й пехотной дивизии "Тараллах". В 1990-е годы командовал силами КСИР в юго-восточной провинции Керман на границе с Афганистаном, военный опыт Сулеймани помог ему наладить успешную борьбу с наркоторговлей. В 2000 году он возглавил "Аль-Кудс". Во время сирийской кампании Сулеймани координировал боевые операции правительственных сил против отрядов оппозиции.