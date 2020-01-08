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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Как развивался конфликт между США и Ираном

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке
Описание
© AP Photo/Vahid Salemi

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 8 января 2020 года Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке. В результате погибло 80 человек, разрушены 104 инфраструктурных объекта. Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после американского удара в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Как развивался конфликт между США и Ираном после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа в 2017 году - в материале ТАСС.

2017

В январе 2017 года вступивший в должность президента США республиканец Дональд Трамп обвинил Иран в несоблюдении договоренностей, достигнутых Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и закрепленных в подписанном ими 14 июля 2015 года. Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Этот документ предусматривал отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В апреле 2017 года администрация США объявила о начале процесса пересмотра политики страны в отношении Ирана. Выступая с трибуны Генассамблеи ООН 19 сентября 2017 года, президент США назвал СВПД "худшей сделкой в истории США", выразив мнение, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Кроме того, по мнению Трампа, в документе были плохо проработаны меры контроля и игнорировались ракетные программы Ирана. В октябре Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США намерены противостоять его "дестабилизирующему влиянию".

2018

8 мая 2018 года, несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Ираном своих обязательств, США объявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. В то же время Штаты высказались в пользу заключения нового соглашения при соблюдении Ираном 12 условий, в частности прекращении работ по обогащению урана, переработки плутония, поддержки террористических организаций и разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

С 7 августа 2018 года были восстановлены ограничения на торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, на операции с его национальной валютой и госдолгом, а также запрет на продажу иранскому правительству долларов. 5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана (среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция). В апреле 2019 года администрация Трампа уведомила, что не будет продлевать сроки действия исключений (США, ОАЭ и Саудовская Аравия предложили свою нефть тем государствам, которые закупают ее у Ирана), и 2 мая запрет США на закупки нефти у Ирана вступил в полную силу.

В октябре 2018 года Вашингтон вышел из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном от 1955 года. В апреле 2019 года стало известно, что США приняли решение внести Корпус стражей исламской революции и его сил специального назначения "Аль-Кудс" в список иностранных террористических организаций. В ответ на это власти Ирана внесли Центральное командование ВС США в свой список террористических организаций.

2019-2020

В мае 2019 года политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе. Этому поспособствовала отправка в регион якобы в ответ на полученные разведданные о подготовке иранскими войсками нападений на американские объекты на Ближнем Востоке дополнительных военных сил США (ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн", тактическую группу бомбардировщиков B-52, батарею зенитных ракетных комплексов Patriot и военно- транспортный корабль USS Arlington). Вашингтон заявил, что "на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или союзников будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы". Тегеран же заявил, что нанесет США "удар в голову", если Америка предпримет против Ирана какие-либо конкретные силовые действия. Дональд Трамп сообщил в своем твиттер-аккаунте, что "если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец", и позже подтвердил отправку 1,5 тысячи военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, администрация Трампа приняла решение без одобрения Конгресса приступить к продаже вооружений Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ на сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии".

В том же месяце США обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии, а в июне на танкеры в Оманском заливе. В связи с этим Пентагон отправил еще 1 тыс. американских военнослужащих "в оборонительных целях" на Ближний Восток, а также дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотные летательные аппараты и самолеты для сбора разведданных.

24 июня Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые направлены в том числе против верховного лидера страны Али Хаменеи. Кроме него, в черный список попали восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними. Трамп заявил, что эти шаги Вашингтона "представляют собой решительный и пропорциональный ответ на все более провокационные действия Ирана". 1 августа США ввели санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в сентябре 2019 года - в отношении иранского Центрального банка.

Эскалация конфликта произошла в первых числах января 2020 года. В ночь на 3 января Дональд Трамп санкционировал нанесение ракетного удара, целью которого был командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран объявил ВС США "террористической организацией", тем самым иранский парламент ужесточил принятый в апреле закон, согласно которому США объявлялись "государственным спонсором терроризма". 5 января Тегеран объявил об отказе от последних ограничений по ядерной сделке, заключенной в 2015 году с шестеркой международных посредников (Иран начал поэтапное сокращение обязательств в мае 2019 года). На фоне растущей напряженности США начали переброску дополнительных войск на Ближний Восток, направив в Кувейт 4,2 тыс. военных.

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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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