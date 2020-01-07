Газопровод "Турецкий поток". Строительство и перспективы

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 января 2020 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

ТАСС рассказывает об этом проекте.

Российско-турецкие договоренности

О строительстве газопровода "Турецкого потока" по дну Черного моря для поставки российского газа в Турцию и европейские страны было объявлено в ходе визита президента России Владимира Путина в Анкару 1 декабря 2014 года (доля импорта российского газа в ЕС - около 40%, в Турцию - порядка 50%). Тогда же Россия отказалась от реализации проекта "Южный поток" - по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну - в связи с разногласиями с ЕС.

1 декабря 2014 года "Газпром" и турецкая трубопроводная компания Botas Petroleum Pipeline Corporation подписали меморандум о взаимопонимании. Межправительственное соглашение по проекту было заключено в Стамбуле 10 октября 2016 года после согласования инженерно-технических вопросов. В декабре 2016 года и январе 2017 года документ был ратифицирован парламентами Турции и России.

Маршрут

Газопровод, проложенный по дну Черного моря, берет начало от компрессорной станции "Русская" в Анапском районе, на суше выходит в Турции у населенного пункта Кыйыкёй в северо-западной провинции Кыркларели. Общая протяженность трубопровода - около 1100 км: из них более 900 км - по дну моря, наземный участок на территории Турции - 180 км. Суммарная мощность двух ниток, проложенных параллельно друг другу, - 31,5 млрд кубометров в год (по 15,75 млрд - каждая). По одной ветке газ будет поставляться турецким потребителям. Точка сдачи газа для них - в городе Люлебургаз в провинции Кыркларели. Другая нитка предназначена для снабжения стран Юго-Восточной Европы.

Строительство морского участка и наземной части в Турции

Прокладкой морской части газопровода занималась South Stream Transport B.V., 100%-ная дочерняя компания "Газпрома" со штаб-квартирой в Амстердаме (создана в 2011 году для строительства "Южного потока"). Непосредственно строительство подводной части осуществляла швейцарская компания Allseas, с которой контракт был заключен в декабре 2016 года. Прокладка труб первой нитки в Черном море началась 7 мая 2017 года и была завершена 30 апреля 2018 года. Работы по второй нити были запущены 21 февраля 2017 года и закончены 19 ноября 2018 года. В феврале 2018 года "Газпром" оценил строительство морского газопровода в €7 млрд. Строительство сухопутной части на территории Турции началось в декабре 2018 года. Его вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A. S. ("Газпрому" и турецкой Botas принадлежат по 50%). Морская и наземная части "Турецкого потока" были соединены в марте 2019 года.

В ноябре 2019 года "Газпром" сообщил о фактическом завершении строительства "Турецкого потока" и заполнении обеих ниток трубопровода газом.

Перспективы

Вторая нитка газопровода заканчивается возле турецко-болгарской границы у населенного пункта Странджа (Болгария). Далее российский газ пойдет в Болгарию, Сербию и Венгрию. Строительство газовой инфраструктуры для подключения к "Турецкому потоку" эти страны ведут самостоятельно или в сотрудничестве с "Газпромом".

Поставки в Болгарию и Сербию планируется начать в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году.