Крупные авиакатастрофы в Иране

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 января 2020 года после взлета в аэропорту Тегерана потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 "Международных линий Украины", следовавший рейсом 752 в Киев. На борту воздушного судна находились 180 человек. По предварительным данным, все они погибли. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию крупных авиакатастроф в Иране за последние десять лет, жертвами которых становились десять и более человек. С 2005 года по н. в. сообщалось о 14 таких ЧП (с учетом катастрофы 8 января 2020 года). Пять катастроф произошли с военными самолетами и вертолетами, девять - с воздушными судами гражданской авиации.

6 декабря 2005 года вскоре после взлета из аэропорта Мехрабад в Тегеране транспортный самолет Lockheed C-130E Hercules ВВС Ирана рухнул на десятиэтажный жилой дом в иранской столице. Погибли, по разным данным, от 116 до 128 человек (включая всех 94 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета). Более 90 человек на земле получили ранения. Большинство пассажиров были журналистами, которые направлялись освещать военные учения. Причиной катастрофы стал отказ техники.

9 января 2006 года самолет Dassault Falcon 20E (регистрационный номер 15-2233) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), следовавший внутренним рейсом из Тегерана в Урмию, потерпел крушение при подлете к аэропорту назначения. Предположительно, причиной катастрофы был отказ двигателей из-за обледенения. На борту погибли, по разным данным, от 11 до 13 человек, включая командующего сухопутными силами КСИР Ахмада Каземи.

1 сентября 2006 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EM-MCF) иранской авиакомпании Iran Air Tours, следовавший внутренним рейсом из Бандар-Аббаса в Мешхед, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения. После касания земли в результате неполадки переднего шасси (предположительно, лопнула шина), самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, разрушился и загорелся. Из 148 человек, находившихся на борту (137 пассажиров и 11 членов экипажа), 28 человек погибли.

27 ноября 2006 года военно-транспортный самолет Ан-74Т-200 (регистрационный номер 15-2255) КСИР, следовавший из Тегерана в Шираз, потерпел крушение при взлете в столичном аэропорту Мехрабад. На борту находились 38 человек (шесть членов экипажа и 32 пассажира), спастись удалось только одному из пассажиров.

24 февраля 2007 года вертолет КСИР (модель воздушного судна в СМИ не называлась), выполнявший задание в провинции Западный Азербайджан (северо-запад Ирана), потерпел крушение в районе границы с Турцией. По данным иранского телевидения, на борту погибли 14 человек - двое представителей командования КСИР и 12 военнослужащих регулярной армии. Катастрофа произошла из-за плохих погодных условий.

15 июля 2009 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EP-CPG) иранской авиакомпании Caspian Airlines, следовавший регулярным рейсом из Тегерана в Ереван (Армения), потерпел катастрофу в районе пос. Джанатабад близ иранского г. Казвин, в 200 км от аэропорта вылета. Погибли все находившиеся на борту 168 человек - 15 членов экипажа и 153 пассажира, из них двое детей. Большинство жертв были гражданами Ирана, среди погибших были также пять граждан Армении. 10 мая 2016 года представитель прокуратуры Тегерана Гази Шахриари заявил, что катастрофу вызвали неполадки с клапаном компрессора давления. Прокуратура возложила вину на российскую компанию - проектировщик самолета и на персонал, обслуживавший рейс.

24 июля 2009 года пассажирский самолет Ил-62М (регистрационный номер UP-I6208) иранской авиакомпании Aria Air, выполнявший регулярный внутренний рейс из Тегерана в Мешхед, при посадке в аэропорту назначения из-за ошибок экипажа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Погибли 16 человек из 153 находившихся на борту.

9 января 2011 года пассажирский самолет Boeing 727-200 (регистрационный номер EP-IRP) иранской авиакомпании Iran Air, следовавший внутренним рейсом 277 из Тегерана в Урмию, при повторном заходе на посадку в плохих погодных условиях столкнулся с землей и разрушился в 8 км от аэропорта назначения. На борту находились 105 человек (94 пассажира и 11 членов экипажа), из них погибли 78, том числе весь экипаж.

14 ноября 2012 года близ г. Мешхед санитарный вертолет Bell 214A Isfahan армейской авиации Ирана, который перевозил в больницу пострадавших в ДТП, зацепил линию электропередачи и потерпел крушение. В результате погибли десять человек - четыре члена экипажа, врач и пятеро пациентов.

10 августа 2014 года в 5 км от аэропорта Мехрабад в Тегеране из-за отказа двигателя при взлете разбился пассажирский самолет IrAn-140 (регистрационный номер EP-GPA, Ан-140 иранского производства), принадлежавший авиакомпании Sepahan Air и следовавший рейсом 5915 Тегеран - Тебес. Из находившихся на борту 48 человек погибли 40. Несколько человек на земле получили ранения. Катастрофа произошла из-за отказа систем управления одного из двигателей, а также ошибок в летной инструкции, приведших к ошибочным действиям экипажа.

18 февраля 2018 года пассажирский самолет ATR 72-600 (регистрационный номер EP-ATS) иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, следовавший внутренним рейсом из Тегерана в Ясудж, разбился в горной местности в провинции Исфахан в центральной части страны. Погибли все находившиеся на борту 66 человек - 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

11 марта 2018 года бизнес-джет Bombardier Challenger 600 ("Бомбардье челленджер 600", регистрационный номер TC-TRB), принадлежавший турецкому инвестиционному холдингу Basaran ("Башаран"), следовавший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, потерпел крушение на юго-западе Ирана, в горном районе близ г. Шахре-Корда. На борту находились 11 человек - три члена экипажа и восемь пассажиров, включая 28-летнюю дочь председателя совета директоров Basaran Мину Башаран. Все они погибли. К катастрофе привела ошибка пилотирования.

14 января 2019 года грузовой самолет Boeing 707 иранской Saha Airlines (регистрационный номер EP-CPP), следовавший из Бишкека (Киргизия) в аэропорт Пайям (г. Кередж в 40 км от Тегерана, Иран), выкатился за пределы ВПП при посадке на аэродроме КСИР близ г. Кереджа и врезался в жилые дома. На борту были 16 человек, один из них выжил, 15 погибли, на земле пострадавших не было. По предварительным данным, экипаж самолета приземлился на короткую (1,2 км) ВПП аэродрома по-ошибке, перепутав его ВПП Пайяма (длина - 3,66 км).