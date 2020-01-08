Хронология катастроф Boeing 737

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 января 2020 года после взлета в аэропорту Тегерана потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 "Международных линий Украины", следовавший рейсом 752 в Киев. На борту воздушного судна находились 180 человек. По предварительным данным, все они погибли.

Согласно данным из открытых источников, в катастрофах было потеряно не менее 200 самолетов Boeing 737 (с учетом ЧП 8 января 2020 года), в результате чего погибли более 5 тыс. человек. Кроме того, самолеты этого типа 115 раз захватывали преступники, в результате чего погибли 326 человек. С 2010 года произошло 12 катастроф Boeing 737 различных модификаций.

25 января 2010 года Boeing 737-800 (регистрационный номер ET-ANB) эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший регулярный рейс ET 409 по маршруту Бейрут (Ливан) - Аддис-Абеба (Эфиопия), упал в Средиземное море через несколько минут после взлета. Погибли все находившиеся на борту 90 человек: восемь членов экипажа и 82 пассажира (в том числе одна гражданка России - проживавшая в Ливане Анна Абс). Расследовавшая происшествия комиссия ливанских властей назвала причинами катастрофы стала дезориентацию пилотов, вызванную недостатком отдыха перед полетом. Компания Ethiopian Airlines не согласилась с таким выводом, приведя показания очевидцев, утверждавших, что на борту самолета перед его падением произошел взрыв.

22 мая 2010 года Boeing 737-800 (регистрационный номер VT-AXV) авиакомпании Air India Express, следовавший регулярным рейсом 812 из Дубая (ОАЭ) в Мангалор (Индия), при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сгорел. Из находившихся на борту 166 человек погибли 158. Причиной катастрофы стали ошибочные действия командира воздушного судна, который допустил заход на посадку по нестандартной траектории, из-за чего касание взлетно-посадочной полосы произошло на 600 м дальше расчетной точки.

20 августа 2011 года Boeing 737-200 (регистрационный номер C-GNWN) канадской авиакомпании First Air, выполнявший внутренний чартерный рейс FAB6560 по маршруту Йеллоунайф - Резольют, при заходе на посадку в условиях тумана столкнулся с землей и разрушился в 8 км от аэродрома назначения. Из находившихся на борту 15 человек погибли 12. Причиной катастрофы стали ошибки экипажа.

20 апреля 2012 года Boeing 737-200 (регистрационный номер AP-BKC) пакистанской авиакомпании Bhoja Air, следовавший регулярным внутренним рейсом B4-213 из Карачи в Исламабад, при заходе на посадку в сложных метеоусловиях из-за ошибок экипажа (пилоты не смогли выдержать нужные параметры скорости полета и снижения) столкнулся со зданиями в 5 км от аэропорта назначения, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту 127 человек - шесть членов экипажа и 121 пассажир.

17 ноября 2013 года потерпел крушение Boeing 737-500 (регистрационный номер VQ-BBN) российской авиакомпании "Татарстан", выполнявший регулярный рейс 363 по маршруту Москва (Домодедово) - Казань. При посадке в аэропорту назначения авиалайнер потерял высоту, упал, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа. В числе погибших был сын президента Татарстана Рустама Минниханова Ирек Минниханов и глава управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) республики Александр Антонов. Согласно выводам экспертов, к катастрофе привел допуск к полетам неподготовленного экипажа: при заходе на второй круг летчики допустили ряд ошибок, в результате которых самолет перешел в пикирование и столкнулся с землей. Было установлено, что командир воздушного судна не проходил переучивание со штурмана на пилота и получил пилотское свидетельство необоснованно.

19 марта 2016 года Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai ("Флайдубай", регистрационный номер A6-FDN), следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с землей вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения и разрушился. Погибли все находившиеся на борту 62 человека - 55 пассажиров (в т. ч. 44 гражданина РФ) и семь членов экипажа. Посадка проходила в условиях плохой видимости и сильных порывов ветра. Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.

17 апреля 2018 года у Boeing 737-3H4 (регистрационный номер N772SW) американской авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего регулярным рейсом WN1380 из Нью-Йорка в Даллас, в полете разрушился один из двигателей. Обломком был разбит один из иллюминаторов, в который в результате возникшей декомпрессии салона затянуло одну из пассажирок. Другие пассажиры смогли удержать ее и вернуть в кресло. После экстренной посадки самолета в Филадельфии пострадавшая женщина была госпитализирована, но от полученных ранений скончалась в больнице. Всего на борту воздушного судна находились 149 человек - пятеро членов экипажа и 144 пассажира. Семь человек получили легкие травмы.

18 мая 2018 года Boeing 737-201 мексиканской авиакомпании Global Air (регистрационный номер XA-UHZ), арендованный кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion для выполнения рейса по маршруту Гавана - Ольгин (Куба), потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. На борту находились 113 человек - 107 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте погибли 110 человек, три человека были госпитализированы, из них двое скончались от полученных ранений 21 и 25 мая 2018 года. Общее число жертв составило 112 человек. В катастрофе выжила одна пассажирка - 19-летняя Майлен Диас Алмагер. Причиной ЧП стали ошибки экипажа в расчетах нагрузки и равновесия, что привело к потере управления и крушению самолета.

28 сентября 2018 года Boeing 737-800 (регистрационный номер P2-PXE) авиакомпании Air Niugini (Папуа - Новая Гвинея) выполнял регулярный рейс с острова Понпеи (Микронезия) в Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея). При совершении промежуточной посадки в аэропорту Чуук (Микронезия) авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в океан. На борту находились 47 человек - 35 членов экипажа и 12 членов экипажа. 46 человек удалось успешно эвакуировать, тело одного из пассажиров спасатели обнаружили 1 октября 2018 г. Согласно итогам расследования, ЧП произошло из-за ошибок экипажа.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air (регистрационный номер PK-LQP), выполнявший внутренний рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. К катастрофе привела неправильная настройка датчика угла атаки, который передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта. При получении неверных сигналов могло произойти включение автоматической вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности"), которая пыталась выровнять нос лайнера, чтобы избежать его вхождения в штопор. Пилоты же перед падением самолета около 20 раз пытались осуществить обратный маневр, противодействуя командам автоматики.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 (регистрационный номер ET-AVJ) эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс ET 302 из Аддис-Абебы в Найроби (Кения), потерпел крушение спустя шесть минут после вылета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли граждане 35 государств, в т. ч. трое россиян. Окончательный отчет о катастрофе еще не опубликован, по предварительным данным, причиной снова стала работа системы MCAS. С 13 марта 2019 года эксплуатация самолетов Boeing 737 Max приостановлена во всем мире.